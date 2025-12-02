Папа Лев призвал прекратить «ужасы войны» и открыть путь к миру после своего первого зарубежного визита

После завершения первой зарубежной поездки Папа Римский Лев обратился к лидерам Ближнего Востока с пылким призывом прислушаться к мольбам народов о мире и отвернуться от «ужасов войны». Об этом говорится в материале Reuters, пишет УНН.

Детали

На набережной Бейрута он обратился к 150 000 человек, подчеркнув необходимость преодолеть политические кризисы, многолетние конфликты и экономические трудности Ливана, а также призвал регион в целом искать новые подходы к преодолению социальных и религиозных разногласий.

Путь взаимной вражды и разрушения пройден слишком долго. Нам нужно научить свои сердца миру

– заявил он.

Папа Лев призвал религиозных и политических лидеров объединить усилия для исцеления страны и продолжения мирных процессов после прошлогоднего конфликта между Израилем и поддерживаемой Ираном "Хезболлой".

Он также обратился к международному сообществу с просьбой содействовать диалогу и примирению. Перед отлетом в Рим Папа подчеркнул необходимость прекратить нападения и военные действия на юге Ливана, который сейчас находится в состоянии конфликта и неопределенности.

