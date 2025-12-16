$42.250.05
16:20 • 110 перегляди
Підсумки "Рамштайну-32": Україна отримала рекордні фінансові зобов’язання на 2026 рік та нові системи ППО
16:11 • 512 перегляди
Україна повернула 45 громадян, яких утримували в пунктах тимчасового тримання іноземців у рфVideo
15:35 • 7064 перегляди
В Україні вивільнили 800 МВт електричної потужності: графіки відключень скоротяться
13:38 • 10949 перегляди
"Може, на вихідних": Зеленський розкрив деталі про нову очікувану зустріч України та США в Маямі з фідбеком від російської сторони
10:57 • 16707 перегляди
Європа готується до війни з росією, поки Трамп прагне миру в Україні - WSJ
10:49 • 20047 перегляди
Бельгія відхилила поступки Єврокомісії для розблокування активів рф для кредиту Україні - Politico
16 грудня, 08:50 • 21357 перегляди
Новорічний стіл–2026 подорожчав майже на 11%: скільки коштуватиме святкове меню
16 грудня, 08:08 • 26003 перегляди
Генпрокурор Кравченко повідомив про знайдену зброю, нові докази та додаткову кваліфікацію у справі про вбивство Андрія ПарубіяVideo
16 грудня, 08:00 • 22781 перегляди
Пропозиція не вічна: Politico дізналося деталі щодо пропонованих США гарантій безпеки для України, "подібних до статті 5" НАТО
16 грудня, 03:55 • 22954 перегляди
"Наші перемовні команди зустрінуться в США найближчим часом" - Зеленський назвав наступні кроки у переговорах
Україна повернула 45 громадян, яких утримували в пунктах тимчасового тримання іноземців у рф

Київ • УНН

 • 478 перегляди

Україна повернула 45 громадян, які утримувалися в пунктах тимчасового тримання іноземців на території РФ. Також 15 українців, більшість з яких маломобільні, повернулися з РФ та тимчасово окупованих територій в рамках возз'єднання сімей.

Україна повернула 45 громадян, яких утримували в пунктах тимчасового тримання іноземців у рф

Україні вдалося повернути ще 45 громадян, яких утримували в пунктах тимчасового тримання іноземців на території рф. Про це повідомив омбудсмен України Дмитро Лубінець після зустрічі із російською уповноваженою з прав людини Тетяною Москальковою, а також з керівниками місій Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні та Росії, передає УНН.

Ще 45 громадян були повернуті на Батьківщину — це особи, яких утримували в пунктах тимчасового тримання іноземців на території РФ. Працюємо, аби повернути всіх українців додому 

- наголосив Лубінець.

Також, за його словами, провели процедуру взаємного воззʼєднання сімей. На територію України з рф та тимчасово окупованих територій повернулися 15 наших громадян, більшість з яких маломобільні. 

Наприклад, забезпечили повернення для 56-річної жінки, яка перенесла інсульт і є маломобільною особою. З 2022 року вона вимушено перебувала у Росії. Її донька звернулася до Офісу Омбудсмана з проханням допомогти у виїзді. Сьогодні мати та донька вперше за майже 4 роки побачать одна одну.

Додамо

Лубінець також коротко розповів про інші результати зустрічі: 

🔘передали 2000 посилок із гуманітарною допомогою для українських військовополонених, а також листи від рідних;

🔘досягнуто домовленостей щодо верифікації осіб, зниклих безвісти за особливих обставин та передано списки; 

🔘передали списки з числа окремої категорії громадян: важкопоранені і важкохворі;

🔘окремо обговорили питання повернення незаконно затриманих цивільних українців та передали списки;

🔘обговорили питання засуджених у РФ українських військовополонених та передали список;

🔘обговорили низку інших гуманітарних питань. 

Антоніна Туманова

