У підмосковному домодєдово стався блекаут напередодні Нового року

Увечері 31 грудня у підмосковному районі домодєдово сталося масштабне відключення електроенергії. Через знеструмлення місцеві мешканці залишилися також без водопостачання та опалення. Факт події підтвердили в адміністрації міського округу домодєдово, пише УНН.

Деталі

За офіційною інформацією "мособленерго", технологічний збій у мережах електропостачання зафіксували близько 17:00. Відключення торкнулося Центрального, Західного та Північного мікрорайонів міста.

Причиною аварії називають стрибок напруги, який спровокував системний збій. В адміністрації заявили, що наразі тривають аварійно-відновлювальні роботи, а повернути світло в оселі обіцяють протягом двох годин.

