Предложение не вечно: Politico узнало детали о предлагаемых США гарантиях безопасности для Украины, "подобных статье 5" НАТО

США предлагают Украине гарантии безопасности, подобные тем, которые она получила бы как часть НАТО, заявили в понедельник американские чиновники. Это предложение является самым сильным и четким обещанием безопасности, которое администрация Трампа выдвинула Украине, но оно сопровождается неявным ультиматумом: примите его сейчас, или следующая итерация не будет такой щедрой, сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

Предложение так называемых гарантий, подобных статье 5, появилось на фоне марафонских переговоров между специальным посланником США Стивом Уиткоффом, зятем и советником президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером и украинскими и европейскими чиновниками в Берлине, на фоне того, как Вашингтон пытается заставить Киев принять условия для завершения войны.

Президент Украины Владимир Зеленский и многие европейские лидеры неохотно достигают соглашения без четких гарантий безопасности США, опасаясь, что россия через некоторое время снова нападет.

Это последнее предложение США, похоже, является попыткой успокоить эти опасения, а также подтолкнуть Зеленского к быстрым действиям.

Основа этого соглашения заключается в том, чтобы иметь действительно, действительно сильные гарантии, подобные статье 5. Эти гарантии не будут на столе вечно. Эти гарантии уже сейчас на столе, если будет достигнуто положительное заключение - сказал высокопоставленный чиновник США.

Позже в понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что разговаривал с Зеленским и европейскими лидерами по телефону. Трамп также сказал, что разговаривал с главой кремля владимиром путиным, но не сказал, когда.

"Я думаю, что сейчас мы ближе, чем когда-либо, и мы увидим, что можем сделать", – сказал Трамп журналистам в Белом доме. На вопрос, имеет ли предложение по гарантиям безопасности временные ограничения, он ответил, что "временные ограничения – это когда мы сможем это сделать".

Обсуждения на выходных в основном сосредоточивались на детализации гарантий безопасности, которые США и Европа предоставят Украине, но они также включали территорию и другие вопросы. К Уиткоффу и Кушнеру присоединился генерал Алексус Гринкевич, глава Европейского командования США, а также главнокомандующий НАТО.

США ожидают, что россия примет такую договоренность в окончательном соглашении, а также позволит Украине вступить в Европейский Союз. Это, как пишет издание, "может оказаться слишком оптимистичной оценкой, учитывая отказ Кремля уступить в мирных переговорах". И москва еще не высказала свое мнение относительно ни одного из новых соглашений, которые разрабатываются в Европе в течение последних нескольких дней.

"Мы считаем, что россияне в окончательном соглашении примут все эти вещи, которые позволяют создать сильную и свободную Украину. россия в окончательном соглашении заявила, что они открыты для вступления Украины в ЕС", - сказал второй американский чиновник.

Россия готова принять вступление Украины в ЕС в рамках мирного соглашения – источники США

Непонятно, когда и как администрация Трампа предоставит новые детали москве. россия ожидает, что американская сторона сообщит ей о переговорах, сказал пресс-секретарь кремля дмитрий песков. Он добавил, что путин "открыт к миру, к серьезному миру и серьезным решениям. Он абсолютно не склонен ни к каким хитростям, направленным на то, чтобы выиграть время".

кремль заявил в понедельник, что ожидает обновленную информацию от американской стороны относительно переговоров в Берлине.

На вопрос, могут ли переговоры завершиться до Рождества, песков ответил, что попытки предсказать потенциальные сроки заключения мирного соглашения – это "неблагодарная задача".

Второй американский чиновник сказал, что украинская делегация была приятно "удивлена" готовностью Трампа согласиться на более жесткие гарантии безопасности и обеспечить их ратификацию Конгрессом, чтобы они действовали и после его президентства.

Американская сторона также высоко оценила своих европейских коллег, которые месяцами волновались, что команда Трампа заставит Украину согласиться на неблагоприятные условия. Европейские чиновники также звучали оптимистично.

"Правовые и материальные гарантии безопасности, которые США изложили на стол переговоров здесь, в Берлине, являются впечатляющими", - сказал канцлер Германии Фридрих Мерц во время пресс-конференции после переговоров в понедельник.

Мерц вместе со своими коллегами из Дании, Финляндии, Франции, Италии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Великобритании, Швеции и ЕС опубликовал заявление, в котором приветствует "значительный прогресс" в усилиях США и обязуется помочь Украине прекратить войну и сдержать российскую агрессию, в частности через многонациональные силы для Украины под руководством Европы, которые поддерживаются США.

"На прошлой неделе Зеленский признал, что Украина не будет стремиться к членству в НАТО, условия, которой неоднократно добивалась россия", пишет издание.

Трамп, который пропустил встречи на этой неделе в Берлине, но дважды был проинформирован Уиткоффом и Кушнером, как отмечается, "планировал в понедельник позвонить на ужин для присутствующих глав государств, министров иностранных дел и представителей служб безопасности", о чем сообщили американские чиновники.

"Он очень доволен тем, где [дела] есть", - сказал первый чиновник США.

Уиткофф и Кушнер также стремились сузить споры между Украиной и россией относительно того, какую территорию москва будет контролировать в окончательном соглашении. россия до сих пор настаивала на контроле над восточным регионом Украины Донбассом, даже над теми частями, которые москва еще не захватила.

Один из американских чиновников заявил, что переговоры сосредоточились на многих конкретных территориальных вопросах, заявив, что существует предложение, которое находится в разработке, но еще не окончательно согласовано, относительно того, чтобы россия и Украина разделили контроль над Запорожской атомной электростанцией, при этом каждая страна имела бы доступ к половине энергии, вырабатываемой станцией.

Но американские чиновники по большей части избегали подробностей относительно того, как они намерены преодолеть другие разногласия в территориальных спорах. Они сказали, что оставили Зеленскому "идеи, побуждающие к размышлениям" относительно того, как это сделать.

После того, как Зеленский ответит на предложения, Уиткофф и Кушнер обсудят этот вопрос с россией, пишет издание.

"Мы очень довольны достигнутым прогрессом, в частности относительно территорий", - сказал первый чиновник.

Далее США созывают рабочие группы, вероятно, в эти выходные в Майами, где военные чиновники тщательно изучат карты, чтобы решить оставшиеся территориальные вопросы.

"Мы считаем, что мы, вероятно, решили… 90 процентов вопросов между Украиной и россией, но есть еще некоторые вещи, которые нужно решить", - сказал первый чиновник США.

