Папа Лев закликав припинити "жахи війни" та відкрити шлях до миру після свого першого закордонного візиту

Фото: Reuters

Після завершення першої закордонної поїздки Папа Римський Лев звернувся до лідерів Близького Сходу з палким закликом прислухатися до благання народів про мир та відвернутися від "жахів війни". Про це йдеться у матеріалі Reuters, пише УНН.

Деталі

На набережній Бейрута він звернувся до 150 000 людей, наголосивши на необхідності подолати політичні кризи, багаторічні конфлікти та економічні труднощі Лівану, а також закликав регіон у цілому шукати нові підходи до подолання соціальних та релігійних розбіжностей.

Папа Римський Лев XIV відвідав місце вибуху в порту Бейрута та помолився за загиблих в 2020 році - AP News

Шлях взаємної ворожнечі та руйнування пройдено надто довго. Нам потрібно навчити свої серця миру – заявив він.

Папа Лев закликав релігійних та політичних лідерів об’єднати зусилля для зцілення країни та продовження мирних процесів після минулорічного конфлікту між Ізраїлем та підтримуваною Іраном "Хезболлою".

Він також звернувся до міжнародної спільноти з проханням сприяти діалогу та примиренню. Перед відльотом до Риму Папа наголосив на необхідності припинити напади та воєнні дії на півдні Лівану, що наразі перебуває у стані конфлікту та невизначеності.

Папа Лев відвідає Ліван з мирним посланням на тлі ізраїльських ударів