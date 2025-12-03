Папа Римский предлагает Италию в качестве посредника между Украиной и РФ в мирных переговорах

$42.340.08
23:38
Встреча Трампа и Путина не планируется из-за отсутствия прогресса в переговорах
22:18
"Компромиссного варианта плана по Украине пока нет": помощник путина об итогах переговоров в кремлеVideo
2 декабря, 12:35
Генштаб ВСУ опроверг фейки россиян о захвате Купянска, Покровска и Волчанска
Эксклюзив
2 декабря, 11:54
Дорого – не значит качественно: сможет ли Минздрав защитить жертв клиники Odrex и восстановить справедливостьPhoto
Эксклюзив
2 декабря, 11:33
Манипуляция под видом "обороны": что стоит за заявлениями путина о "зоне безопасности" на границе
2 декабря, 10:36
"Вещи, которые не могут звучать по телефону": Зеленский получил подробный доклад делегации после Майами и поручил продолжить работу с командой Трампа
2 декабря, 10:08
США планируют вернуть россии замороженные активы в ЕС после мирного соглашения - Politico
Эксклюзив
2 декабря, 06:00
Украина готовится к масштабным изменениям: МВФ требует усиления налоговой политики
1 декабря, 17:14
Дело Тимура Миндича: суд избрал меру пресечения фигуранту
Эксклюзив
1 декабря, 15:35
Переговоры Украина-США в Майами: чего ожидать дальше
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

путин пригрозил, что рф расширит атаки на украинские порты2 декабря, 15:41 • 5006 просмотра
Дания разрешила Украине создать военное производство на своей территории – впервые в НАТО2 декабря, 16:18 • 4412 просмотра
российского космонавта Артемьева отстранили от миссии Crew-12 из-за нарушения правил SpaceX2 декабря, 16:45 • 8448 просмотра
"3000 км по Украине": стартовал первый этап программы - как оформить билеты за километры2 декабря, 16:58 • 21159 просмотра
Трамп заявил, что США больше не финансируют конфликт в Украине и ищут путь к мируVideo2 декабря, 17:44 • 15265 просмотра
публикации
"3000 км по Украине": стартовал первый этап программы - как оформить билеты за километры2 декабря, 16:58 • 21170 просмотра
Лицензии выданы – контроль отсутствует: почему Минздрав "закрывает глаза" на трагедии в Odrex2 декабря, 14:41 • 31708 просмотра
Как предотвратить атаку с использованием программ-вымогателей: советы от киберполиции2 декабря, 14:40 • 30615 просмотра
Биткойн и облигации восстанавливаются после распродаж, акции демонстрируют рост2 декабря, 11:57 • 31870 просмотра
Дорого – не значит качественно: сможет ли Минздрав защитить жертв клиники Odrex и восстановить справедливостьPhoto
Эксклюзив
2 декабря, 11:54 • 56185 просмотра
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит1 декабря, 10:58 • 45499 просмотра
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет бракаPhotoVideo1 декабря, 08:53 • 47464 просмотра
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 103368 просмотра
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36 • 77778 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 93718 просмотра
Папа Римский предлагает Италию в качестве посредника между Украиной и РФ в мирных переговорах

Киев • УНН

 • 116 просмотра

Папа Римский Лев XIV подчеркнул необходимость активного участия Европы в разработке мирного плана для урегулирования войны России против Украины. Он отметил, что первоначальный план США был изменен благодаря замечаниям Европы, и подчеркнул важность роли Италии в этом процессе.

Папа Римский предлагает Италию в качестве посредника между Украиной и РФ в мирных переговорах

Папа Римский Лев XIV считает, что Европе следует активно включиться в создание «мирного плана» для урегулирования полномасштабной войны России против Украины. Об этом информирует УНН со ссылкой на публикацию Vatican News.  

Подробности

Папа Римский Лев XIV подчеркнул, что Европа должна активно участвовать в разработке потенциального «мирного плана», который поможет найти пути завершения войны.

По информации Vatican News, во время общения с журналистами он напомнил о постоянных призывах Святого Престола «к прекращению огня, ведению диалога, а не войны».

Понятно, что, с одной стороны, президент Соединенных Штатов считает, что может продвигать «мирный план», который он хотел бы реализовать и который, по крайней мере в начале, не предусматривает участия Европы

- сказал понтифик.

«Но присутствие Европы важно, и тот первый план также был изменен из-за замечаний Европы», – добавил он.

Папа отдельно упомянул об Италии, роль которой в мирном процессе, по его словам, «может быть очень важной».

Напомним

Папа Римский во время своего первого зарубежного визита на Ближний Восток перед отлетом в Ватикан призвал мировых лидеров к миру и недопущению войн.

Эрдоган отметил «разумную позицию» Папы Льва по Украине и Палестине во время его визита в Турцию27.11.25, 16:37 • 3960 просмотров

Вита Зеленецкая

