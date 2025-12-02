Папа Римський Лев XIV відвідав місце вибуху в порту Бейрута та помолився за загиблих в 2020 році - AP News

$42.340.08
Ексклюзив
06:00 • 30892 перегляди
Україна готується до масштабних змін: МВФ вимагає посилення податкової політики
1 грудня, 17:14 • 38749 перегляди
Справа Тимура Міндіча: суд обрав запобіжний захід фігуранту
Ексклюзив
1 грудня, 15:35 • 52275 перегляди
Переговори Україна-США у Маямі: чого очікувати далі
1 грудня, 14:52 • 44585 перегляди
Уряд схвалив низку рішень щодо енергоефективності громад: що передбачається
1 грудня, 13:38 • 41741 перегляди
В двох областях рф сталися вибухи на залізниці: знищено склади з ПММ, пошкоджено залізничне полотноPhotoVideo
Ексклюзив
1 грудня, 12:41 • 33629 перегляди
Банки вилучили понад 1,2 млн монет номіналом 10 копійок - НБУ
1 грудня, 09:32 • 28516 перегляди
Переговори України і США були конструктивні, але є "непрості речі, щодо яких ще треба попрацювати": Зеленський визначив наступні кроки
1 грудня, 09:14 • 24721 перегляди
Лідери ЄС готуються розглянути юридичну пропозицію щодо фінансування України для рішення до саміту на тлі опору Бельгії - Politico
Ексклюзив
1 грудня, 07:43 • 63369 перегляди
Кармічна Повня, яка змінює курс: астропрогноз 1-7 грудня
1 грудня, 07:28 • 21234 перегляди
Повоєнні кордони домінували в переговорах між США та Україною, Зеленський хотів обговорити питання територій з Трампом - Axios
Популярнi новини
"Жодних домовленостей з москалями": Навроцький емоційно висловився про "мирні переговори" з рф2 грудня, 00:09 • 28807 перегляди
РНБО: росія готує тиск на фронті та гучні заяви для західної аудиторії2 грудня, 02:19 • 27894 перегляди
Через дрони "кіллзона" на фронті збільшується - Сирський2 грудня, 02:53 • 26453 перегляди
ISW: кремль висуває умови для приховування відмови росії від мирної пропозиції США та України04:03 • 26879 перегляди
Кількість постраждалих у Дніпрі зросла до 45, у місті оголошено траур за загиблими - ОВА07:07 • 17850 перегляди
Публікації
Україна готується до масштабних змін: МВФ вимагає посилення податкової політики
Ексклюзив
06:00 • 30904 перегляди
Насіння кунжуту: користь для здоров'я і як правильно вживатиPhoto1 грудня, 16:00 • 39498 перегляди
Замість одужання небезпечні інфекції: пацієнти Odrex стикаються з тяжкими післяопераційними ускладненнямиPhoto1 грудня, 12:30 • 45922 перегляди
МОЗ зобов’язане відреагувати на публічні скарги пацієнтів і проводити позапланові перевірки клінік, де є загроза життю та здоров’ю - юристи1 грудня, 09:30 • 54072 перегляди
Кармічна Повня, яка змінює курс: астропрогноз 1-7 грудня
Ексклюзив
1 грудня, 07:43 • 63380 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Стів Віткофф
Марко Рубіо
Урсула фон дер Ляєн
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Одеська область
Донецька область
УНН Lite
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає1 грудня, 10:58 • 32735 перегляди
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбуPhotoVideo1 грудня, 08:53 • 35148 перегляди
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 91641 перегляди
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 66885 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 83058 перегляди
Папа Римський Лев XIV відвідав місце вибуху в порту Бейрута та помолився за загиблих в 2020 році - AP News

Київ • УНН

 • 390 перегляди

Папа Римський Лев XIV завершив свою першу закордонну поїздку до Лівану та Туреччини, відвідавши порт Бейрута. Він помолився за 220 загиблих у серпні 2020 року та зустрівся з родичами жертв вибуху.

Папа Римський Лев XIV відвідав місце вибуху в порту Бейрута та помолився за загиблих в 2020 році - AP News

Папа Римський Лев XIV відвідав місце вибуху в столиці Лівану - порт Бейрута. Він помолився за загиблих в серпні 2020 року, чим завершив свою першу закордонну поїздку до Лівану і Туреччини, повідомляє УНН з посиланням на Associated Press News.

Деталі

Також Папа Римський зустрівся з родичами деяких із 220 жертв вибуху, що стався 4 серпня 2020 року. У молитвах він просив про "божественний дар миру" разом із християнськими та мусульманськими представниками Лівану.

Крім того, він відвідав психіатричну лікарню Де Ла Круа. Заснована в 1952 році, дана лікарня є одним з небагатьох закладів, що спеціалізуються на психічному здоров'ї в Лівані.

Додатково

Вибухи в порту Бейрута стались увечері 4 серпня 2020 у порту столиці Лівану, з інтервалом у 15 хвилин.

Другий вибух був надзвичайно потужним - близько 2 кілотонн у тротиловому еквіваленті. Вибухова хвиля практично повністю зруйнувала припортову інфраструктуру та пошкодила будівлі на відстані до 10 км.

У результаті щонайменше 220 людей загинуло та 6000 було поранено, 110 пропало безвісти. До 300 000 людей втратили домівки, з них 80 000 дітей.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що Папа Римський Лев XIV та Вселенський патріарх Варфоломій І відвідали Ізнік у Туреччині, щоб вшанувати 1700-річчя Нікейського собору.

Євген Устименко

СуспільствоНовини Світу
Лев XIV
Ассошіейтед Прес
Ліван
Туреччина