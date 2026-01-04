В Берлине произошел блэкаут из-за поджога электростанции, без света остались около 45 тыс. домов - СМИ
Киев • УНН
Масштабная авария электроснабжения в юго-западной части Берлина оставила без света 45 тыс. домохозяйств и более 2 тыс. коммерческих объектов. Причиной отключения стал поджог жизненно важных линий электропередач левоэкстремистской группировкой "Vulkangruppe".
Подробности
Десятки тысяч домохозяйств на юго-западе Берлина остаются без электроэнергии. По данным властей, причиной отключения электроэнергии стала левоэкстремистская группировка "Vulkangruppe"
Отмечается, что утром в субботу пожар повредил жизненно важные линии электропередач на кабельном мосту через Тельтовский канал, ведущий к электростанции Лихтерфельде.
Издание сообщает, что поджог электростанции оставил без света 45 тыс. домохозяйств и более 2200 предприятий. В воскресенье удалось восстановить свет для 7 тыс. потребителей.
