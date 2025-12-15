$42.190.08
Українські дрони "Sub Sea Baby" вперше в історії уразили російський підводний човен у НоворосійськуVideo
15:05 • 12551 перегляди
Умєров сподівається, що до кінця дня вдасться остаточно узгодити позиції з американською стороною щодо угодиPhoto
14:54 • 11544 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Астраханського ГПЗ
Ексклюзив
14:20 • 11885 перегляди
МОЗ ігнорує необхідність повної перевірки клініки скандальної клініки Odrex в Одесі
Ексклюзив
13:38 • 20086 перегляди
Військо ризикує залишитись без двох бойових вертольотів: арештоване СБУ озброєння Ми-8МТ можуть зазнати пошкоджень через неправильне зберіганняPhoto
12:05 • 17383 перегляди
Енергетична мережа України на межі колапсу через масовані атаки рф - ЗМІ
11:20 • 19359 перегляди
ЄС запроваджує нові санкції проти ще 9 осіб та організацій за підтримку російського "тіньового флоту"
15 грудня, 10:16 • 20814 перегляди
Конфлікт інтересів у НАЗК? Дружина голови Агенства Павлущика працює в компанії ексзаступника директора НАБУ Углави, який має статус викривачаPhoto
15 грудня, 09:35 • 21540 перегляди
Не паперові обіцянки: Каллас розкрила необхідні гарантії безпеки для України, якщо НАТО не обговорюється
Ексклюзив
15 грудня, 07:53 • 22128 перегляди
Під загрозою закриття до 25% молочних ферм в Україні - представниця Асоціації виробників молока
росія готова прийняти вступ України до ЄС в рамках мирної угоди – джерела США

Київ • УНН

 • 110 перегляди

росія висловила готовність включити вступ України до ЄС у мирну угоду, за даними американських офіційних осіб. Досягнуто консенсусу щодо 90% мирного плану, зменшено розбіжності щодо гарантій безпеки та територіальних питань на Донбасі.

росія готова прийняти вступ України до ЄС в рамках мирної угоди – джерела США

росія заявила про свою відкритість до включення вступу України до Європейського Союзу в потенційну мирну угоду, спрямовану на припинення війни. За словами американських офіційних осіб, наразі досягнуто консенсусу щодо приблизно 90% мирного плану, розробленого США. Про це пише УНН з посиланням на Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Офіційні особи повідомили, що активні переговори між посланцями президента Дональда Трампа – Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером – і командою президента Володимира Зеленського призвели до значного прогресу. Зокрема, вдалося зменшити розбіжності щодо ключового питання гарантій безпеки для Києва.

Трамп задоволений прогресом у переговорах щодо України в Берліні - американський чиновник15.12.25, 18:56 • 308 переглядiв

Також прогрес спостерігається у вирішенні найбільш спірного питання, яке стосується вимоги москви, щоб Україна поступилася територією на сході Донбасу.

Очікується, що Кушнер і Віткофф проведуть подальші переговори увечері в понеділок за вечерею з лідерами України, Великої Британії, Німеччини та Франції. Президент Трамп, який був двічі поінформований про хід берлінських переговорів, планує приєднатися до зустрічі з Вашингтона.

Умєров сподівається, що до кінця дня вдасться остаточно узгодити позиції з американською стороною щодо угоди15.12.25, 17:05 • 12564 перегляди

Степан Гафтко

