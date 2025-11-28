Папа Лев XIV і православні патріархи вшанували 1700-річчя Нікейського собору на місці його проведення

$42.190.11
48.870.08
ukenru
Ексклюзив
13:56 • 2220 перегляди
“Репараційний” кредит для України: чи очікувати і як він пов'язаний із мирний планом
Ексклюзив
13:08 • 5520 перегляди
Чи будуть у Києві скорочувати комендантську годину на новорічні свята? Відповідь КМДА та КМВА
13:03 • 4388 перегляди
Ще одна категорія українців може оформити відстрочку через "Резерв+"
11:00 • 20057 перегляди
Від операції до коми: як у приватній клініці Odrex пацієнта могли інфікувати небезпечною бактерієюPhoto
09:41 • 16660 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ, складу дронів на аеродромі "Саки" та інших об'єктів окупантів
09:17 • 16353 перегляди
В Україну йде помірне потепління: якої погоди чекати 29 та 30 листопада
Ексклюзив
28 листопада, 08:06 • 28401 перегляди
Наскільки безпечно спати з котом чи собакою в одному ліжку: ветеринар розповіла про ризики
28 листопада, 06:58 • 18997 перегляди
Комісар ЄС з економіки закликав G7 пришвидшити виплату Україні $50 млрд
28 листопада, 06:35 • 17241 перегляди
НАБУ і САП проводять обшуки у Єрмака - джерела
28 листопада, 06:29 • 14878 перегляди
Орбан вирушив до москви на переговори з путіним: збирається говорити про енергетику та мирні зусилля у війні рф проти України
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+4°
1.5м/с
81%
756мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Українця знайшли мертвим у згорілому автомобілі у Відні - ЗМІPhoto28 листопада, 06:12 • 16313 перегляди
Кількість жертв пожежі у Гонконзі продовжує зростати, йдуть останні пошуки вцілілих у 7 вежахVideo28 листопада, 07:16 • 16684 перегляди
Підривати себе гранатами: Кім Чен Ин наказав своїм солдатам в Україні в полон не здаватися28 листопада, 07:24 • 19548 перегляди
У Львові у чоловіка після поїздки в Індонезію виявили гарячку Денге: які симптоми 28 листопада, 07:39 • 18973 перегляди
Понад 2 млн гривень на житло для ВПО з окупованих територій: хто саме з переселенців може оформити ваучер10:45 • 17792 перегляди
Публікації
“Репараційний” кредит для України: чи очікувати і як він пов'язаний із мирний планом
Ексклюзив
13:56 • 2240 перегляди
10 поширених помилок, які роблять новачки на новій роботі12:04 • 11379 перегляди
Від операції до коми: як у приватній клініці Odrex пацієнта могли інфікувати небезпечною бактерієюPhoto11:00 • 20072 перегляди
Понад 2 млн гривень на житло для ВПО з окупованих територій: хто саме з переселенців може оформити ваучер10:45 • 17940 перегляди
Наскільки безпечно спати з котом чи собакою в одному ліжку: ветеринар розповіла про ризики
Ексклюзив
28 листопада, 08:06 • 28408 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Віктор Орбан
Мухаммед ібн Салман
Андрій Єрмак
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Крим
Сумська область
Донецька область
Реклама
УНН Lite
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 20990 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 38321 перегляди
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа25 листопада, 14:23 • 58539 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39 • 91321 перегляди
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року24 листопада, 08:11 • 106353 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Бук (ЗРК)
Ракетний комплекс "Тор"
Північний потік

Папа Лев XIV і православні патріархи вшанували 1700-річчя Нікейського собору на місці його проведення

Київ • УНН

 • 136 перегляди

Папа Римський Лев XIV та Вселенський патріарх Варфоломій І відвідали Ізнік, Туреччина, щоб вшанувати 1700-річчя Нікейського собору. Вони спільно помолилися за єдність християн на місці, де було сформульовано Нікейський символ віри.

Папа Лев XIV і православні патріархи вшанували 1700-річчя Нікейського собору на місці його проведення

Папа Римський Лев XIV разом із Вселенським патріархом Варфоломієм І та іншими християнськими лідерами відвідав Ізнік у Туреччині, де 1700 років тому відбувся Нікейський собор – подія, що визначила основи християнської віри. Про це повідомляє Associated Press, пише УНН.

Деталі

Церковні очільники зібралися на березі озера Ізнік, аби спільно помолитися за єдність християн та вшанувати місце, де було сформульовано Нікейський символ віри.

Папа прилетів до Ізніка зі Стамбула гелікоптером, прибувши саме тоді, коли з сусідньої мечеті лунав мусульманський заклик до молитви. Урочиста служба стала центральною подією його візиту до Туреччини. Лідери різних конфесій зібралися біля археологічних розкопок давньої базиліки Святого Неофіта, де, за оцінками дослідників, і проходив собор 325 року.

Ердоган відзначив "розумну позицію" Папи Лева щодо України та Палестини під час його візиту до Туреччини27.11.25, 17:37 • 3300 переглядiв

Участь у молитві взяли представники грецької, сирійської, коптської, вірменської, маланкарської, англіканської та протестантських церков. Папа Лев XIV та патріарх Варфоломій провели процесію над руїнами, символічно об’єднуючи традиції Сходу й Заходу.

Символ віри – це не просто доктринальна формула, а суттєва основа християнської віри. Тому його розвиток є органічним, подібним до розвитку живої реальності, поступово виявляючи та повніше виражаючи суттєве серце віри єдності

– заявив Папа Лев.

Подія стала одним із найпомітніших жестів зближення за останні роки, підкресливши спільне прагнення різних гілок християнства до діалогу та відновлення єдності.

Папа Лев прибув до Туреччини з першою закордонною поїздкою: ЗМІ дізналися про відхилення від ватиканської традиції під час візиту27.11.25, 14:47 • 2292 перегляди

Степан Гафтко

Новини Світу
Війна в Україні
Лев XIV
Ассошіейтед Прес
Стамбул
Реджеп Тайїп Ердоган
Туреччина
Україна
Палестинська держава