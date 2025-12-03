Папа Римский предлагает Италию в качестве посредника между Украиной и РФ в мирных переговорах
Киев • УНН
Об этом информирует УНН со ссылкой на публикацию Vatican News.
Папа Римский Лев XIV считает, что Европе следует активно включиться в создание «мирного плана» для урегулирования полномасштабной войны России против Украины. Об этом информирует УНН со ссылкой на публикацию Vatican News.
Подробности
Папа Римский Лев XIV подчеркнул, что Европа должна активно участвовать в разработке потенциального «мирного плана», который поможет найти пути завершения войны.
По информации Vatican News, во время общения с журналистами он напомнил о постоянных призывах Святого Престола «к прекращению огня, ведению диалога, а не войны».
Понятно, что, с одной стороны, президент Соединенных Штатов считает, что может продвигать «мирный план», который он хотел бы реализовать и который, по крайней мере в начале, не предусматривает участия Европы
«Но присутствие Европы важно, и тот первый план также был изменен из-за замечаний Европы», – добавил он.
Папа отдельно упомянул об Италии, роль которой в мирном процессе, по его словам, «может быть очень важной».
Напомним
Папа Римский во время своего первого зарубежного визита на Ближний Восток перед отлетом в Ватикан призвал мировых лидеров к миру и недопущению войн.
