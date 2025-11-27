$42.300.10
Эрдоган отметил «разумную позицию» Папы Льва по Украине и Палестине во время его визита в Турцию

Киев • УНН

 • 10 просмотра

Президент Турции Тайип Эрдоган высоко оценил подход Папы Римского Льва к палестинскому вопросу и его призывы к миру в Украине. Он выразил надежду, что первый зарубежный визит нового католического лидера будет способствовать миру во всем мире.

Эрдоган отметил «разумную позицию» Папы Льва по Украине и Палестине во время его визита в Турцию
Фото: Reuters

После встречи с Папой Римским Львом в Анкаре президент Турции Тайип Эрдоган высоко оценил его подход к палестинскому вопросу и выразил надежду, что первый зарубежный визит нового католического лидера будет способствовать миру в мире в условиях напряженности и неопределенности. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

Мы высоко ценим его (Папы Римского Льва – ред.) проницательную позицию по палестинскому вопросу 

– сказал Эрдоган в обращении к Папе и присутствующим политическим и религиозным лидерам в президентской библиотеке Анкары. 

Папа Лев отправляется в первую зарубежную поездку, чтобы призвать к миру в Турции и Ливане25.11.25, 22:51 • 3258 просмотров

Он добавил, что "наш долг перед палестинским народом – это справедливость, и основой этого является немедленная реализация видения решения о двух государствах, основанного на границах 1967 года. Так же сохранение исторического статуса Иерусалима имеет решающее значение".

Эрдоган также отметил призывы Папы Льва к миру и дипломатии относительно войны в Украине как "очень содержательные". 

Турция в последние годы последовательно критикует бомбардировки Газы Израилем в рамках конфликта с ХАМАС.

Папа Лев прибыл в Турцию с первой зарубежной поездкой: СМИ узнали об отклонении от ватиканской традиции во время визита27.11.25, 14:47 • 1340 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Израиль
Reuters
Иерусалим
Ливан
Реджеп Тайип Эрдоган
Анкара
Турция
Сектор Газа
Украина
Государство Палестина