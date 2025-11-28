Папа Лев XIV и православные патриархи почтили 1700-летие Никейского собора на месте его проведения

$42.190.11
Эксклюзив
13:56 • 1792 просмотра
"Репарационный" кредит для Украины: стоит ли ожидать и как он связан с мирным планом
Эксклюзив
13:08 • 5134 просмотра
Будут ли в Киеве сокращать комендантский час на новогодние праздники? Ответ КГГА и КМВА
13:03 • 4024 просмотра
Еще одна категория украинцев может оформить отсрочку через "Резерв+"
11:00 • 19738 просмотра
От операции до комы: как в частной клинике Odrex пациента могли инфицировать опасной бактериейPhoto
09:41 • 16513 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ, склада дронов на аэродроме "Саки" и других объектов оккупантов
09:17 • 16288 просмотра
В Украину идет умеренное потепление: какой погоды ждать 29 и 30 ноября
Эксклюзив
28 ноября, 08:06 • 28218 просмотра
Насколько безопасно спать с котом или собакой в одной постели: ветеринар рассказала о рисках
28 ноября, 06:58 • 18973 просмотра
Комиссар ЕС по экономике призвал G7 ускорить выплату Украине $50 млрд
28 ноября, 06:35 • 17224 просмотра
НАБУ и САП проводят обыски у Ермака - источники
28 ноября, 06:29 • 14861 просмотра
Орбан отправился в москву на переговоры с путиным: собирается говорить об энергетике и мирных усилиях в войне рф против Украины
Украинца нашли мертвым в сгоревшем автомобиле в Вене - СМИ
Число жертв пожара в Гонконге продолжает расти, идут последние поиски выживших в 7 башнях
Взрывать себя гранатами: Ким Чен Ын приказал своим солдатам в Украине в плен не сдаваться
Во Львове у мужчины после поездки в Индонезию обнаружили лихорадку Денге: какие симптомы
Более 2 млн гривен на жилье для ВПЛ с оккупированных территорий: кто именно из переселенцев может оформить ваучер
"Репарационный" кредит для Украины: стоит ли ожидать и как он связан с мирным планом
Эксклюзив
13:56 • 1792 просмотра
10 распространенных ошибок, которые совершают новички на новой работе12:04 • 11214 просмотра
От операции до комы: как в частной клинике Odrex пациента могли инфицировать опасной бактериейPhoto11:00 • 19738 просмотра
Более 2 млн гривен на жилье для ВПЛ с оккупированных территорий: кто именно из переселенцев может оформить ваучер10:45 • 17648 просмотра
Насколько безопасно спать с котом или собакой в одной постели: ветеринар рассказала о рисках
Эксклюзив
28 ноября, 08:06 • 28219 просмотра
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года
Папа Лев XIV и православные патриархи почтили 1700-летие Никейского собора на месте его проведения

Киев • УНН

 • 28 просмотра

Папа Римский Лев XIV и Вселенский патриарх Варфоломей I посетили Изник, Турция, чтобы почтить 1700-летие Никейского собора. Они совместно помолились за единство христиан на месте, где был сформулирован Никейский символ веры.

Папа Лев XIV и православные патриархи почтили 1700-летие Никейского собора на месте его проведения

Папа Римский Лев XIV вместе со Вселенским патриархом Варфоломеем I и другими христианскими лидерами посетил Изник в Турции, где 1700 лет назад состоялся Никейский собор – событие, определившее основы христианской веры. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Детали

Церковные руководители собрались на берегу озера Изник, чтобы совместно помолиться за единство христиан и почтить место, где был сформулирован Никейский символ веры.

Папа прилетел в Изник из Стамбула на вертолете, прибыв именно тогда, когда из соседней мечети раздавался мусульманский призыв к молитве. Торжественная служба стала центральным событием его визита в Турцию. Лидеры разных конфессий собрались у археологических раскопок древней базилики Святого Неофита, где, по оценкам исследователей, и проходил собор 325 года.

Эрдоган отметил «разумную позицию» Папы Льва по Украине и Палестине во время его визита в Турцию27.11.25, 17:37 • 3296 просмотров

В молитве приняли участие представители греческой, сирийской, коптской, армянской, маланкарской, англиканской и протестантских церквей. Папа Лев XIV и патриарх Варфоломей провели процессию над руинами, символически объединяя традиции Востока и Запада.

Символ веры – это не просто доктринальная формула, а существенная основа христианской веры. Поэтому его развитие является органическим, подобным развитию живой реальности, постепенно выявляя и полнее выражая существенное сердце веры единства

– заявил Папа Лев.

Событие стало одним из самых заметных жестов сближения за последние годы, подчеркнув общее стремление разных ветвей христианства к диалогу и восстановлению единства.

Папа Лев прибыл в Турцию с первой зарубежной поездкой: СМИ узнали об отклонении от ватиканской традиции во время визита27.11.25, 14:47 • 2288 просмотров

Степан Гафтко

