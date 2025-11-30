Папа Лев посетит Ливан с мирным посланием на фоне израильских ударов
Киев • УНН
Папа Лев посетит Ливан, находящийся под давлением израильских авиаударов, чтобы обратиться к стране с призывом к миру. Это станет вторым этапом его первой зарубежной поездки, после визита в Турцию.
Детали
В Ливан Папа Римский прибудет из Турции, где в течение четырех дней предупреждал об угрозе будущему человечества из-за большого количества кровавых конфликтов в мире. В Турции он также осудил насилие, совершенное во имя религии.
Понтифик должен приземлиться в аэропорту Харири в Бейруте в 15:45 по местному времени. После этого запланированы встречи с президентом, премьер-министром и обращение к национальным лидерам – это будет его второе обращение к иностранному правительству.
Ливан, где живет наибольшая доля христиан в регионе, ощутил последствия войны между Израилем и группировкой "Хезболла", начавшейся после конфликта в Газе. Страна также принимает около 1 миллиона сирийских и палестинских беженцев и продолжает преодолевать многолетний экономический кризис. На этом фоне ливанские лидеры обеспокоены резким усилением израильских ударов.
Лидер "Хезболлы" Наим Касем заявил, что надеется на влияние визита Папы.
Надеюсь, что визит Лео поможет прекратить нападения Израиля
Представители других религиозных общин также поддержали приезд понтифика. Друзский священнослужитель шейх Сами Аби аль-Муна подчеркнул, что Ливану "нужен проблеск надежды, который представляет этот визит".
Напомним
Президент Турции Тайип Эрдоган высоко оценил подход Папы Римского Льва к палестинскому вопросу и его призывы к миру в Украине. Он выразил надежду, что первый зарубежный визит нового католического лидера будет способствовать миру во всем мире.