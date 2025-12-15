$42.190.08
Россия готова принять вступление Украины в ЕС в рамках мирного соглашения – источники США

Киев • УНН

 • 300 просмотра

Россия выразила готовность включить вступление Украины в ЕС в мирное соглашение, по данным американских официальных лиц. Достигнут консенсус по 90% мирного плана, уменьшены разногласия по гарантиям безопасности и территориальным вопросам на Донбассе.

Россия готова принять вступление Украины в ЕС в рамках мирного соглашения – источники США

Россия заявила о своей открытости к включению вступления Украины в Европейский Союз в потенциальное мирное соглашение, направленное на прекращение войны. По словам американских официальных лиц, в настоящее время достигнут консенсус по примерно 90% мирного плана, разработанного США. Об этом пишет УНН со ссылкой на Bloomberg, пишет УНН.

Подробности

Официальные лица сообщили, что активные переговоры между посланниками президента Дональда Трампа – Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером – и командой президента Владимира Зеленского привели к значительному прогрессу. В частности, удалось уменьшить разногласия по ключевому вопросу гарантий безопасности для Киева.

Трамп доволен прогрессом в переговорах по Украине в Берлине - американский чиновник15.12.25, 18:56 • 512 просмотров

Также прогресс наблюдается в решении наиболее спорного вопроса, касающегося требования Москвы, чтобы Украина уступила территорию на востоке Донбасса.

Ожидается, что Кушнер и Уиткофф проведут дальнейшие переговоры вечером в понедельник за ужином с лидерами Украины, Великобритании, Германии и Франции. Президент Трамп, который был дважды проинформирован о ходе берлинских переговоров, планирует присоединиться к встрече из Вашингтона.

Умеров надеется, что к концу дня удастся окончательно согласовать позиции с американской стороной по соглашению15.12.25, 17:05 • 13045 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Bloomberg L.P.
Вашингтон
Европейский Союз
Франция
Великобритания
Германия
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
Берлин
Киев