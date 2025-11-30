Папа Лев відвідає Ліван з мирним посланням на тлі ізраїльських ударів

$42.190.00
48.870.00
ukenru
07:27 • 708 перегляди
ППО України перехопила більшість БпЛА під час нічної атаки: знищено та подавлено 104 ворожі дрониPhoto
29 листопада, 18:27 • 14056 перегляди
Чекаю від делегації в США результатів, у них є необхідні директиви - ЗеленськийVideo
29 листопада, 17:13 • 25881 перегляди
30 листопада в Україні діятимуть відключення і обмеження електроенергії: опубліковані графіки
29 листопада, 17:02 • 21375 перегляди
Рятувальники у Києві завершили роботи з ліквідації наслідків російських ударів 29 листопадаPhoto
29 листопада, 15:10 • 21310 перегляди
Відставка Єрмака може послабити політичний контроль Зеленського - NYT
29 листопада, 14:28 • 20666 перегляди
В Україну йде похолодання до +9 градусів: прогноз погоди у неділю 30 листопада
29 листопада, 12:33 • 16127 перегляди
Зеленський: час змінювати базові документи щодо оборони України, включаючи план оборони, дав завдання Шмигалю
29 листопада, 12:07 • 15832 перегляди
Запаси води в Європі виснажуються через кліматичні зміни - Guardian
29 листопада, 11:00 • 14380 перегляди
"Розраховуємо, що результати зустрічей у Женеві будуть зараз доопрацьовані": Зеленський назвав завдання делегації на чолі з Умєровим у США
29 листопада, 10:28 • 14969 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Афіпського НПЗ, авіаремонтного заводу та інших об’єктів окупантів
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+4°
2.8м/с
91%
751мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
The Telegraph: росія кидає в атаки "одноразових піхотинців" без касок та бронежилетів29 листопада, 21:59 • 8172 перегляди
У Вишгороді на Київщині внаслідок атаки російських БаЛА горить багатоповерхівка - ОВА29 листопада, 22:31 • 3168 перегляди
Зеленський відвідає Париж для зустрічі з Макроном: стали відомі дата і порядок денний візиту29 листопада, 23:02 • 4970 перегляди
"Золотий заєць", на якого шукачі скарбів полювали по всьому світу, "пішов з молотка"Photo29 листопада, 23:33 • 3920 перегляди
США закрили повітряний простір над Венесуелою: з'явилась відповідь Каракаса30 листопада, 00:05 • 5546 перегляди
Публікації
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 19415 перегляди
“Репараційний” кредит для України: чи очікувати і як він пов'язаний із мирний планом
Ексклюзив
28 листопада, 13:56 • 69140 перегляди
10 поширених помилок, які роблять новачки на новій роботі28 листопада, 12:04 • 54202 перегляди
Від операції до коми: як у приватній клініці Odrex пацієнта могли інфікувати небезпечною бактерієюPhoto28 листопада, 11:00 • 62045 перегляди
Понад 2 млн гривень на житло для ВПО з окупованих територій: хто саме з переселенців може оформити ваучер28 листопада, 10:45 • 60588 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Олександр Сирський
Емманюель Макрон
Кая Каллас
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Київська область
Швеція
Реклама
УНН Lite
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 19409 перегляди
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 37097 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 54648 перегляди
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа25 листопада, 14:23 • 74187 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39 • 105847 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
The New York Times
The Washington Post
Золото

Папа Лев відвідає Ліван з мирним посланням на тлі ізраїльських ударів

Київ • УНН

 • 50 перегляди

Папа Лев відвідає Ліван, який перебуває під тиском ізраїльських авіаударів, щоб звернутися до країни із закликом до миру. Це стане другим етапом його першої закордонної поїздки, після візиту до Туреччини.

Папа Лев відвідає Ліван з мирним посланням на тлі ізраїльських ударів

Папа Лев у неділю відвідає Ліван, який залишається під тиском постійних ізраїльських авіаударів. Понтифік має звернутися до країни із закликом до миру – це стане другим етапом його першої закордонної поїздки. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

До Лівану Папа Римський прибуде з Туреччини, де протягом чотирьох днів попереджав про загрозу майбутньому людства через велику кількість кривавих конфліктів у світі. У Туреччині він також засудив насильство, скоєне в ім’я релігії.

Понтифік має приземлитися в аеропорту Харірі в Бейруті о 15:45 за місцевим часом. Після цього заплановані зустрічі з президентом, прем’єр-міністром і звернення до національних лідерів – це буде його друге звернення до іноземного уряду.

Ліван, де живе найбільша частка християн у регіоні, відчув наслідки війни між Ізраїлем і угрупованням "Хезболла", що почалася після конфлікту в Газі. Країна також приймає близько 1 мільйона сирійських та палестинських біженців і продовжує долати багаторічну економічну кризу. На цьому тлі ліванські лідери стурбовані різким посиленням ізраїльських ударів.

Лідер "Хезболли" Наїм Касем заявив, що сподівається на вплив візиту Папи.

Сподіваюся, що візит Лео допоможе припинити напади Ізраїлю

- заявив Касем.

Представники інших релігійних спільнот також підтримали приїзд понтифіка. Друзький священнослужитель шейх Самі Абі аль-Муна наголосив, що Лівану "потрібен проблиск надії, який представляє цей візит".

Нагадаємо

Президент Туреччини Таїп Ердоган високо оцінив підхід Папи Римського Лева до палестинського питання та його заклики до миру в Україні. Він висловив сподівання, що перший закордонний візит нового католицького лідера сприятиме миру у світі.

Алла Кіосак

ПолітикаНовини Світу
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Ізраїль
Ліван
Реджеп Тайїп Ердоган
Туреччина
Сектор Газа
Україна
Палестинська держава