Оккупанты в Донецкой области отказываются идти на штурмы: ГУР обнародовал очередной перехват разговоров российских военных

Главное управление разведки Министерства обороны Украины опубликовало новый перехват разговоров российских военных, в котором оккупанты на Донецком направлении жалуются на провал своих атак и массово отказываются выполнять боевые задачи. Об этом ГУР сообщает в Телеграм-канале, пишет УНН.

Подробности

В разговоре, который перехватили украинские разведчики, один из российских военнослужащих докладывает командиру, что его подчиненные фактически бегут с позиций и самовольно возвращаются в тыл.

"Впустили 8 бомб": ГУР перехватило разговоры о том, что российская авиация бомбит собственную белгородщину

На это старший начальник реагирует агрессивной бранью.

Куда они на..й возвращаются, куда, бл..дь, возвращаются? Я сейчас им рации дистанционно выключу, бл..дь на..й, и пойдут они на..й – говорит россиянин.

Этот разговор свидетельствует о полном отсутствии прогресса подразделения оккупантов в наступлении в течение нескольких дней. Командир, не сдерживая эмоций, угрожает занести всех бойцов в список дезертиров.

А потом их, бл..дь, как дезертиров, еб..ных в рот, – вперед, на..й, двигаемся. Вчера, бл..дь, не могли листовку взять, сейчас по зеленке не могут, бл..дь, пройти – заявляет российский командир.

россияне жалуются на катастрофические потери в Серебрянском лесу на Луганщине: гибнут целые подразделения – перехват ГУР