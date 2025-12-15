росія готова прийняти вступ України до ЄС в рамках мирної угоди – джерела США
Київ • УНН
росія висловила готовність включити вступ України до ЄС у мирну угоду, за даними американських офіційних осіб. Досягнуто консенсусу щодо 90% мирного плану, зменшено розбіжності щодо гарантій безпеки та територіальних питань на Донбасі.
росія заявила про свою відкритість до включення вступу України до Європейського Союзу в потенційну мирну угоду, спрямовану на припинення війни. За словами американських офіційних осіб, наразі досягнуто консенсусу щодо приблизно 90% мирного плану, розробленого США. Про це пише УНН з посиланням на Bloomberg, пише УНН.
Деталі
Офіційні особи повідомили, що активні переговори між посланцями президента Дональда Трампа – Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером – і командою президента Володимира Зеленського призвели до значного прогресу. Зокрема, вдалося зменшити розбіжності щодо ключового питання гарантій безпеки для Києва.
Також прогрес спостерігається у вирішенні найбільш спірного питання, яке стосується вимоги москви, щоб Україна поступилася територією на сході Донбасу.
Очікується, що Кушнер і Віткофф проведуть подальші переговори увечері в понеділок за вечерею з лідерами України, Великої Британії, Німеччини та Франції. Президент Трамп, який був двічі поінформований про хід берлінських переговорів, планує приєднатися до зустрічі з Вашингтона.
