Окупанти відмовляються евакуйовувати поранених на Запоріжжі: у бійців розвивається гангрена – перехоплення ГУР

У черговому перехопленні української розвідки з’явилися шокуючі деталі життя російських солдатів на Запорізькому напрямку. Через відсутність медичної допомоги та евакуації поранені бійці стикаються з розвитком гангрени. Про це пише УНН.

У них там четверо людей, і всі тяжкі, всі потребують евакуації. У кого гангрена пішла, ну коротше, дуже сумний випадок

Старший офіцер словам підлеглого не вірить, оголошує солдатів симулянтами та наказує залишити їх на позиціях.

Я бачив, як потрібна евакуація, на..й. Ти не бачив, а я бачив, бл..дь, як він бігає там, бл..дь, за посилками, на..й. Він, бл..дь, пожвавіший за тебе буде в 10 разів, на..й, повір мені