15:48
Кабмин утвердил переговорные позиции по вступлению в ЕС по Кластерам 4 и 5
15:34
Украинская делегация сегодня проведет очередной раунд переговоров с американской и европейской стороной в Майами
14:53
Доставка танков M1A1 Abrams из Австралии в Украину: журналисты рассказали эксклюзивные подробности
Эксклюзив
14:21
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
14:08
Из-за атак рф на Одесскую область движение на границе с Молдовой затруднено: пограничники озвучили альтернативные маршруты
12:39
Вопрос не в дефиците самолетов, а пилотов: Зеленский прокомментировал потребность в польских МиГ-29
12:26
Как Одесса неделю живет без света: спасатели показали фотоVideo
12:10
Украина предложила Польше сотрудничество в сфере противодействия дронам и морской безопасности
Эксклюзив
11:39
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес
11:08
СБУ впервые поразила танкер российского «теневого флота» в нейтральных водах Средиземного моряVideo
"Подписываешь контракт – остаешься, нет – в штурмовики: российских моряков массово списывают в пехоту – ГУР

Киев • УНН

 272 просмотра

ГУР обнародовало радиоперехват, который раскрывает новые методы "принудительной" мобилизации в рядах армии агрессора. российских моряков переводят в пехотные подразделения, ставя перед выбором: либо продление контракта, либо перевод в штурмовые отряды 810-й отдельной бригады морской пехоты.

"Подписываешь контракт – остаешься, нет – в штурмовики: российских моряков массово списывают в пехоту – ГУР

Главное управление разведки Украины обнародовало очередной радиоперехват, который раскрывает новые методы "принудительной" мобилизации в рядах армии агрессора. Из-за катастрофических потерь оккупанты начали перебрасывать экипажи кораблей Черноморского флота РФ в пехотные подразделения, ставя военных перед жестким выбором. Об этом ГУР сообщает в своем Телеграм-канале, пишет УНН.

Детали

В разговоре житель Белгородской области рассказывает о судьбе одного из моряков, который планировал уволиться после завершения срока службы. Однако российское командование подготовило для него "альтернативу": либо добровольное продление контракта на корабле, либо автоматическое переведение в штурмовые отряды.

"Ножки отрезать, чтобы легче нести": ГУР обнародовало перехват разговора оккупантов об "эвакуации" раненого01.12.25, 17:33 • 4648 просмотров

Звонят оттуда и говорят: "Саш, смотри – есть два варианта. Если ты сам лично подписываешь контракт, ты остаешься на своем корабле, где ты служишь. Если ты не подписываешь контракт, а хочешь уволиться, тебя автоматически просто подпишут, понял?" 

– описывает ситуацию свидетель.

Путь в один конец: 810-я бригада

Тех, кто отказывается оставаться на флоте, отправляют в состав 810-й отдельной бригады морской пехоты. Это подразделение уже стало печально известным из-за колоссальных потерь, которые оно несет на самых горячих участках фронта.

И ты пойдешь в 810-ю (отдельную бригаду морской пехоты – ред.). А 810-я ты знаешь, что это такое, да? Ну, это в штурмы 

– резюмирует собеседник в перехвате. 

Таким образом, российское минобороны пытается любой ценой залатать дыры в пехотных частях, используя узкопрофильных специалистов флота как обычное "пушечное мясо".

Оккупанты отказываются эвакуировать раненых в Запорожье: у бойцов развивается гангрена – перехват ГУР27.11.25, 18:27 • 4397 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
российская пропаганда
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
Столкновения