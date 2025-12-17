$42.250.05
49.650.19
Угорщина заблокувала розширення ЄС: Україна не зможе розпочати переговори про вступ

Київ • УНН

 • 14 перегляди

Угорщина заблокувала заяву Європейського Союзу про розширення, що не дозволяє Україні розпочати переговори про вступ до ЄС. 26 країн-членів ЄС підтримують Україну, але Угорщина не підтримала позитивну оцінку її зусиль.

Угорщина заблокувала розширення ЄС: Україна не зможе розпочати переговори про вступ

Угорщина заблокувала заяву Європейського Союзу про розширення. Це означає, що Україна не може розпочати переговори про вступ до Союзу. Про це інфомує УНН з посиланням на DW.

Деталі

Уряд прем’єр-міністра Віктора Орбана не підтримав позитивну оцінку зусиль України на шляху європейської інтеграції. 

Інші держави Євросоюзу підтвердили, що Україна досягла прогресу у виконанні вимог Брюсселя.

26 країн-членів демонструють потужну підтримку Україні, а Україна виконує свої зобов’язання

- заявила міністерка у справах Європи Данії Марі Б’єрре

За її словами, формулювання щодо України в проєкті заяви були справедливими та збалансованими.

Міністр у справах Європи Німеччини Ґюнтер Кріхбаум назвав дії Угорщини "дедалі більш деструктивними" та звинуватив уряд у Будапешті в блокуванні рішень ЄС.

Як пише DW, вето Угорщини означає, що Україна й надалі не може розпочати формальні переговори про вступ до Європейського Союзу.

Водночас уже тривають неформальні консультації щодо умов членства України, зазначила Марі Б’єрре. Вона висловила впевненість, що Київ міг би досягти дуже швидкого прогресу, якби Угорщина зняла своє вето.

Нагадаємо

Раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що вступ України до ЄС знищить угорських фермерів та підірве продовольчу безпеку. 

Віта Зеленецька

