"Ножки отрезать, чтобы легче нести": ГУР обнародовало перехват разговора оккупантов об "эвакуации" раненого
Киев • УНН
ГУР обнародовало перехват разговора оккупантов, где они обсуждают ампутацию конечностей раненому для облегчения его транспортировки. Захватчики также хвастаются найденной едой и угрожают отрубить ногу раненому.
Главное управление разведки Украины опубликовало новый перехват разговоров российских оккупантов, в котором они цинично обсуждают методы "эвакуации" раненых на Покровском направлении. Об этом пишет УНН.
Подробности
Из диалога следует, что захватчики готовы ампутировать конечности раненому побратиму не с медицинской целью, а чтобы им самим было легче его переносить.
В перехвате один из оккупантов предлагает шокирующий "вариант" эвакуации.
Ты ему скажи, мы тебя в любом случае понесем – уже с отрезанными ногами. Чтобы легче. Чтобы он легче был. Ручки можем, ножки отрезать, все перебинтуем, перетянем
Оккупанты отказываются эвакуировать раненых в Запорожье: у бойцов развивается гангрена – перехват ГУР27.11.25, 18:27 • 4287 просмотров
Его собеседник соглашается: "Так точно. Да и нам легче будет его тогда нести".
Далее захватчики обсуждают, что никто "церемониться не будет", и хвастаются тем, что нашли украденную у местных еду, которой "накормят" раненого.
Нашли поесть – соленья, варенье. Сейчас его глюкозой накормим. Если мои начнут мне мозги выносить, я ему и ногу отрублю
Оккупанты в Донецкой области отказываются идти на штурмы: ГУР обнародовал очередной перехват разговоров российских военных25.11.25, 17:19 • 2429 просмотров