В подмосковном Домодедово произошел блэкаут в канун Нового года

Вечером 31 декабря в подмосковном районе Домодедово произошло масштабное отключение электроэнергии. Из-за обесточивания местные жители остались также без водоснабжения и отопления. Факт происшествия подтвердили в администрации городского округа Домодедово, пишет УНН.

Подробности

По официальной информации "Мособлэнерго", технологический сбой в сетях электроснабжения зафиксировали около 17:00. Отключение коснулось Центрального, Западного и Северного микрорайонов города.

Причиной аварии называют скачок напряжения, который спровоцировал системный сбой. В администрации заявили, что сейчас продолжаются аварийно-восстановительные работы, а вернуть свет в дома обещают в течение двух часов.

