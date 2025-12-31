В подмосковном Домодедово произошел блэкаут в канун Нового года
31 декабря в Домодедово произошел масштабный блэкаут, оставив жителей без света, воды и отопления. Причиной называют скачок напряжения, повлекший системный сбой.
Вечером 31 декабря в подмосковном районе Домодедово произошло масштабное отключение электроэнергии. Из-за обесточивания местные жители остались также без водоснабжения и отопления. Факт происшествия подтвердили в администрации городского округа Домодедово, пишет УНН.
Подробности
По официальной информации "Мособлэнерго", технологический сбой в сетях электроснабжения зафиксировали около 17:00. Отключение коснулось Центрального, Западного и Северного микрорайонов города.
Причиной аварии называют скачок напряжения, который спровоцировал системный сбой. В администрации заявили, что сейчас продолжаются аварийно-восстановительные работы, а вернуть свет в дома обещают в течение двух часов.
