Эрдоган отметил «разумную позицию» Папы Льва по Украине и Палестине во время его визита в Турцию
Киев • УНН
Президент Турции Тайип Эрдоган высоко оценил подход Папы Римского Льва к палестинскому вопросу и его призывы к миру в Украине. Он выразил надежду, что первый зарубежный визит нового католического лидера будет способствовать миру во всем мире.
После встречи с Папой Римским Львом в Анкаре президент Турции Тайип Эрдоган высоко оценил его подход к палестинскому вопросу и выразил надежду, что первый зарубежный визит нового католического лидера будет способствовать миру в мире в условиях напряженности и неопределенности. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Подробности
Мы высоко ценим его (Папы Римского Льва – ред.) проницательную позицию по палестинскому вопросу
Папа Лев отправляется в первую зарубежную поездку, чтобы призвать к миру в Турции и Ливане25.11.25, 22:51 • 3258 просмотров
Он добавил, что "наш долг перед палестинским народом – это справедливость, и основой этого является немедленная реализация видения решения о двух государствах, основанного на границах 1967 года. Так же сохранение исторического статуса Иерусалима имеет решающее значение".
Эрдоган также отметил призывы Папы Льва к миру и дипломатии относительно войны в Украине как "очень содержательные".
Турция в последние годы последовательно критикует бомбардировки Газы Израилем в рамках конфликта с ХАМАС.
Папа Лев прибыл в Турцию с первой зарубежной поездкой: СМИ узнали об отклонении от ватиканской традиции во время визита27.11.25, 14:47 • 1340 просмотров