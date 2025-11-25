Окупанти на Донеччині відмовляються йти на штурми: ГУР оприлюднив чергове перехоплення розмов російських військових

$42.370.10
Зеленський хоче зустрітися з Трампом, можливо в День подяки, щоб завершити роботу над мирною угодою - Єрмак
15:19 • 3916 перегляди
Незаконно заходили в окуповані росією порти: Зеленський увів санкції проти 56 морських суден
14:59 • 7954 перегляди
Axios дізналося деталі про домовленості щодо мирного плану: стосується посилення гарантій безпеки і винесення питання НАТО за рамки
14:47 • 7926 перегляди
Глави розвідок України та рф планували зустріч в Абу-Дабі, приїзд Дріскола став несподіванкою - ЗМІ
Ексклюзив
14:46 • 8372 перегляди
Це антиконституційно: у Раді розкритикували ініціативу директора НАБУ щодо конкурсу на посаду Генпрокурора
13:51 • 10872 перегляди
Запорізькій АЕС потрібен особливий статус у разі мирної угоди між Україною та рф - МАГАТЕ
Ексклюзив
13:41 • 11596 перегляди
МОЗ на вимогу ОГП проводить перевірку у скандальній одеській клініці Odrex, де помер пацієнт
Ексклюзив
13:21 • 21386 перегляди
Теплий фінал осені: синоптик розповів, якою буде погода в останній тиждень листопада
13:06 • 13106 перегляди
ЗМІ: у США заявили, що українська делегація погодила зі Сполученими Штатами умови потенційної мирної угоди
13:00 • 11337 перегляди
НАТО має прискорити захист східного флангу від російських дронів - міністр оборони Польщі Косіняк-Камиш
Теплий фінал осені: синоптик розповів, якою буде погода в останній тиждень листопада
Ексклюзив
13:21 • 21392 перегляди
Україна може зіткнутись з тривалими відключеннями світла взимку: експерт назвав ключові фактори
Ексклюзив
25 листопада, 10:00 • 31757 перегляди
Печиво “Горішок” як у дитинстві: топ-5 найкращих рецептівPhoto24 листопада, 17:21 • 83873 перегляди
Передача Україні німецьких Skyranger 35: які задачі здатна виконувати машина PhotoVideo
Ексклюзив
24 листопада, 13:47 • 112440 перегляди
Авіація на межі: без податкових пільг Україна ризикує втратити стратегічну галузь
Ексклюзив
24 листопада, 13:20 • 101949 перегляди
Окупанти на Донеччині відмовляються йти на штурми: ГУР оприлюднив чергове перехоплення розмов російських військових

Київ • УНН

 • 872 перегляди

Українські розвідники оприлюднили перехоплення розмови, де російські військові скаржаться на провал атак на Донецькому напрямку. Окупанти масово відмовляються виконувати бойові завдання, а їхній командир погрожує їм дезертирством.

Окупанти на Донеччині відмовляються йти на штурми: ГУР оприлюднив чергове перехоплення розмов російських військових

Головне управління розвідки Міністерства оборони України опублікувало нове перехоплення розмов російських військових, у якому окупанти на Донецькому напрямку скаржаться на провал своїх атак та масово відмовляються виконувати бойові завдання. Про це ГУР повідомляє в Телеграм-каналі, пише УНН.

Деталі

У розмові, яку перехопили українські розвідники, один із російських військовослужбовців доповідає командиру, що його підлеглі фактично тікають із позицій і самовільно повертаються в тил.

"Впустили 8 бомб": ГУР перехопило розмови про те, що російська авіація бомбить власну бєлгородщину17.11.25, 17:34 • 5274 перегляди

На це старший начальник реагує агресивною лайкою.

Куди вони на..й повертаються, куди, бл..дь, повертаються? Я зараз їм рації дистанційно вимкну, бл..дь на..й, і підуть вони на..й

– говорить росіянин.

Ця розмова свідчить про повну відсутність прогресу підрозділу окупантів у наступі протягом кількох днів. Командир, не стримуючи емоцій, погрожує занести всіх бійців до списку дезертирів.

А потім їх, бл..дь, як дезертирів, єб..них у рот, – уперед, на..й, рухаємося. Учора, бл..дь, не могли листівку взяти, зараз по зеленці не можуть, бл..дь, пройти 

– заявляє російський командир. 

росіяни скаржаться на катастрофічні втрати у Серебрянському лісі на Луганщині: гинуть цілі підрозділи – перехоплення ГУР23.11.25, 17:23 • 4416 переглядiв

Степан Гафтко

Війна в Україні
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Донецька область
Луганська область
Головне управління розвідки Міністерства оборони України
Україна