Украина вернула 45 граждан, содержавшихся в пунктах временного содержания иностранцев в рф

Украине удалось вернуть еще 45 граждан, которых удерживали в пунктах временного содержания иностранцев на территории рф. Об этом сообщил омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец после встречи с российской уполномоченной по правам человека Татьяной Москальковой, а также с руководителями миссий Международного комитета Красного Креста в Украине и России, передает УНН.

Еще 45 граждан были возвращены на Родину — это лица, которых удерживали в пунктах временного содержания иностранцев на территории рф. Работаем, чтобы вернуть всех украинцев домой - подчеркнул Лубинец.

Также, по его словам, провели процедуру взаимного воссоединения семей. На территорию Украины из рф и временно оккупированных территорий вернулись 15 наших граждан, большинство из которых маломобильны.

Например, обеспечили возвращение для 56-летней женщины, которая перенесла инсульт и является маломобильным лицом. С 2022 года она вынужденно находилась в россии. Ее дочь обратилась в Офис Омбудсмена с просьбой помочь в выезде. Сегодня мать и дочь впервые за почти 4 года увидят друг друга.

Добавим

Лубинец также кратко рассказал о других результатах встречи:

🔘передали 2000 посылок с гуманитарной помощью для украинских военнопленных, а также письма от родных;

🔘достигнуты договоренности по верификации лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах и переданы списки;

🔘передали списки из числа отдельной категории граждан: тяжелораненые и тяжелобольные;

🔘отдельно обсудили вопрос возвращения незаконно задержанных гражданских украинцев и передали списки;

🔘обсудили вопрос осужденных в рф украинских военнопленных и передали список;

🔘обсудили ряд других гуманитарных вопросов.

Зеленский поручил ГУР активизировать работу по освобождению военнопленных до Нового года