Папа Лев відвідає Ліван з мирним посланням на тлі ізраїльських ударів
Київ • УНН
Папа Лев відвідає Ліван, який перебуває під тиском ізраїльських авіаударів, щоб звернутися до країни із закликом до миру. Це стане другим етапом його першої закордонної поїздки, після візиту до Туреччини.
Папа Лев у неділю відвідає Ліван, який залишається під тиском постійних ізраїльських авіаударів. Понтифік має звернутися до країни із закликом до миру – це стане другим етапом його першої закордонної поїздки. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
До Лівану Папа Римський прибуде з Туреччини, де протягом чотирьох днів попереджав про загрозу майбутньому людства через велику кількість кривавих конфліктів у світі. У Туреччині він також засудив насильство, скоєне в ім’я релігії.
Понтифік має приземлитися в аеропорту Харірі в Бейруті о 15:45 за місцевим часом. Після цього заплановані зустрічі з президентом, прем’єр-міністром і звернення до національних лідерів – це буде його друге звернення до іноземного уряду.
Ліван, де живе найбільша частка християн у регіоні, відчув наслідки війни між Ізраїлем і угрупованням "Хезболла", що почалася після конфлікту в Газі. Країна також приймає близько 1 мільйона сирійських та палестинських біженців і продовжує долати багаторічну економічну кризу. На цьому тлі ліванські лідери стурбовані різким посиленням ізраїльських ударів.
Лідер "Хезболли" Наїм Касем заявив, що сподівається на вплив візиту Папи.
Сподіваюся, що візит Лео допоможе припинити напади Ізраїлю
Представники інших релігійних спільнот також підтримали приїзд понтифіка. Друзький священнослужитель шейх Самі Абі аль-Муна наголосив, що Лівану "потрібен проблиск надії, який представляє цей візит".
Нагадаємо
Президент Туреччини Таїп Ердоган високо оцінив підхід Папи Римського Лева до палестинського питання та його заклики до миру в Україні. Він висловив сподівання, що перший закордонний візит нового католицького лідера сприятиме миру у світі.