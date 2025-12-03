Папа Римский предлагает Италию в качестве посредника между Украиной и РФ в мирных переговорах

Папа Римский Лев XIV считает, что Европе следует активно включиться в создание «мирного плана» для урегулирования полномасштабной войны России против Украины. Об этом информирует УНН со ссылкой на публикацию Vatican News.

Папа Римский Лев XIV подчеркнул, что Европа должна активно участвовать в разработке потенциального «мирного плана», который поможет найти пути завершения войны.

По информации Vatican News, во время общения с журналистами он напомнил о постоянных призывах Святого Престола «к прекращению огня, ведению диалога, а не войны».

Понятно, что, с одной стороны, президент Соединенных Штатов считает, что может продвигать «мирный план», который он хотел бы реализовать и который, по крайней мере в начале, не предусматривает участия Европы