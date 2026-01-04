$42.170.00
публикации
Эксклюзивы
В Берлине произошел блэкаут из-за поджога электростанции, без света остались около 45 тыс. домов - СМИ

Киев • УНН

 • 732 просмотра

Масштабная авария электроснабжения в юго-западной части Берлина оставила без света 45 тыс. домохозяйств и более 2 тыс. коммерческих объектов. Причиной отключения стал поджог жизненно важных линий электропередач левоэкстремистской группировкой "Vulkangruppe".

В Берлине произошел блэкаут из-за поджога электростанции, без света остались около 45 тыс. домов - СМИ
Фото: Frankfurter Allgemeine Zeitung

В юго-западной части Берлина произошла масштабная авария электроснабжения. Без света остались около 45 тыс. домохозяйств и более 2 тыс. коммерческих объектов. Об этом пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung, передает УНН.

Подробности

Десятки тысяч домохозяйств на юго-западе Берлина остаются без электроэнергии. По данным властей, причиной отключения электроэнергии стала левоэкстремистская группировка "Vulkangruppe"

- пишет издание.

Отмечается, что утром в субботу пожар повредил жизненно важные линии электропередач на кабельном мосту через Тельтовский канал, ведущий к электростанции Лихтерфельде.

Издание сообщает, что поджог электростанции оставил без света 45 тыс. домохозяйств и более 2200 предприятий. В воскресенье удалось восстановить свет для 7 тыс. потребителей.

Напомним

31 декабря в российском Домодедово произошел масштабный блэкаут, оставив жителей без света, воды и отопления. Причиной называют скачок напряжения, вызвавший системный сбой.

Павел Башинский

