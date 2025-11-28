Папа Лев XIV і православні патріархи вшанували 1700-річчя Нікейського собору на місці його проведення

Папа Римський Лев XIV разом із Вселенським патріархом Варфоломієм І та іншими християнськими лідерами відвідав Ізнік у Туреччині, де 1700 років тому відбувся Нікейський собор – подія, що визначила основи християнської віри. Про це повідомляє Associated Press, пише УНН.

Церковні очільники зібралися на березі озера Ізнік, аби спільно помолитися за єдність християн та вшанувати місце, де було сформульовано Нікейський символ віри.

Папа прилетів до Ізніка зі Стамбула гелікоптером, прибувши саме тоді, коли з сусідньої мечеті лунав мусульманський заклик до молитви. Урочиста служба стала центральною подією його візиту до Туреччини. Лідери різних конфесій зібралися біля археологічних розкопок давньої базиліки Святого Неофіта, де, за оцінками дослідників, і проходив собор 325 року.

Участь у молитві взяли представники грецької, сирійської, коптської, вірменської, маланкарської, англіканської та протестантських церков. Папа Лев XIV та патріарх Варфоломій провели процесію над руїнами, символічно об’єднуючи традиції Сходу й Заходу.

Символ віри – це не просто доктринальна формула, а суттєва основа християнської віри. Тому його розвиток є органічним, подібним до розвитку живої реальності, поступово виявляючи та повніше виражаючи суттєве серце віри єдності – заявив Папа Лев.

Подія стала одним із найпомітніших жестів зближення за останні роки, підкресливши спільне прагнення різних гілок християнства до діалогу та відновлення єдності.

