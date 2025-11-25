Окупанти на Донеччині відмовляються йти на штурми: ГУР оприлюднив чергове перехоплення розмов російських військових
Київ • УНН
Українські розвідники оприлюднили перехоплення розмови, де російські військові скаржаться на провал атак на Донецькому напрямку. Окупанти масово відмовляються виконувати бойові завдання, а їхній командир погрожує їм дезертирством.
Головне управління розвідки Міністерства оборони України опублікувало нове перехоплення розмов російських військових, у якому окупанти на Донецькому напрямку скаржаться на провал своїх атак та масово відмовляються виконувати бойові завдання. Про це ГУР повідомляє в Телеграм-каналі, пише УНН.
Деталі
У розмові, яку перехопили українські розвідники, один із російських військовослужбовців доповідає командиру, що його підлеглі фактично тікають із позицій і самовільно повертаються в тил.
"Впустили 8 бомб": ГУР перехопило розмови про те, що російська авіація бомбить власну бєлгородщину17.11.25, 17:34 • 5274 перегляди
На це старший начальник реагує агресивною лайкою.
Куди вони на..й повертаються, куди, бл..дь, повертаються? Я зараз їм рації дистанційно вимкну, бл..дь на..й, і підуть вони на..й
Ця розмова свідчить про повну відсутність прогресу підрозділу окупантів у наступі протягом кількох днів. Командир, не стримуючи емоцій, погрожує занести всіх бійців до списку дезертирів.
А потім їх, бл..дь, як дезертирів, єб..них у рот, – уперед, на..й, рухаємося. Учора, бл..дь, не могли листівку взяти, зараз по зеленці не можуть, бл..дь, пройти
росіяни скаржаться на катастрофічні втрати у Серебрянському лісі на Луганщині: гинуть цілі підрозділи – перехоплення ГУР23.11.25, 17:23 • 4416 переглядiв