Папа Римский Лев XIV посетил место взрыва в порту Бейрута и помолился за погибших в 2020 году - AP News

Папа Римский Лев XIV посетил место взрыва в столице Ливана - порт Бейрута. Он помолился за погибших в августе 2020 года, чем завершил свою первую зарубежную поездку в Ливан и Турцию, сообщает УНН со ссылкой на Associated Press News.

Детали

Также Папа Римский встретился с родственниками некоторых из 220 жертв взрыва, произошедшего 4 августа 2020 года. В молитвах он просил о "божественном даре мира" вместе с христианскими и мусульманскими представителями Ливана.

Кроме того, он посетил психиатрическую больницу Де Ла Круа. Основанная в 1952 году, данная больница является одним из немногих учреждений, специализирующихся на психическом здоровье в Ливане.

Дополнительно

Взрывы в порту Бейрута произошли вечером 4 августа 2020 года в порту столицы Ливана, с интервалом в 15 минут.

Второй взрыв был чрезвычайно мощным - около 2 килотонн в тротиловом эквиваленте. Взрывная волна практически полностью разрушила припортовую инфраструктуру и повредила здания на расстоянии до 10 км.

В результате по меньшей мере 220 человек погибли и 6000 были ранены, 110 пропали без вести. До 300 000 человек потеряли дома, из них 80 000 детей.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что Папа Римский Лев XIV и Вселенский патриарх Варфоломей I посетили Изник в Турции, чтобы почтить 1700-летие Никейского собора.