12:35 • 10842 просмотра
Генштаб ВСУ опроверг фейки россиян о захвате Купянска, Покровска и Волчанска
Эксклюзив
11:54 • 26776 просмотра
Дорого – не значит качественно: сможет ли Минздрав защитить жертв клиники Odrex и восстановить справедливостьPhoto
Эксклюзив
2 декабря, 11:33 • 25925 просмотра
Манипуляция под видом "обороны": что стоит за заявлениями путина о "зоне безопасности" на границе
2 декабря, 10:36 • 19608 просмотра
"Вещи, которые не могут звучать по телефону": Зеленский получил подробный доклад делегации после Майами и поручил продолжить работу с командой Трампа
2 декабря, 10:08 • 20747 просмотра
США планируют вернуть россии замороженные активы в ЕС после мирного соглашения - Politico
Эксклюзив
2 декабря, 06:00 • 53180 просмотра
Украина готовится к масштабным изменениям: МВФ требует усиления налоговой политики
1 декабря, 17:14 • 50633 просмотра
Дело Тимура Миндича: суд избрал меру пресечения фигуранту
Эксклюзив
1 декабря, 15:35 • 59723 просмотра
Переговоры Украина-США в Майами: чего ожидать дальше
1 декабря, 14:52 • 50837 просмотра
Правительство одобрило ряд решений по энергоэффективности общин: что предусматривается
1 декабря, 13:38 • 46308 просмотра
В двух областях рф произошли взрывы на железной дороге: уничтожены склады с ГСМ, повреждено железнодорожное полотноPhotoVideo
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Дорого – не значит качественно: сможет ли Минздрав защитить жертв клиники Odrex и восстановить справедливость
Эксклюзив
11:54 • 26772 просмотра
Папа Лев призвал прекратить «ужасы войны» и открыть путь к миру после своего первого зарубежного визита

Киев • УНН

 • 78 просмотра

Папа Римский во время своего первого зарубежного визита на Ближний Восток перед отлетом в Ватикан призвал мировых лидеров к миру и недопущению войн.

Папа Лев призвал прекратить «ужасы войны» и открыть путь к миру после своего первого зарубежного визита

После завершения первой зарубежной поездки Папа Римский Лев обратился к лидерам Ближнего Востока с пылким призывом прислушаться к мольбам народов о мире и отвернуться от «ужасов войны». Об этом говорится в материале Reuters, пишет УНН.

Детали

На набережной Бейрута он обратился к 150 000 человек, подчеркнув необходимость преодолеть политические кризисы, многолетние конфликты и экономические трудности Ливана, а также призвал регион в целом искать новые подходы к преодолению социальных и религиозных разногласий. 

ч. Папа Римский Лев XIV посетил место взрыва в порту Бейрута и помолился за погибших в 2020 году - AP News

Путь взаимной вражды и разрушения пройден слишком долго. Нам нужно научить свои сердца миру 

– заявил он.

Папа Лев призвал религиозных и политических лидеров объединить усилия для исцеления страны и продолжения мирных процессов после прошлогоднего конфликта между Израилем и поддерживаемой Ираном "Хезболлой". 

Он также обратился к международному сообществу с просьбой содействовать диалогу и примирению. Перед отлетом в Рим Папа подчеркнул необходимость прекратить нападения и военные действия на юге Ливана, который сейчас находится в состоянии конфликта и неопределенности.

ч. Папа Лев посетит Ливан с мирным посланием на фоне израильских ударов

Степан Гафтко

Новости Мира
Папа Лев XIV
Израиль
Reuters
Рим
Ливан
Иран