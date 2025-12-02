$42.340.08
Генштаб ЗСУ спростовував фейки росіян про захоплення Куп'янська, Покровська та Вовчанська
11:54 • 26780 перегляди
Дорого – не означає якісно: чи зможе МОЗ захистити жертв клініки Odrex та відновити справедливість
2 грудня, 11:33 • 25928 перегляди
Маніпуляція під виглядом "оборони": що стоїть за заявами путіна про "зону безпеки" на кордоні
2 грудня, 10:36 • 19611 перегляди
"Речі, які не можуть звучати телефоном": Зеленський отримав детальну доповідь делегації після Маямі та доручив продовжити роботу з командою Трампа
2 грудня, 10:08 • 20751 перегляди
США планують повернути росії заморожені активи в ЄС після мирної угоди - Politico
2 грудня, 06:00 • 53181 перегляди
Україна готується до масштабних змін: МВФ вимагає посилення податкової політики
1 грудня, 17:14 • 50634 перегляди
Справа Тимура Міндіча: суд обрав запобіжний захід фігуранту
1 грудня, 15:35 • 59723 перегляди
Переговори Україна-США у Маямі: чого очікувати далі
1 грудня, 14:52 • 50837 перегляди
Уряд схвалив низку рішень щодо енергоефективності громад: що передбачається
1 грудня, 13:38 • 46309 перегляди
В двох областях рф сталися вибухи на залізниці: знищено склади з ПММ, пошкоджено залізничне полотно
Папа Лев закликав припинити "жахи війни" та відкрити шлях до миру після свого першого закордонного візиту

Київ • УНН

 • 62 перегляди

Папа Римський під час свого першого закордонного візиту на Близький Схід перед відльотом до Ватикану закликав світових лідерів до миру та недопущення воєн.

Папа Лев закликав припинити "жахи війни" та відкрити шлях до миру після свого першого закордонного візиту
Фото: Reuters

Після завершення першої закордонної поїздки Папа Римський Лев звернувся до лідерів Близького Сходу з палким закликом прислухатися до благання народів про мир та відвернутися від "жахів війни". Про це йдеться у матеріалі Reuters, пише УНН.

Деталі

На набережній Бейрута він звернувся до 150 000 людей, наголосивши на необхідності подолати політичні кризи, багаторічні конфлікти та економічні труднощі Лівану, а також закликав регіон у цілому шукати нові підходи до подолання соціальних та релігійних розбіжностей. 

Папа Римський Лев XIV відвідав місце вибуху в порту Бейрута та помолився за загиблих в 2020 році - AP News02.12.25, 11:42 • 2616 переглядiв

Шлях взаємної ворожнечі та руйнування пройдено надто довго. Нам потрібно навчити свої серця миру 

– заявив він.

Папа Лев закликав релігійних та політичних лідерів об’єднати зусилля для зцілення країни та продовження мирних процесів після минулорічного конфлікту між Ізраїлем та підтримуваною Іраном "Хезболлою". 

Він також звернувся до міжнародної спільноти з проханням сприяти діалогу та примиренню. Перед відльотом до Риму Папа наголосив на необхідності припинити напади та воєнні дії на півдні Лівану, що наразі перебуває у стані конфлікту та невизначеності.

Папа Лев відвідає Ліван з мирним посланням на тлі ізраїльських ударів30.11.25, 09:52 • 4289 переглядiв

Степан Гафтко

Новини Світу
Лев XIV
Ізраїль
Reuters
Рим
Ліван
Іран