Окупанти відмовляються евакуйовувати поранених на Запоріжжі: у бійців розвивається гангрена – перехоплення ГУР

Ексклюзив
15:25 • 6544 перегляди
Грудень 2025: коли очікувати геомагнітні бурі і як убезпечити здоров’я
Ексклюзив
14:27 • 14215 перегляди
Пільги - не витрати, а прибуток: авіація здатна утричі окупити державну підтримку
14:21 • 11793 перегляди
Наприкінці тижня продовжиться спільна робота української та американської делегацій щодо мирної угоди - ОП
Ексклюзив
14:12 • 16503 перегляди
Є ймовірність, що росія буде робити все можливе, щоб поставити Україну в немилість адміністрації Трампа: політолог оцінив мирний план США
Ексклюзив
13:37 • 13488 перегляди
Суд відновив розслідування кримінальної справи проти головного юриста НБУ Олександра ЗимиPhoto
12:53 • 11728 перегляди
Україні вдалося прибрати пункт про "повну амністію" з мирного плану США - Стефанішина
12:37 • 15904 перегляди
З грального бізнесу у медицину: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 1Photo
11:46 • 11367 перегляди
У Сумах, Полтаві, Харкові та Донецькій області найскладніша ситуація з електропостачанням – Укренерго
11:04 • 11273 перегляди
11 нових маршрутів та щогодинний рух між Львовом та Києвом: у грудні запускають новий графік поїздів
27 листопада, 08:20 • 13829 перегляди
Німеччина розробляє секретний план на випадок війни з росією - WSJ
Популярнi новини
Боснія і Герцеговина не дозволила літаку глави МЗС Угорщини приземлитися: стала відома причина27 листопада, 06:53 • 11526 перегляди
У Тернополі 18-річний студент випав з вікна гуртожитку і помер27 листопада, 07:34 • 12659 перегляди
У Тернополі 18-річний студент випав з вікна гуртожитку і помер27 листопада, 07:34 • 12659 перегляди
Буряк по-новому: топ-5 яскравих рецептів, які ви точно захочете приготуватиPhoto11:52 • 18829 перегляди
Буряк по-новому: топ-5 яскравих рецептів, які ви точно захочете приготуватиPhoto11:52 • 18829 перегляди
Публікації
Родичі жертв скандальної клініки Odrex закликали правоохоронців провести розслідування і покарати винних у смерті їхніх рідних - відеоVideo15:30 • 4652 перегляди
Грудень 2025: коли очікувати геомагнітні бурі і як убезпечити здоров’я
Ексклюзив
15:25 • 6544 перегляди
Пільги - не витрати, а прибуток: авіація здатна утричі окупити державну підтримку
Ексклюзив
14:27 • 14215 перегляди
Є ймовірність, що росія буде робити все можливе, щоб поставити Україну в немилість адміністрації Трампа: політолог оцінив мирний план США
Ексклюзив
14:12 • 16503 перегляди
Українські компанії зі зв’язками з рф заробили 150,3 млрд грн за 2024 рік - дослідженняPhoto13:38 • 10913 перегляди
УНН Lite
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 23088 перегляди
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа25 листопада, 14:23 • 45901 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39 • 79610 перегляди
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року24 листопада, 08:11 • 95378 перегляди
Друга частина "Wicked" б'є рекорди в прокаті24 листопада, 07:49 • 94984 перегляди
Окупанти відмовляються евакуйовувати поранених на Запоріжжі: у бійців розвивається гангрена – перехоплення ГУР

Київ • УНН

 • 134 перегляди

російські військові на Запорізькому напрямку стикаються з гангреною через відсутність медичної допомоги. Польовий командир доповідає про чотирьох тяжкопоранених, але старший офіцер відмовляє в евакуації.

Окупанти відмовляються евакуйовувати поранених на Запоріжжі: у бійців розвивається гангрена – перехоплення ГУР

У черговому перехопленні української розвідки з’явилися шокуючі деталі життя російських солдатів на Запорізькому напрямку. Через відсутність медичної допомоги та евакуації поранені бійці стикаються з розвитком гангрени. Про це пише УНН.

Деталі

У них там четверо людей, і всі тяжкі, всі потребують евакуації. У кого гангрена пішла, ну коротше, дуже сумний випадок 

– доповідає польовий командир.

Старший офіцер словам підлеглого не вірить, оголошує солдатів симулянтами та наказує залишити їх на позиціях.

Я бачив, як потрібна евакуація, на..й. Ти не бачив, а я бачив, бл..дь, як він бігає там, бл..дь, за посилками, на..й. Він, бл..дь, пожвавіший за тебе буде в 10 разів, на..й, повір мені 

– додає офіцер.

Окупанти на Донеччині відмовляються йти на штурми: ГУР оприлюднив чергове перехоплення розмов російських військових25.11.25, 17:19 • 2324 перегляди

Степан Гафтко

Війна в Україні
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Донецька область
Запорізька область
Головне управління розвідки Міністерства оборони України