москву атакували безпілотники: лунали вибухи, місцеві аеропорти призупиняли роботу
Київ • УНН
У ніч на 15 грудня столицю росії атакували дрони, за заявами міської влади, російська протиповітряна оборона збила понад десяток безпілотників. Мешканці Істринського району та підмосковних Кашири й Коломни чули вибухи, аеропорти Домодєдово та Жуковського тимчасово зупиняли роботу.
У ніч на 15 грудня столицю росії атакували дрони. У місті лунали вибухи. Міська влада заявила, що російська ППО нібито збила понад десяток дронів. Про це інформує УНН з посиланням на росЗМІ, мера москви Сергія Собяніна.
За інформацією росЗМІ, мешканці Істринського району почули понад десяток гучних вибухів.
Зазначається, що про вибухи також повідомляли жителі підмосковних Кашири та Коломни.
Мер москви Сергій Собянін у своєму Telegram-каналі підтвердив обстріл російської столиці.
Фахівці екстрених служб працюють на місці падіння уламків
Окрім цього, через атаку дронів тимчасово зупиняли роботу аеропортів Домодєдово та Жуковського. Пізніше ці обмеження зняли.
Нагадаємо
Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков повідомив про ракетний удар по місту 14 грудня, що пошкодив інженерні об'єкти та скління будинків. Місцеві жителі повідомляють про удар по ТЕЦ, що призвело до зникнення електропостачання.