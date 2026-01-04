У Берліні стався блекаут через підпал електростанції, без світла залишилися близько 45 тис. будинків - ЗМІ

$42.170.00
49.550.00
ukenru
11:20 • 5064 перегляди
В Україну йде циклон: синоптик розповіла, де очікувати сніг та дощ 5 січняPhoto
09:34 • 10197 перегляди
Виробляють засоби зв’язку, РЕБ та мікроелектроніку: Україна запровадила санкції проти компаній з рф
4 січня, 02:44 • 30524 перегляди
Віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес очолила країну після арешту Мадуро
3 січня, 19:16 • 42536 перегляди
Масштабне перезавантаження державної влади і доля Головкома ЗСУ: Зеленський дав відповідь ЗМІ
3 січня, 15:51 • 51540 перегляди
Трамп розкрив плани США щодо Венесуели після захоплення Мадуро
3 січня, 15:04 • 52253 перегляди
У п’яти регіонах України готують призначення нових керівників ОВА - Зеленський
3 січня, 13:18 • 48745 перегляди
Україна та партнери погодили військовий документ щодо підтримки ЗСУ
2 січня, 16:10 • 62298 перегляди
Україна передала Туреччині списки військовополонених для верифікації та репатріації
2 січня, 15:12 • 83483 перегляди
Зеленський оголосив про нову посаду для голови СЗР Іващенка у воєнній розвідці після згоди Буданова очолити ОПPhoto
2 січня, 11:39 • 69426 перегляди
Зеленський запропонував Буданову очолити Офіс Президента: назвав завдання нового керівника ОПPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−1°
2м/с
52%
745мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Лідер Ірану наказав "поставити на місце" учасників протестів в країні: кількість загиблих зросла до 15 осіб4 січня, 03:20 • 4676 перегляди
Штучний інтелект Grok Ілона Маска масово створює сексуалізовані діпфейки користувачів X - Reuters4 січня, 03:34 • 7504 перегляди
Президент Венесуели Мадуро доставлений до ізолятора Брукліна після захоплення4 січня, 03:49 • 10776 перегляди
Масована атака дронів на москву: вибухи у підмосков'ї та закриті аеропорти4 січня, 04:24 • 15487 перегляди
Сили оборони знешкодили 39 ворожих БпЛА під час нічних повітряних атак на УкраїнуPhoto4 січня, 06:36 • 5464 перегляди
Публікації
Від казино до лікарні: хто і як побудував одеську приватну клініку Odrex2 січня, 09:26 • 82946 перегляди
Як поводитись на водоймах взимку та що робити якщо опинились у крижаній воді: у поліції дали поради1 січня, 17:58 • 101684 перегляди
Бронювання у 2026 році: якою має бути зарплата у працівника для відстрочки1 січня, 11:39 • 112397 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 249049 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 184268 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Ніколас Мадуро
Володимир Зеленський
Ігор Терехов
Марко Рубіо
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Венесуела
Харків
Запорізька область
Реклама
УНН Lite
Репера Дрейка звинуватили у використанні ботоферм та відмиванні грошей через онлайн-казино3 січня, 22:58 • 17897 перегляди
Більше не можна покладатися на власні очі, щоб визначити, що реально: керівник Instagram порушив питання ШІ для фотоVideo1 січня, 12:15 • 66203 перегляди
Елегантність та стриманість: головні тренди у зачісках 2026 рокуPhoto1 січня, 00:07 • 75734 перегляди
Перший повний місяць 2026 року продовжить серію супермісяців: коли очікувати1 січня, 00:00 • 73155 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 184266 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
The New York Times
Дипломатка

У Берліні стався блекаут через підпал електростанції, без світла залишилися близько 45 тис. будинків - ЗМІ

Київ • УНН

 • 76 перегляди

Масштабна аварія електропостачання в південно-західній частині Берліна залишила без світла 45 тис. домогосподарств та понад 2 тис. комерційних об’єктів. Причиною відключення став підпал життєво важливих ліній електропередач лівоекстремістським угрупованням "Vulkangruppe".

У Берліні стався блекаут через підпал електростанції, без світла залишилися близько 45 тис. будинків - ЗМІ
Фото: Frankfurter Allgemeine Zeitung

У південно-західній частині Берліна сталася масштабна аварія електропостачання. Без світла залишилися близько 45 тис. домогосподарств та понад 2 тис. комерційних об’єктів. Про це пише Frankfurter Allgemeine Zeitung, передає УНН.

Деталі

Десятки тисяч домогосподарств на південному заході Берліна залишаються без електроенергії. За даними влади, причиною відключення електроенергії стало лівоекстремістське угруповання "Vulkangruppe"

- пише видання.

Зазначається, що вранці в суботу пожежа пошкодила життєво важливі лінії електропередач на кабельному мосту через Тельтовський канал, що веде до електростанції Ліхтерфельде.

Видання повідомляє, що підпал електростанції залишив без світла 45 тис. домогосподарств та понад 2200 підприємств. У неділю вдалося відновити світло для 7 тис. споживачів.

Нагадаємо

31 грудня в російському домодєдово стався масштабний блекаут, залишивши мешканців без світла, води та опалення. Причиною називають стрибок напруги, що спричинив системний збій.

Павло Башинський

Новини СвітуПодії
Новий рік
Енергетика
Опалення
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Берлін