Бургомистра Берлина призывают к отставке из-за игры в теннис во время блэкаута
Киев • УНН
Бургомистр Берлина Кай Вегнер играл в теннис во время блэкаута, охватившего 45 тысяч домохозяйств. Оппозиция призывает его к отставке, но Вегнер заявляет, что был на связи и вернул свет раньше срока.
3 января, когда 45 тысяч домохозяйств остались без света после атаки на берлинскую электросеть, правящий бургомистр немецкой столицы Кай Вегнер с 13:00 до 14:00 играл в теннис, чтобы, по его собственным словам, "проветрить голову". Об этом сообщает Deutsche Welle, пишет УНН.
Подробности
Оппозиция резко раскритиковала поведение консервативного политика от ХДС Вегнера и призвала его уйти в отставку. "Тот, кто предпочитает играть в теннис, а не быть рядом с людьми в момент наибольшей беды, должен задуматься, подходит ли ему эта должность", — заявил политик из Левой партии Максимилиан Ширмер.
Вегнер не согласен с обвинениями. Он подчеркивает, что во время игры все время был на связи, начал рабочие звонки еще утром 3 января и не выключал звук на телефоне. "Я думаю, что берлинцы, особенно в пострадавших районах, сегодня прежде всего рады, что электроэнергию вернули на полтора дня раньше объявленного срока", — отметил он.
Напомним
4 января в юго-западной части Берлина произошла масштабная авария электроснабжения. Без света остались около 45 тыс. домохозяйств и более 2 тыс. коммерческих объектов