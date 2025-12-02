Папа Римський Лев XIV відвідав місце вибуху в порту Бейрута та помолився за загиблих в 2020 році - AP News

Папа Римський Лев XIV відвідав місце вибуху в столиці Лівану - порт Бейрута. Він помолився за загиблих в серпні 2020 року, чим завершив свою першу закордонну поїздку до Лівану і Туреччини, повідомляє УНН з посиланням на Associated Press News.

Деталі

Також Папа Римський зустрівся з родичами деяких із 220 жертв вибуху, що стався 4 серпня 2020 року. У молитвах він просив про "божественний дар миру" разом із християнськими та мусульманськими представниками Лівану.

Крім того, він відвідав психіатричну лікарню Де Ла Круа. Заснована в 1952 році, дана лікарня є одним з небагатьох закладів, що спеціалізуються на психічному здоров'ї в Лівані.

Додатково

Вибухи в порту Бейрута стались увечері 4 серпня 2020 у порту столиці Лівану, з інтервалом у 15 хвилин.

Другий вибух був надзвичайно потужним - близько 2 кілотонн у тротиловому еквіваленті. Вибухова хвиля практично повністю зруйнувала припортову інфраструктуру та пошкодила будівлі на відстані до 10 км.

У результаті щонайменше 220 людей загинуло та 6000 було поранено, 110 пропало безвісти. До 300 000 людей втратили домівки, з них 80 000 дітей.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що Папа Римський Лев XIV та Вселенський патріарх Варфоломій І відвідали Ізнік у Туреччині, щоб вшанувати 1700-річчя Нікейського собору.