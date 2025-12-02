Папа Лев закликав припинити "жахи війни" та відкрити шлях до миру після свого першого закордонного візиту
Папа Римський під час свого першого закордонного візиту на Близький Схід перед відльотом до Ватикану закликав світових лідерів до миру та недопущення воєн.
Після завершення першої закордонної поїздки Папа Римський Лев звернувся до лідерів Близького Сходу з палким закликом прислухатися до благання народів про мир та відвернутися від "жахів війни". Про це йдеться у матеріалі Reuters, пише УНН.
Деталі
На набережній Бейрута він звернувся до 150 000 людей, наголосивши на необхідності подолати політичні кризи, багаторічні конфлікти та економічні труднощі Лівану, а також закликав регіон у цілому шукати нові підходи до подолання соціальних та релігійних розбіжностей.
Шлях взаємної ворожнечі та руйнування пройдено надто довго. Нам потрібно навчити свої серця миру
Папа Лев закликав релігійних та політичних лідерів об’єднати зусилля для зцілення країни та продовження мирних процесів після минулорічного конфлікту між Ізраїлем та підтримуваною Іраном "Хезболлою".
Він також звернувся до міжнародної спільноти з проханням сприяти діалогу та примиренню. Перед відльотом до Риму Папа наголосив на необхідності припинити напади та воєнні дії на півдні Лівану, що наразі перебуває у стані конфлікту та невизначеності.
