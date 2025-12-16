Украина вернула 45 граждан, содержавшихся в пунктах временного содержания иностранцев в рф
Киев • УНН
Украина вернула 45 граждан, которые содержались в пунктах временного содержания иностранцев на территории рф. Также 15 украинцев, большинство из которых маломобильны, вернулись из рф и временно оккупированных территорий в рамках воссоединения семей.
Украине удалось вернуть еще 45 граждан, которых удерживали в пунктах временного содержания иностранцев на территории рф. Об этом сообщил омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец после встречи с российской уполномоченной по правам человека Татьяной Москальковой, а также с руководителями миссий Международного комитета Красного Креста в Украине и России, передает УНН.
Еще 45 граждан были возвращены на Родину — это лица, которых удерживали в пунктах временного содержания иностранцев на территории рф. Работаем, чтобы вернуть всех украинцев домой
Также, по его словам, провели процедуру взаимного воссоединения семей. На территорию Украины из рф и временно оккупированных территорий вернулись 15 наших граждан, большинство из которых маломобильны.
Например, обеспечили возвращение для 56-летней женщины, которая перенесла инсульт и является маломобильным лицом. С 2022 года она вынужденно находилась в россии. Ее дочь обратилась в Офис Омбудсмена с просьбой помочь в выезде. Сегодня мать и дочь впервые за почти 4 года увидят друг друга.
Добавим
Лубинец также кратко рассказал о других результатах встречи:
🔘передали 2000 посылок с гуманитарной помощью для украинских военнопленных, а также письма от родных;
🔘достигнуты договоренности по верификации лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах и переданы списки;
🔘передали списки из числа отдельной категории граждан: тяжелораненые и тяжелобольные;
🔘отдельно обсудили вопрос возвращения незаконно задержанных гражданских украинцев и передали списки;
🔘обсудили вопрос осужденных в рф украинских военнопленных и передали список;
🔘обсудили ряд других гуманитарных вопросов.
