Россия готова принять вступление Украины в ЕС в рамках мирного соглашения – источники США
Киев • УНН
Россия выразила готовность включить вступление Украины в ЕС в мирное соглашение, по данным американских официальных лиц. Достигнут консенсус по 90% мирного плана, уменьшены разногласия по гарантиям безопасности и территориальным вопросам на Донбассе.
Россия заявила о своей открытости к включению вступления Украины в Европейский Союз в потенциальное мирное соглашение, направленное на прекращение войны. По словам американских официальных лиц, в настоящее время достигнут консенсус по примерно 90% мирного плана, разработанного США. Об этом пишет УНН со ссылкой на Bloomberg, пишет УНН.
Подробности
Официальные лица сообщили, что активные переговоры между посланниками президента Дональда Трампа – Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером – и командой президента Владимира Зеленского привели к значительному прогрессу. В частности, удалось уменьшить разногласия по ключевому вопросу гарантий безопасности для Киева.
Также прогресс наблюдается в решении наиболее спорного вопроса, касающегося требования Москвы, чтобы Украина уступила территорию на востоке Донбасса.
Ожидается, что Кушнер и Уиткофф проведут дальнейшие переговоры вечером в понедельник за ужином с лидерами Украины, Великобритании, Германии и Франции. Президент Трамп, который был дважды проинформирован о ходе берлинских переговоров, планирует присоединиться к встрече из Вашингтона.
