Папа Лев посетит Ливан с мирным посланием на фоне израильских ударов

$42.190.00
48.870.00
ukenru
07:27 • 1434 просмотра
ПВО Украины перехватила большинство БПЛА во время ночной атаки: уничтожено и подавлено 104 вражеских дронаPhoto
29 ноября, 18:27 • 14581 просмотра
Жду от делегации в США результатов, у них есть необходимые директивы - ЗеленскийVideo
29 ноября, 17:13 • 26301 просмотра
30 ноября в Украине будут действовать отключения и ограничения электроэнергии: опубликованы графики
29 ноября, 17:02 • 21741 просмотра
Спасатели в Киеве завершили работы по ликвидации последствий российских ударов 29 ноябряPhoto
29 ноября, 15:10 • 21593 просмотра
Отставка Ермака может ослабить политический контроль Зеленского - NYT
29 ноября, 14:28 • 20819 просмотра
В Украину идет похолодание до +9 градусов: прогноз погоды в воскресенье 30 ноября
29 ноября, 12:33 • 16228 просмотра
Зеленский: пора менять базовые документы по обороне Украины, включая план обороны, дал задание Шмыгалю
29 ноября, 12:07 • 15877 просмотра
Запасы воды в Европе истощаются из-за климатических изменений - Guardian
29 ноября, 11:00 • 14407 просмотра
"Рассчитываем, что результаты встреч в Женеве будут сейчас доработаны": Зеленский назвал задачи делегации во главе с Умеровым в США
29 ноября, 10:28 • 14996 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Афипского НПЗ, авиаремонтного завода и других объектов оккупантов
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+4°
3м/с
91%
751мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В Вышгороде Киевской области в результате атаки российских БПЛА горит многоэтажка - ОВА29 ноября, 22:31 • 3858 просмотра
Зеленский посетит Париж для встречи с Макроном: стали известны дата и повестка дня визита29 ноября, 23:02 • 5702 просмотра
"Золотой заяц", на которого охотились искатели сокровищ по всему миру, "ушел с молотка"Photo29 ноября, 23:33 • 4674 просмотра
США закрыли воздушное пространство над Венесуэлой: появился ответ Каракаса30 ноября, 00:05 • 6310 просмотра
Ракетный удар по Вышгороду: спасатели обнародовали кадры пожара в многоэтажкеVideo30 ноября, 01:06 • 3104 просмотра
публикации
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 19725 просмотра
"Репарационный" кредит для Украины: стоит ли ожидать и как он связан с мирным планом
Эксклюзив
28 ноября, 13:56 • 69416 просмотра
10 распространенных ошибок, которые совершают новички на новой работе28 ноября, 12:04 • 54416 просмотра
От операции до комы: как в частной клинике Odrex пациента могли инфицировать опасной бактериейPhoto28 ноября, 11:00 • 62269 просмотра
Более 2 млн гривен на жилье для ВПЛ с оккупированных территорий: кто именно из переселенцев может оформить ваучер28 ноября, 10:45 • 60835 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Александр Сырский
Эмманюэль Макрон
Кайя Каллас
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Киевская область
Швеция
Реклама
УНН Lite
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 19725 просмотра
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36 • 37200 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 54740 просмотра
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе25 ноября, 14:23 • 74277 просмотра
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ25 ноября, 08:39 • 105933 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
The New York Times
The Washington Post
Золото

Папа Лев посетит Ливан с мирным посланием на фоне израильских ударов

Киев • УНН

 • 334 просмотра

Папа Лев посетит Ливан, находящийся под давлением израильских авиаударов, чтобы обратиться к стране с призывом к миру. Это станет вторым этапом его первой зарубежной поездки, после визита в Турцию.

Папа Лев посетит Ливан с мирным посланием на фоне израильских ударов

Папа Лев в воскресенье посетит Ливан, который остается под давлением постоянных израильских авиаударов. Понтифик должен обратиться к стране с призывом к миру – это станет вторым этапом его первой заграничной поездки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

В Ливан Папа Римский прибудет из Турции, где в течение четырех дней предупреждал об угрозе будущему человечества из-за большого количества кровавых конфликтов в мире. В Турции он также осудил насилие, совершенное во имя религии.

Понтифик должен приземлиться в аэропорту Харири в Бейруте в 15:45 по местному времени. После этого запланированы встречи с президентом, премьер-министром и обращение к национальным лидерам – это будет его второе обращение к иностранному правительству.

Ливан, где живет наибольшая доля христиан в регионе, ощутил последствия войны между Израилем и группировкой "Хезболла", начавшейся после конфликта в Газе. Страна также принимает около 1 миллиона сирийских и палестинских беженцев и продолжает преодолевать многолетний экономический кризис. На этом фоне ливанские лидеры обеспокоены резким усилением израильских ударов.

Лидер "Хезболлы" Наим Касем заявил, что надеется на влияние визита Папы.

Надеюсь, что визит Лео поможет прекратить нападения Израиля

- заявил Касем.

Представители других религиозных общин также поддержали приезд понтифика. Друзский священнослужитель шейх Сами Аби аль-Муна подчеркнул, что Ливану "нужен проблеск надежды, который представляет этот визит".

Напомним

Президент Турции Тайип Эрдоган высоко оценил подход Папы Римского Льва к палестинскому вопросу и его призывы к миру в Украине. Он выразил надежду, что первый зарубежный визит нового католического лидера будет способствовать миру во всем мире.

Алла Киосак

ПолитикаНовости Мира
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Израиль
Ливан
Реджеп Тайип Эрдоган
Турция
Сектор Газа
Украина
Государство Палестина