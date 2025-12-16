Україна повернула 45 громадян, яких утримували в пунктах тимчасового тримання іноземців у рф

Україні вдалося повернути ще 45 громадян, яких утримували в пунктах тимчасового тримання іноземців на території рф. Про це повідомив омбудсмен України Дмитро Лубінець після зустрічі із російською уповноваженою з прав людини Тетяною Москальковою, а також з керівниками місій Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні та Росії, передає УНН.

Ще 45 громадян були повернуті на Батьківщину — це особи, яких утримували в пунктах тимчасового тримання іноземців на території РФ. Працюємо, аби повернути всіх українців додому - наголосив Лубінець.

Також, за його словами, провели процедуру взаємного воззʼєднання сімей. На територію України з рф та тимчасово окупованих територій повернулися 15 наших громадян, більшість з яких маломобільні.

Наприклад, забезпечили повернення для 56-річної жінки, яка перенесла інсульт і є маломобільною особою. З 2022 року вона вимушено перебувала у Росії. Її донька звернулася до Офісу Омбудсмана з проханням допомогти у виїзді. Сьогодні мати та донька вперше за майже 4 роки побачать одна одну.

Додамо

Лубінець також коротко розповів про інші результати зустрічі:

🔘передали 2000 посилок із гуманітарною допомогою для українських військовополонених, а також листи від рідних;

🔘досягнуто домовленостей щодо верифікації осіб, зниклих безвісти за особливих обставин та передано списки;

🔘передали списки з числа окремої категорії громадян: важкопоранені і важкохворі;

🔘окремо обговорили питання повернення незаконно затриманих цивільних українців та передали списки;

🔘обговорили питання засуджених у РФ українських військовополонених та передали список;

🔘обговорили низку інших гуманітарних питань.

Зеленський доручив ГУР активізувати роботу для звільнення військовополонених до Нового року