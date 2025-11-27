Оккупанты отказываются эвакуировать раненых в Запорожье: у бойцов развивается гангрена – перехват ГУР

В очередном перехвате украинской разведки появились шокирующие детали жизни российских солдат на Запорожском направлении. Из-за отсутствия медицинской помощи и эвакуации раненые бойцы сталкиваются с развитием гангрены. Об этом пишет УНН.

Детали

У них там четыре человека, и все тяжелые, все нуждаются в эвакуации. У кого гангрена пошла, ну короче, очень печальный случай – докладывает полевой командир.

Старший офицер словам подчиненного не верит, объявляет солдат симулянтами и приказывает оставить их на позициях.

Я видел, как нужна эвакуация, на..й. Ты не видел, а я видел, бл..дь, как он бегает там, бл..дь, за посылками, на..й. Он, бл..дь, побойчее тебя будет в 10 раз, на..й, поверь мне – добавляет офицер.

