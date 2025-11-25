$42.370.10
15:19
Незаконно заходили в оккупированные россией порты: Зеленский ввел санкции против 56 морских судов
14:59
Axios узнал детали договоренностей по мирному плану: касается усиления гарантий безопасности и вынесения вопроса НАТО за рамки
14:47
Главы разведок Украины и рф планировали встречу в Абу-Даби, приезд Дрискола стал неожиданностью - СМИ
Эксклюзив
14:46
Это антиконституционно: в Раде раскритиковали инициативу директора НАБУ по конкурсу на должность Генпрокурора
13:51
Запорожской АЭС нужен особый статус в случае мирного соглашения между Украиной и рф - МАГАТЭ
Эксклюзив
13:41
Минздрав по требованию ОГП проводит проверку в скандальной одесской клинике Odrex, где умер пациент
Эксклюзив
13:21
Теплый финал осени: синоптик рассказал, какой будет погода в последнюю неделю ноября
13:06
СМИ: в США заявили, что украинская делегация согласовала с Соединенными Штатами условия потенциального мирного соглашения
13:00
НАТО должно ускорить защиту восточного фланга от российских дронов - министр обороны Польши Косиняк-Камыш
12:32
Bloomberg: у Дрисколла на фоне встречи с россиянами в ОАЭ заявили, что переговоры идут хорошо, Буданов также в Абу-Даби
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

© 2007 — 2025

Оккупанты в Донецкой области отказываются идти на штурмы: ГУР обнародовал очередной перехват разговоров российских военных

Киев • УНН

 • 18 просмотра

Украинские разведчики обнародовали перехват разговора, где российские военные жалуются на провал атак на Донецком направлении. Оккупанты массово отказываются выполнять боевые задачи, а их командир угрожает им дезертирством.

Оккупанты в Донецкой области отказываются идти на штурмы: ГУР обнародовал очередной перехват разговоров российских военных

Главное управление разведки Министерства обороны Украины опубликовало новый перехват разговоров российских военных, в котором оккупанты на Донецком направлении жалуются на провал своих атак и массово отказываются выполнять боевые задачи. Об этом ГУР сообщает в Телеграм-канале, пишет УНН.

Подробности

В разговоре, который перехватили украинские разведчики, один из российских военнослужащих докладывает командиру, что его подчиненные фактически бегут с позиций и самовольно возвращаются в тыл.

"Впустили 8 бомб": ГУР перехватило разговоры о том, что российская авиация бомбит собственную белгородщину17.11.25, 17:34 • 5273 просмотра

На это старший начальник реагирует агрессивной бранью.

Куда они на..й возвращаются, куда, бл..дь, возвращаются? Я сейчас им рации дистанционно выключу, бл..дь на..й, и пойдут они на..й

– говорит россиянин.

Этот разговор свидетельствует о полном отсутствии прогресса подразделения оккупантов в наступлении в течение нескольких дней. Командир, не сдерживая эмоций, угрожает занести всех бойцов в список дезертиров.

А потом их, бл..дь, как дезертиров, еб..ных в рот, – вперед, на..й, двигаемся. Вчера, бл..дь, не могли листовку взять, сейчас по зеленке не могут, бл..дь, пройти 

– заявляет российский командир. 

россияне жалуются на катастрофические потери в Серебрянском лесу на Луганщине: гибнут целые подразделения – перехват ГУР23.11.25, 17:23 • 4406 просмотров

Степан Гафтко

Война в Украине
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Донецкая область
Луганская область
Главное управление разведки Украины
Украина