Оккупанты отказываются эвакуировать раненых в Запорожье: у бойцов развивается гангрена – перехват ГУР

$42.300.10
48.950.00
ukenru
Эксклюзив
15:25 • 6374 просмотра
Декабрь 2025: когда ожидать геомагнитные бури и как обезопасить здоровье
Эксклюзив
14:27 • 14077 просмотра
Льготы - не расходы, а прибыль: авиация способна втрое окупить государственную поддержку
14:21 • 11717 просмотра
В конце недели продолжится совместная работа украинской и американской делегаций по мирному соглашению - ОП
Эксклюзив
14:12 • 16362 просмотра
Есть вероятность, что Россия будет делать все возможное, чтобы поставить Украину в немилость администрации Трампа: политолог оценил мирный план США
Эксклюзив
13:37 • 13401 просмотра
Суд возобновил расследование уголовного дела против главного юриста НБУ Александра ЗимыPhoto
12:53 • 11700 просмотра
Украине удалось убрать пункт о "полной амнистии" из мирного плана США - Стефанишина
12:37 • 15881 просмотра
Из игорного бизнеса в медицину: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 1Photo
11:46 • 11362 просмотра
В Сумах, Полтаве, Харькове и Донецкой области самая сложная ситуация с электроснабжением – Укрэнерго
11:04 • 11266 просмотра
11 новых маршрутов и ежечасное движение между Львовом и Киевом: в декабре запускают новый график поездов
27 ноября, 08:20 • 13825 просмотра
Германия разрабатывает секретный план на случай войны с россией - WSJ
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+7°
2м/с
79%
752мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 22892 просмотра
Босния и Герцеговина не разрешила самолету главы МИД Венгрии приземлиться: стала известна причина27 ноября, 06:53 • 11526 просмотра
В Тернополе 18-летний студент выпал из окна общежития и умер27 ноября, 07:34 • 12659 просмотра
"Ленивые" лайфхаки для уборки, которые действительно работают: простые способы поддерживать порядок без лишних усилийPhoto27 ноября, 09:33 • 22052 просмотра
Буряк по-новому: топ-5 ярких рецептов, которые вы точно захотите приготовитьPhoto11:52 • 18829 просмотра
публикации
Родственники жертв скандальной клиники Odrex призвали правоохранителей провести расследование и наказать виновных в смерти их родных - видеоVideo15:30 • 4526 просмотра
Декабрь 2025: когда ожидать геомагнитные бури и как обезопасить здоровье
Эксклюзив
15:25 • 6374 просмотра
Льготы - не расходы, а прибыль: авиация способна втрое окупить государственную поддержку
Эксклюзив
14:27 • 14076 просмотра
Есть вероятность, что Россия будет делать все возможное, чтобы поставить Украину в немилость администрации Трампа: политолог оценил мирный план США
Эксклюзив
14:12 • 16362 просмотра
Украинские компании со связями с рф заработали 150,3 млрд грн в 2024 году - исследование YouControlPhoto13:38 • 10851 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Андрій Єрмак
Александр Сырский
Реджеп Тайип Эрдоган
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Женева
Покровск
Китай
Реклама
УНН Lite
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 22997 просмотра
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе25 ноября, 14:23 • 45869 просмотра
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ25 ноября, 08:39 • 79580 просмотра
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года24 ноября, 08:11 • 95353 просмотра
Вторая часть "Wicked" бьет рекорды проката24 ноября, 07:49 • 94959 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
ТикТок
Boeing Starliner

Оккупанты отказываются эвакуировать раненых в Запорожье: у бойцов развивается гангрена – перехват ГУР

Киев • УНН

 • 106 просмотра

российские военные на Запорожском направлении сталкиваются с гангреной из-за отсутствия медицинской помощи. Полевой командир докладывает о четырех тяжелораненых, но старший офицер отказывает в эвакуации.

Оккупанты отказываются эвакуировать раненых в Запорожье: у бойцов развивается гангрена – перехват ГУР

В очередном перехвате украинской разведки появились шокирующие детали жизни российских солдат на Запорожском направлении. Из-за отсутствия медицинской помощи и эвакуации раненые бойцы сталкиваются с развитием гангрены. Об этом пишет УНН.

Детали

У них там четыре человека, и все тяжелые, все нуждаются в эвакуации. У кого гангрена пошла, ну короче, очень печальный случай 

– докладывает полевой командир.

Старший офицер словам подчиненного не верит, объявляет солдат симулянтами и приказывает оставить их на позициях.

Я видел, как нужна эвакуация, на..й. Ты не видел, а я видел, бл..дь, как он бегает там, бл..дь, за посылками, на..й. Он, бл..дь, побойчее тебя будет в 10 раз, на..й, поверь мне 

– добавляет офицер.

Оккупанты в Донецкой области отказываются идти на штурмы: ГУР обнародовал очередной перехват разговоров российских военных25.11.25, 17:19 • 2324 просмотра

Степан Гафтко

Война в Украине
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Донецкая область
Запорожская область
Главное управление разведки Украины