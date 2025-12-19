"Подписываешь контракт – остаешься, нет – в штурмовики: российских моряков массово списывают в пехоту – ГУР

Главное управление разведки Украины обнародовало очередной радиоперехват, который раскрывает новые методы "принудительной" мобилизации в рядах армии агрессора. Из-за катастрофических потерь оккупанты начали перебрасывать экипажи кораблей Черноморского флота РФ в пехотные подразделения, ставя военных перед жестким выбором. Об этом ГУР сообщает в своем Телеграм-канале, пишет УНН.

В разговоре житель Белгородской области рассказывает о судьбе одного из моряков, который планировал уволиться после завершения срока службы. Однако российское командование подготовило для него "альтернативу": либо добровольное продление контракта на корабле, либо автоматическое переведение в штурмовые отряды.

Звонят оттуда и говорят: "Саш, смотри – есть два варианта. Если ты сам лично подписываешь контракт, ты остаешься на своем корабле, где ты служишь. Если ты не подписываешь контракт, а хочешь уволиться, тебя автоматически просто подпишут, понял?"

Тех, кто отказывается оставаться на флоте, отправляют в состав 810-й отдельной бригады морской пехоты. Это подразделение уже стало печально известным из-за колоссальных потерь, которые оно несет на самых горячих участках фронта.

И ты пойдешь в 810-ю (отдельную бригаду морской пехоты – ред.). А 810-я ты знаешь, что это такое, да? Ну, это в штурмы