14:52 • 1058 просмотра
Правительство одобрило ряд решений по энергоэффективности общин: что предусматривается
13:38 • 6202 просмотра
В двух областях рф произошли взрывы на железной дороге: уничтожены склады с ГСМ, повреждено железнодорожное полотноPhotoVideo
Эксклюзив
12:41 • 11715 просмотра
Банки изъяли более 1,2 млн монет номиналом 10 копеек - НБУ
1 декабря, 09:32 • 15624 просмотра
Переговоры Украины и США были конструктивными, но есть "непростые вещи, над которыми еще предстоит поработать": Зеленский определил следующие шаги
1 декабря, 09:14 • 18624 просмотра
Лидеры ЕС готовятся рассмотреть юридическое предложение по финансированию Украины для решения до саммита на фоне сопротивления Бельгии - Politico
Эксклюзив
1 декабря, 07:43 • 32048 просмотра
Кармическое Полнолуние, меняющее курс: астропрогноз 1-7 декабря
1 декабря, 07:28 • 18872 просмотра
Послевоенные границы доминировали в переговорах между США и Украиной, Зеленский хотел обсудить вопрос территорий с Трампом - Axios
1 декабря, 06:00 • 33316 просмотра
«УЗ-3000», бронирование работников, обновленные правила финансового мониторинга: чего ожидать украинцам с декабря
30 ноября, 18:02 • 37032 просмотра
Делегации США и Украины обсуждают график выборов и обмен территориями - WSJ
30 ноября, 15:17 • 49768 просмотра
Украинская делегация прибыла на место переговоров в МайамиVideo
"Ножки отрезать, чтобы легче нести": ГУР обнародовало перехват разговора оккупантов об "эвакуации" раненого

Киев • УНН

 • 46 просмотра

ГУР обнародовало перехват разговора оккупантов, где они обсуждают ампутацию конечностей раненому для облегчения его транспортировки. Захватчики также хвастаются найденной едой и угрожают отрубить ногу раненому.

"Ножки отрезать, чтобы легче нести": ГУР обнародовало перехват разговора оккупантов об "эвакуации" раненого

Главное управление разведки Украины опубликовало новый перехват разговоров российских оккупантов, в котором они цинично обсуждают методы "эвакуации" раненых на Покровском направлении. Об этом пишет УНН.

Подробности

Из диалога следует, что захватчики готовы ампутировать конечности раненому побратиму не с медицинской целью, а чтобы им самим было легче его переносить. 

В перехвате один из оккупантов предлагает шокирующий "вариант" эвакуации.

Ты ему скажи, мы тебя в любом случае понесем – уже с отрезанными ногами. Чтобы легче. Чтобы он легче был. Ручки можем, ножки отрезать, все перебинтуем, перетянем 

– говорит оккупант.

Оккупанты отказываются эвакуировать раненых в Запорожье: у бойцов развивается гангрена – перехват ГУР27.11.25, 18:27 • 4287 просмотров

Его собеседник соглашается: "Так точно. Да и нам легче будет его тогда нести".

Далее захватчики обсуждают, что никто "церемониться не будет", и хвастаются тем, что нашли украденную у местных еду, которой "накормят" раненого.

Нашли поесть – соленья, варенье. Сейчас его глюкозой накормим. Если мои начнут мне мозги выносить, я ему и ногу отрублю 

– подытоживает один из россиян.

Оккупанты в Донецкой области отказываются идти на штурмы: ГУР обнародовал очередной перехват разговоров российских военных25.11.25, 17:19 • 2429 просмотров

Степан Гафтко

Война в Украине
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Украина