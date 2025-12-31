У підмосковному домодєдово стався блекаут напередодні Нового року
Київ • УНН
31 грудня в домодєдово стався масштабний блекаут, залишивши мешканців без світла, води та опалення. Причиною називають стрибок напруги, що спричинив системний збій.
Увечері 31 грудня у підмосковному районі домодєдово сталося масштабне відключення електроенергії. Через знеструмлення місцеві мешканці залишилися також без водопостачання та опалення. Факт події підтвердили в адміністрації міського округу домодєдово, пише УНН.
Деталі
За офіційною інформацією "мособленерго", технологічний збій у мережах електропостачання зафіксували близько 17:00. Відключення торкнулося Центрального, Західного та Північного мікрорайонів міста.
Причиною аварії називають стрибок напруги, який спровокував системний збій. В адміністрації заявили, що наразі тривають аварійно-відновлювальні роботи, а повернути світло в оселі обіцяють протягом двох годин.
