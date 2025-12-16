Європа готується до війни з росією, поки Трамп прагне миру в Україні - WSJ

Поки президент США Дональд Трамп намагається укласти мир в Україні, Європа готує суспільство до нової війни з росією. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Wall Street Journal.

Деталі

У столицях країн Європи висловлюють побоювання, що Дональд Трамп підштовхне Україну до ухвалення невигідної мирної угоди. Це може дати російському диктатору володимиру путіну впевненості для ймовірно нового нападу на Україну.

Крім того, у Європі побоюються, що адміністрація Дональда Трампа не прийде на допомогу, якщо новий російський напад на Україну все-таки відбудеться. Адже оновлена стратегія національної безпеки США більше не містить згадок росії як потенційної загрози.

Враховуючи це, країни Європи готуються до потенційної війни з росією. Так, Франція заявила про відновлення добровільної військової служби для молоді, Німеччина активно проводить військові навчання, моделюючи перекидання військ у разі російського нападу, а Британія скорочує військову підготовку за межами Європи, щоб зосередитися на росії.

Нагадаємо

Лідери восьми країн ЄС, що межують з росією, вимагатимуть цільового фінансування оборони в наступному довгостроковому бюджеті блоку.