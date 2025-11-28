Папа Лев XIV и православные патриархи почтили 1700-летие Никейского собора на месте его проведения

Папа Римский Лев XIV вместе со Вселенским патриархом Варфоломеем I и другими христианскими лидерами посетил Изник в Турции, где 1700 лет назад состоялся Никейский собор – событие, определившее основы христианской веры. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Церковные руководители собрались на берегу озера Изник, чтобы совместно помолиться за единство христиан и почтить место, где был сформулирован Никейский символ веры.

Папа прилетел в Изник из Стамбула на вертолете, прибыв именно тогда, когда из соседней мечети раздавался мусульманский призыв к молитве. Торжественная служба стала центральным событием его визита в Турцию. Лидеры разных конфессий собрались у археологических раскопок древней базилики Святого Неофита, где, по оценкам исследователей, и проходил собор 325 года.

В молитве приняли участие представители греческой, сирийской, коптской, армянской, маланкарской, англиканской и протестантских церквей. Папа Лев XIV и патриарх Варфоломей провели процессию над руинами, символически объединяя традиции Востока и Запада.

Символ веры – это не просто доктринальная формула, а существенная основа христианской веры. Поэтому его развитие является органическим, подобным развитию живой реальности, постепенно выявляя и полнее выражая существенное сердце веры единства – заявил Папа Лев.

Событие стало одним из самых заметных жестов сближения за последние годы, подчеркнув общее стремление разных ветвей христианства к диалогу и восстановлению единства.

