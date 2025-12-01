"Ножки отрезать, чтобы легче нести": ГУР обнародовало перехват разговора оккупантов об "эвакуации" раненого

Главное управление разведки Украины опубликовало новый перехват разговоров российских оккупантов, в котором они цинично обсуждают методы "эвакуации" раненых на Покровском направлении. Об этом пишет УНН.

Из диалога следует, что захватчики готовы ампутировать конечности раненому побратиму не с медицинской целью, а чтобы им самим было легче его переносить.

В перехвате один из оккупантов предлагает шокирующий "вариант" эвакуации.

Ты ему скажи, мы тебя в любом случае понесем – уже с отрезанными ногами. Чтобы легче. Чтобы он легче был. Ручки можем, ножки отрезать, все перебинтуем, перетянем

Оккупанты отказываются эвакуировать раненых в Запорожье: у бойцов развивается гангрена – перехват ГУР

Его собеседник соглашается: "Так точно. Да и нам легче будет его тогда нести".

Далее захватчики обсуждают, что никто "церемониться не будет", и хвастаются тем, что нашли украденную у местных еду, которой "накормят" раненого.

Нашли поесть – соленья, варенье. Сейчас его глюкозой накормим. Если мои начнут мне мозги выносить, я ему и ногу отрублю