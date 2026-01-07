Бургомістра Берліна закликають до відставки через гру в теніс під час блекауту

$42.560.14
Ексклюзив
16:27 • 5830 перегляди
Миротворчі сили для України: чи можливі реальні гарантії безпеки
16:11 • 10415 перегляди
У Мінрозвитку попереджають про погіршення погоди, створено штаб з ліквідації наслідків НС на головних дорогах
14:21 • 10266 перегляди
Зеленський розраховує на зустріч з Трампом найближчим часом
13:11 • 13629 перегляди
Міжнародні резерви України досягли історичного максимуму в $57,3 млрд - НБУ
7 січня, 12:29 • 18391 перегляди
росія пропонувала США "обмін" Венесуели на Україну - ексрадниця Трампа
Ексклюзив
7 січня, 11:31 • 24917 перегляди
Віцепремʼєр Кулеба намагається призначити голову Державіаслужби до поновлення відкритого конкурсу. У чому причинаPhoto
7 січня, 10:27 • 23999 перегляди
Найскладніші питання ЗАЕС і територій, а також саміт за участю США: Зеленський розкрив зміст нових переговорів з посланцями Трампа
7 січня, 10:05 • 24949 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтобази у бєлгородській області рф та складу МТЗ окупантів
7 січня, 09:26 • 18731 перегляди
Кабмін заборонив відключення медзакладів від електропостачання: прем’єр Свириденко доручила розібратися в ситуації у Львові
7 січня, 09:20 • 17513 перегляди
"Не вся інформація може бути публічною, робота триває": Буданов повідомив про конкретні результати переговорів у Парижі
Популярнi новини
Готувала ракетний удар рф по ТЕЦ і заклала GPS-трекер: СБУ затримала 16-річну дівчину у КропивницькомуPhotoVideo7 січня, 09:57 • 5864 перегляди
Доступ до інтернету Starlink розширюють на поїзди далекого сполучення - Укрзалізниця7 січня, 09:59 • 5064 перегляди
"Знали заздалегідь": начальник Львівської ОВА прокоментував відключення світла у Львові попри заборону Кабміну7 січня, 10:32 • 32829 перегляди
Як правильно обрати термобілизну: прості поради7 січня, 11:57 • 21476 перегляди
Торговці смертю: як пов’язані одеська приватна клініка “Одрекс” і похоронний дім “Анубіс”7 січня, 12:23 • 16737 перегляди
Торговці смертю: як пов’язані одеська приватна клініка “Одрекс” і похоронний дім “Анубіс”7 січня, 12:23 • 16795 перегляди
Як правильно обрати термобілизну: прості поради7 січня, 11:57 • 21539 перегляди
Мороз і ожеледиця: як уникнути переломів та як діяти, якщо все ж травмувалися6 січня, 11:35 • 69912 перегляди
Останнє зі свят різдвяного циклу ‒ Водохреще: традиції та забобони 5 січня, 18:15 • 107417 перегляди
Warner Bros. відхиляє оновлену пропозицію Paramount про поглинання - CNN14:22 • 4750 перегляди
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"6 січня, 12:31 • 39401 перегляди
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж5 січня, 21:31 • 59139 перегляди
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 101574 перегляди
Ді Капріо не зміг прибути на кінофестиваль через обмеження на польоти на тлі операції США у Венесуелі4 січня, 16:22 • 93050 перегляди
Бургомістра Берліна закликають до відставки через гру в теніс під час блекауту

Київ • УНН

 • 46 перегляди

Бургомістр Берліна Кай Вегнер грав у теніс під час блекауту, що охопив 45 тисяч домогосподарств. Опозиція закликає його до відставки, але Вегнер заявляє, що був на зв'язку та повернув світло раніше терміну.

Бургомістра Берліна закликають до відставки через гру в теніс під час блекауту

3 січня, коли 45 тисяч домогосподарств залишилися без світла після атаки на берлінську електромережу, правлячий бургомістр німецької столиці Кай Вегнер з 13:00 до 14:00 грав у теніс, щоб, за його власними словами, "провітрити голову". Про це повідомляє Deutsche Welle, пише УНН.

Деталі

Опозиція різко розкритикувала поведінку консервативного політика від ХДС Вегнера та закликала його піти у відставку. "Той, хто надає перевагу грі в теніс, а не бути поруч із людьми у момент найбільшої біди, повинен замислитися, чи підходить йому ця посада", — заявив політик із Лівої партії Максиміліан Шірмер.

Вегнер не погоджується з обвинуваченнями. Він підкреслює, що під час гри весь час був на зв’язку, почав робочі дзвінки ще вранці 3 січня і не вимикав звук на телефоні. "Я думаю, що берлінці, особливо в постраждалих районах, сьогодні передусім раді, що електроенергію повернули на півтора дня раніше оголошеного терміну", — зазначив він.

Нагадаємо

4 січня у південно-західній частині Берліна сталася масштабна аварія електропостачання. Без світла залишилися близько 45 тис. домогосподарств та понад 2 тис. комерційних об’єктів

Ольга Розгон

Новини Світу
Енергетика
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Християнсько-демократичний союз (Німеччина)
Deutsche Welle
Берлін