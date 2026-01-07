Бургомістра Берліна закликають до відставки через гру в теніс під час блекауту
Київ • УНН
Бургомістр Берліна Кай Вегнер грав у теніс під час блекауту, що охопив 45 тисяч домогосподарств. Опозиція закликає його до відставки, але Вегнер заявляє, що був на зв'язку та повернув світло раніше терміну.
3 січня, коли 45 тисяч домогосподарств залишилися без світла після атаки на берлінську електромережу, правлячий бургомістр німецької столиці Кай Вегнер з 13:00 до 14:00 грав у теніс, щоб, за його власними словами, "провітрити голову". Про це повідомляє Deutsche Welle, пише УНН.
Деталі
Опозиція різко розкритикувала поведінку консервативного політика від ХДС Вегнера та закликала його піти у відставку. "Той, хто надає перевагу грі в теніс, а не бути поруч із людьми у момент найбільшої біди, повинен замислитися, чи підходить йому ця посада", — заявив політик із Лівої партії Максиміліан Шірмер.
Вегнер не погоджується з обвинуваченнями. Він підкреслює, що під час гри весь час був на зв’язку, почав робочі дзвінки ще вранці 3 січня і не вимикав звук на телефоні. "Я думаю, що берлінці, особливо в постраждалих районах, сьогодні передусім раді, що електроенергію повернули на півтора дня раніше оголошеного терміну", — зазначив він.
Нагадаємо
4 січня у південно-західній частині Берліна сталася масштабна аварія електропостачання. Без світла залишилися близько 45 тис. домогосподарств та понад 2 тис. комерційних об’єктів