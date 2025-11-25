Окупанти на Донеччині відмовляються йти на штурми: ГУР оприлюднив чергове перехоплення розмов російських військових

Головне управління розвідки Міністерства оборони України опублікувало нове перехоплення розмов російських військових, у якому окупанти на Донецькому напрямку скаржаться на провал своїх атак та масово відмовляються виконувати бойові завдання. Про це ГУР повідомляє в Телеграм-каналі, пише УНН.

Деталі

У розмові, яку перехопили українські розвідники, один із російських військовослужбовців доповідає командиру, що його підлеглі фактично тікають із позицій і самовільно повертаються в тил.

На це старший начальник реагує агресивною лайкою.

Куди вони на..й повертаються, куди, бл..дь, повертаються? Я зараз їм рації дистанційно вимкну, бл..дь на..й, і підуть вони на..й – говорить росіянин.

Ця розмова свідчить про повну відсутність прогресу підрозділу окупантів у наступі протягом кількох днів. Командир, не стримуючи емоцій, погрожує занести всіх бійців до списку дезертирів.

А потім їх, бл..дь, як дезертирів, єб..них у рот, – уперед, на..й, рухаємося. Учора, бл..дь, не могли листівку взяти, зараз по зеленці не можуть, бл..дь, пройти – заявляє російський командир.

