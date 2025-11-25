Оккупанты в Донецкой области отказываются идти на штурмы: ГУР обнародовал очередной перехват разговоров российских военных
Киев • УНН
Украинские разведчики обнародовали перехват разговора, где российские военные жалуются на провал атак на Донецком направлении. Оккупанты массово отказываются выполнять боевые задачи, а их командир угрожает им дезертирством.
Главное управление разведки Министерства обороны Украины опубликовало новый перехват разговоров российских военных, в котором оккупанты на Донецком направлении жалуются на провал своих атак и массово отказываются выполнять боевые задачи. Об этом ГУР сообщает в Телеграм-канале, пишет УНН.
Подробности
В разговоре, который перехватили украинские разведчики, один из российских военнослужащих докладывает командиру, что его подчиненные фактически бегут с позиций и самовольно возвращаются в тыл.
На это старший начальник реагирует агрессивной бранью.
Куда они на..й возвращаются, куда, бл..дь, возвращаются? Я сейчас им рации дистанционно выключу, бл..дь на..й, и пойдут они на..й
Этот разговор свидетельствует о полном отсутствии прогресса подразделения оккупантов в наступлении в течение нескольких дней. Командир, не сдерживая эмоций, угрожает занести всех бойцов в список дезертиров.
А потом их, бл..дь, как дезертиров, еб..ных в рот, – вперед, на..й, двигаемся. Вчера, бл..дь, не могли листовку взять, сейчас по зеленке не могут, бл..дь, пройти
