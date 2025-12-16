Европа готовится к войне с россией, пока Трамп стремится к миру в Украине - WSJ
Киев • УНН
Европейские страны готовятся к потенциальной войне с россией, опасаясь, что Дональд Трамп подтолкнет Украину к невыгодному мирному соглашению. Франция восстанавливает военную службу, Германия проводит учения, а Британия сосредотачивается на обороне от россии.
Пока президент США Дональд Трамп пытается заключить мир в Украине, Европа готовит общество к новой войне с россией. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Wall Street Journal.
Подробности
В столицах стран Европы выражают опасения, что Дональд Трамп подтолкнет Украину к принятию невыгодного мирного соглашения. Это может придать российскому диктатору владимиру путину уверенности для вероятного нового нападения на Украину.
Кроме того, в Европе опасаются, что администрация Дональда Трампа не придет на помощь, если новое российское нападение на Украину все-таки произойдет. Ведь обновленная стратегия национальной безопасности США больше не содержит упоминаний россии как потенциальной угрозы.
Учитывая это, страны Европы готовятся к потенциальной войне с россией. Так, Франция заявила о возобновлении добровольной военной службы для молодежи, Германия активно проводит военные учения, моделируя переброску войск в случае российского нападения, а Британия сокращает военную подготовку за пределами Европы, чтобы сосредоточиться на россии.
Напомним
Лидеры восьми стран ЕС, граничащих с россией, будут требовать целевого финансирования обороны в следующем долгосрочном бюджете блока.