"Це оголошення війни" - Орбан жорстко розкритикував наміри ЄС щодо російських активів
Київ • УНН
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан розкритикував ініціативу ЄС щодо використання заморожених російських активів, назвавши її небезпечною та прирівнявши до оголошення війни, а також звинуватив європейських лідерів у помилковому фінансовому підході до підтримки України.
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає спробу використання заморожених російських активів "надзвичайно незвичайною та небезпечною справою". Про це інформує УНН з посиланням на видання Magyar Nemzet.
Деталі
Прем’єр Угорщини Віктор Орбан заявив про незгоду з ініціативою Євросоюзу щодо конфіскації заморожених російських активів, вважаючи такий крок фактичним прирівнюванням до оголошення війни.
Він різко розкритикував керівників ЄС, зокрема канцлера Німеччини Фрідріха Мерца та голову Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн, звинувачуючи їх у тому, що вони віддають перевагу фінансуванню через позики на міжнародних ринках, замість реалістичної оцінки фінансових можливостей країн для тривалої підтримки війни в Україні.
Є російські гроші або можливість збору грошей від країн-членів, що слугувало б основою для більшої позики
Він підкреслив, що Будапешт чинитиме опір будь-яким крокам, спрямованим на обходження позиції Угорщини щодо доступу до цих коштів.
Орбан заявив, що планує відстоювати свою позицію в Брюсселі й виступати проти рішення про використання російських активів, наголосивши, що подібні кроки можуть закласти вкрай ризикований прецедент.
Я їду до Брюсселя боротися з тим фактом, що вони тягнуться до російських активів, минаючи Угорщину. Це оголошення війни. Я ніколи не бачив нічого подібного, коли втрачаються активи на суму 200-300 мільярдів євро без жодних наслідків
Очільник угорського уряду також назвав ідею замороження та подальшого застосування російських активів "надзвичайно незвичайною та небезпечною справою".
Нагадаємо
Європейський Союз погодився на невизначений термін заморозити активи російського центрального банку, що зберігаються в Європі. Це усунуло значну перешкоду для використання цих коштів для допомоги Україні в захисті від росії.
Італія, Бельгія, Мальта та Болгарія виступили проти плану ЄС щодо передачі Україні 210 мільярдів євро заморожених російських активів. Вони закликають Єврокомісію розглянути альтернативні варіанти фінансової допомоги, такі як спільний борг ЄС.
