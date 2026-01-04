У Берліні стався блекаут через підпал електростанції, без світла залишилися близько 45 тис. будинків - ЗМІ
Масштабна аварія електропостачання в південно-західній частині Берліна залишила без світла 45 тис. домогосподарств та понад 2 тис. комерційних об’єктів. Причиною відключення став підпал життєво важливих ліній електропередач лівоекстремістським угрупованням "Vulkangruppe".
Деталі
Десятки тисяч домогосподарств на південному заході Берліна залишаються без електроенергії. За даними влади, причиною відключення електроенергії стало лівоекстремістське угруповання "Vulkangruppe"
Зазначається, що вранці в суботу пожежа пошкодила життєво важливі лінії електропередач на кабельному мосту через Тельтовський канал, що веде до електростанції Ліхтерфельде.
Видання повідомляє, що підпал електростанції залишив без світла 45 тис. домогосподарств та понад 2200 підприємств. У неділю вдалося відновити світло для 7 тис. споживачів.
Нагадаємо
