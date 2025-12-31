У підмосковному домодєдово стався блекаут напередодні Нового року

$42.390.17
Дев'ять моряків, серед яких двоє українців, звільнені з полону піратів у Сенегалі
15:45 • 3656 перегляди
Обрано незалежних членів наглядової ради Енергоатому: що про них відомо
Ексклюзив
15:05 • 6614 перегляди
Повернення Трампа до Білого дому, відновлення переговорів між Україною та рф: головні політичні події 2025 року
12:36 • 11733 перегляди
Скільки часу лунала повітряна тривога і чим рф бомбила Україну в 2025 році: дані інфографікиPhoto
31 грудня, 10:25 • 16138 перегляди
ГУРкіт під ялинку: воєнна розвідка і прикордонники вразили нафтовий термінал і НПЗ у краснодарському країPhotoVideo
31 грудня, 10:12 • 17341 перегляди
Європейські країни готові розгорнути до 15 000 військових для безпеки України - Welt
Ексклюзив
31 грудня, 10:05 • 16032 перегляди
Астрологічний посібник на 2026 рік: коли на нас чекає коридор затемнень та чому не варто боятися ретроградного Меркурія
31 грудня, 10:03 • 14888 перегляди
путін робить все для виходу з мирного процесу та продовження війни - ЦПД
Ексклюзив
31 грудня, 07:11 • 13832 перегляди
Курс гривні у 2026 році: експерт розповів, чого очікувати у наступному році 
31 грудня, 06:00 • 15155 перегляди
НБУ істотно девальвує гривню: курс валют на останній день 2025 року
У рф заявили про плани розширення буферної зони України за наказом путіна31 грудня, 08:33 • 13533 перегляди
Новорічний напій: чому на святкування традиційно п'ють шампанське Photo11:49 • 12819 перегляди
Як правильно поєднувати вино та їжу: проста логіка смаку12:27 • 11352 перегляди
Warner Bros. планує відхилити останню пропозицію Paramount, попри гарантії Еллісона - FT12:49 • 10073 перегляди
"Він ідіот": Трамп різко висловився про Келлога, коли той назвав Зеленського "мужнім лідером"12:55 • 10499 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo16:46 • 1098 перегляди
Шукали найкращого, а знайшли Зелінського. В Кулеби пояснили, як обирали кандидата на посаду голови Державіаслужби30 грудня, 11:23 • 59551 перегляди
Помилковий діагноз під час вагітності та рекомендація лікаря робити аборт: як родина ледь не втратила дитину через Odrex 30 грудня, 10:14 • 61574 перегляди
Коли планета зустрічає Новий рік: хто святкує першим і хто останнімPhoto30 грудня, 09:46 • 55699 перегляди
Кадровий реванш Кулеби у Державіаслужбі: Кабмін розгляне кандидатуру Зелінського на посаду голови регулятора29 грудня, 12:07 • 83361 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Лавров Сергій Вікторович
Дональд Туск
Василь Малюк
Україна
Сполучені Штати Америки
Крим
Село
Донецька область
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo16:46 • 1098 перегляди
Мел Гібсон та Розалінд Росс розлучаються після 9 років спільного життя15:46 • 2188 перегляди
Warner Bros. планує відхилити останню пропозицію Paramount, попри гарантії Еллісона - FT12:49 • 10103 перегляди
Як правильно поєднувати вино та їжу: проста логіка смаку12:27 • 11378 перегляди
Новорічний напій: чому на святкування традиційно п’ють шампанське Photo11:49 • 12850 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Фільм
Financial Times

У підмосковному домодєдово стався блекаут напередодні Нового року

Київ • УНН

 • 12 перегляди

31 грудня в домодєдово стався масштабний блекаут, залишивши мешканців без світла, води та опалення. Причиною називають стрибок напруги, що спричинив системний збій.

У підмосковному домодєдово стався блекаут напередодні Нового року

Увечері 31 грудня у підмосковному районі домодєдово сталося масштабне відключення електроенергії. Через знеструмлення місцеві мешканці залишилися також без водопостачання та опалення. Факт події підтвердили в адміністрації міського округу домодєдово, пише УНН.

Деталі

За офіційною інформацією "мособленерго", технологічний збій у мережах електропостачання зафіксували близько 17:00. Відключення торкнулося Центрального, Західного та Північного мікрорайонів міста.

Причиною аварії називають стрибок напруги, який спровокував системний збій. В адміністрації заявили, що наразі тривають аварійно-відновлювальні роботи, а повернути світло в оселі обіцяють протягом двох годин.

москву атакували безпілотники: лунали вибухи, місцеві аеропорти призупиняли роботу15.12.25, 06:27 • 16259 переглядiв

Степан Гафтко

Новини Світу
Новий рік
Опалення
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія