Европа готовится к войне с россией, пока Трамп стремится к миру в Украине - WSJ

Пока президент США Дональд Трамп пытается заключить мир в Украине, Европа готовит общество к новой войне с россией. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Wall Street Journal.

Подробности

В столицах стран Европы выражают опасения, что Дональд Трамп подтолкнет Украину к принятию невыгодного мирного соглашения. Это может придать российскому диктатору владимиру путину уверенности для вероятного нового нападения на Украину.

Кроме того, в Европе опасаются, что администрация Дональда Трампа не придет на помощь, если новое российское нападение на Украину все-таки произойдет. Ведь обновленная стратегия национальной безопасности США больше не содержит упоминаний россии как потенциальной угрозы.

Учитывая это, страны Европы готовятся к потенциальной войне с россией. Так, Франция заявила о возобновлении добровольной военной службы для молодежи, Германия активно проводит военные учения, моделируя переброску войск в случае российского нападения, а Британия сокращает военную подготовку за пределами Европы, чтобы сосредоточиться на россии.

Напомним

Лидеры восьми стран ЕС, граничащих с россией, будут требовать целевого финансирования обороны в следующем долгосрочном бюджете блока.