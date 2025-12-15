москву атакували безпілотники: лунали вибухи, місцеві аеропорти призупиняли роботу

$42.270.00
49.520.00
ukenru
14 грудня, 21:34 • 10320 перегляди
Справа Скороход: за нардепку "треті особи" внесли заставу в понад 3 мільйони гривень
14 грудня, 20:56 • 17213 перегляди
"Було досягнуто значного прогресу" - Віткофф про переговори у Берліні
14 грудня, 19:10 • 16898 перегляди
Зеленський та делегація Трампа продовжать переговори щодо України в Берліні у понеділок - ЗМІ
Ексклюзив
14 грудня, 12:56 • 26621 перегляди
Тиждень внутрішнього розвороту, надії та нового напрямку: гороскоп на 15–21 грудня
Ексклюзив
14 грудня, 10:14 • 33916 перегляди
В Україні знову почала зʼявлятися вакцина проти грипу
13 грудня, 15:54 • 49193 перегляди
18-річні хлопці, які не стали на облік, автоматично отримають статус призовника - Міноборони
13 грудня, 15:26 • 74546 перегляди
Україна ввела санкції проти майже 700 морських суден “тіньового флоту” рф - Зеленський
13 грудня, 15:01 • 51087 перегляди
білорусь передала Україні 114 цивільних: серед них відомі білоруські опозиціонери та українціPhoto
13 грудня, 13:58 • 47164 перегляди
Зеленський доручив ГУР активізувати роботу для звільнення військовополонених до Нового року
13 грудня, 13:41 • 38729 перегляди
В Україну з білорусі повертаються 5 ув'язнених цивільних - Зеленський
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+1°
2.3м/с
90%
754мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Мультфільм "Звірополіс 2" втретє очолив прокат, зібравши 1,14 мільярда доларів14 грудня, 19:02 • 8004 перегляди
Арктичні ресурси росії поділили між собою троє наближених до кремля осіб – СЗРУ14 грудня, 19:31 • 6470 перегляди
Зеленський привітав єврейські громади і юдеїв з Ханукою14 грудня, 21:55 • 3556 перегляди
Під час теракту у Сіднеї загинув емігрант з УкраїниPhoto14 грудня, 22:08 • 9670 перегляди
Розбирають за лічені години: на тимчасово окупованій Донеччині закінчується резервна вода00:22 • 4608 перегляди
Публікації
Незвичайні рецепти какао, що зігріють у холодні зимові вечориPhoto13 грудня, 16:20 • 53455 перегляди
Як підключити телефон до телевізора: найпростіші способи13 грудня, 12:38 • 66208 перегляди
Топ-10 незабутніх різдвяних хітів, які створюють святковий настрійVideo13 грудня, 08:00 • 56677 перегляди
Pinterest розкрив головні тренди 2026 року: від Glitchy Glam до List Pals12 грудня, 17:56 • 66273 перегляди
Ціни на вершкове масло падають, склади переповнені: що відбувається на молочному ринку України і які прогнози
Ексклюзив
12 грудня, 13:07 • 90739 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Стів Віткофф
Фрідріх Мерц
Віктор Орбан
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Берлін
Німеччина
Австралія
Реклама
УНН Lite
Мультфільм "Звірополіс 2" втретє очолив прокат, зібравши 1,14 мільярда доларів14 грудня, 19:02 • 8118 перегляди
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід МессіVideo13 грудня, 11:42 • 28082 перегляди
Від випивки до чорних поясів: п'яного єнота з США підозрюють у пограбуванні магазину карате13 грудня, 11:26 • 30149 перегляди
У США оприлюднили нові фото з маєтку Епштейна, де фігурує ТрампVideo13 грудня, 09:00 • 34855 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55 • 69433 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Опалення
Financial Times
TikTok

москву атакували безпілотники: лунали вибухи, місцеві аеропорти призупиняли роботу

Київ • УНН

 • 540 перегляди

У ніч на 15 грудня столицю росії атакували дрони, за заявами міської влади, російська протиповітряна оборона збила понад десяток безпілотників. Мешканці Істринського району та підмосковних Кашири й Коломни чули вибухи, аеропорти Домодєдово та Жуковського тимчасово зупиняли роботу.

москву атакували безпілотники: лунали вибухи, місцеві аеропорти призупиняли роботу

У ніч на 15 грудня столицю росії атакували дрони. У місті лунали вибухи. Міська влада заявила, що російська ППО нібито збила понад десяток дронів. Про це інформує УНН з посиланням на росЗМІ, мера москви Сергія Собяніна.

Українські безпілотники намагаються масово атакувати москву: на підльоті до столиці вже збито 12 ворожих дронів

- йдеться у повідомленні.

За інформацією росЗМІ, мешканці Істринського району почули понад десяток гучних вибухів.

Зазначається, що про вибухи також повідомляли жителі підмосковних Кашири та Коломни.

Мер москви Сергій Собянін у своєму Telegram-каналі підтвердив обстріл російської столиці.

Фахівці екстрених служб працюють на місці падіння уламків

- написав він.

Окрім цього, через атаку дронів тимчасово зупиняли роботу аеропортів Домодєдово та Жуковського. Пізніше ці обмеження зняли.

Нагадаємо

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков повідомив про ракетний удар по місту 14 грудня, що пошкодив інженерні об'єкти та скління будинків. Місцеві жителі повідомляють про удар по ТЕЦ, що призвело до зникнення електропостачання.

Віта Зеленецька

Війна в УкраїніНовини Світу
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Повітряна тривога
Соціальна мережа
Війна в Україні
Відключення світла
Електроенергія