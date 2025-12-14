"Це оголошення війни" - Орбан жорстко розкритикував наміри ЄС щодо російських активів

$42.270.00
49.520.00
ukenru
13 грудня, 15:54 • 16521 перегляди
18-річні хлопці, які не стали на облік, автоматично отримають статус призовника - Міноборони
13 грудня, 15:26 • 30123 перегляди
Україна ввела санкції проти майже 700 морських суден “тіньового флоту” рф - Зеленський
13 грудня, 15:01 • 23599 перегляди
білорусь передала Україні 114 цивільних: серед них відомі білоруські опозиціонери та українціPhoto
13 грудня, 13:58 • 23635 перегляди
Зеленський доручив ГУР активізувати роботу для звільнення військовополонених до Нового року
13 грудня, 13:41 • 20949 перегляди
В Україну з білорусі повертаються 5 ув'язнених цивільних - Зеленський
13 грудня, 12:30 • 15122 перегляди
Радники США та України відвідають мирні переговори в Берліні в неділю - dpa
Ексклюзив
13 грудня, 11:00 • 15802 перегляди
Астма поруч: чому хвороба може виникнути раптово і як уберегти себе
13 грудня, 10:39 • 15136 перегляди
13 з 30 російських ракет та 417 з 465 дронів знешкодили над Україною, рф атакувала 4 "Кинджалами"
13 грудня, 09:59 • 13416 перегляди
Понад мільйон споживачів без світла після нічної атаки рф - МВСPhoto
13 грудня, 08:44 • 13763 перегляди
Європа побоюється троянського коня для росії в плані Трампа для України - Bloomberg
Руйнують ілюзію “успіху” російських пропагандистів: укранські військові записали відеовітання із ПокровськаVideo13 грудня, 18:24 • 8452 перегляди
Низка вибухів пролунала в окупованому Криму13 грудня, 19:04 • 4880 перегляди
У Донецьку неплатників кредитів примушують йти на фронт - ЦНС13 грудня, 20:11 • 4604 перегляди
18-річна одеситка Валерія Лісовська отримала корону "Міс Україна - 2025"21:44 • 13461 перегляди
У США в Браунівському університеті невідомий стріляв по людям: є загиблі та поранені00:37 • 4912 перегляди
Незвичайні рецепти какао, що зігріють у холодні зимові вечориPhoto13 грудня, 16:20 • 23234 перегляди
Як підключити телефон до телевізора: найпростіші способи13 грудня, 12:38 • 28913 перегляди
Топ-10 незабутніх різдвяних хітів, які створюють святковий настрійVideo13 грудня, 08:00 • 32086 перегляди
Pinterest розкрив головні тренди 2026 року: від Glitchy Glam до List Pals12 грудня, 17:56 • 42112 перегляди
Ціни на вершкове масло падають, склади переповнені: що відбувається на молочному ринку України і які прогнози
Ексклюзив
12 грудня, 13:07 • 65352 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Кирило Буданов
Олександр Сирський
Україна
Сполучені Штати Америки
Білорусь
Європа
Покровськ
УНН Lite
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід МессіVideo13 грудня, 11:42 • 15199 перегляди
Від випивки до чорних поясів: п'яного єнота з США підозрюють у пограбуванні магазину карате13 грудня, 11:26 • 17049 перегляди
У США оприлюднили нові фото з маєтку Епштейна, де фігурує ТрампVideo13 грудня, 09:00 • 22270 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55 • 56966 перегляди
Нова відеогра Star Wars "Fate of the Old Republic" отримала тизерVideo12 грудня, 10:01 • 37886 перегляди
"Це оголошення війни" - Орбан жорстко розкритикував наміри ЄС щодо російських активів

Київ • УНН

 • 26 перегляди

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан розкритикував ініціативу ЄС щодо використання заморожених російських активів, назвавши її небезпечною та прирівнявши до оголошення війни, а також звинуватив європейських лідерів у помилковому фінансовому підході до підтримки України.

"Це оголошення війни" - Орбан жорстко розкритикував наміри ЄС щодо російських активів

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає спробу використання заморожених російських активів "надзвичайно незвичайною та небезпечною справою". Про це інформує УНН з посиланням на видання Magyar Nemzet.

Деталі

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан заявив про незгоду з ініціативою Євросоюзу щодо конфіскації заморожених російських активів, вважаючи такий крок фактичним прирівнюванням до оголошення війни.

Він різко розкритикував керівників ЄС, зокрема канцлера Німеччини Фрідріха Мерца та голову Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн, звинувачуючи їх у тому, що вони віддають перевагу фінансуванню через позики на міжнародних ринках, замість реалістичної оцінки фінансових можливостей країн для тривалої підтримки війни в Україні.

Є російські гроші або можливість збору грошей від країн-членів, що слугувало б основою для більшої позики

- сказав Орбан.

Він підкреслив, що Будапешт чинитиме опір будь-яким крокам, спрямованим на обходження позиції Угорщини щодо доступу до цих коштів.

Орбан заявив, що планує відстоювати свою позицію в Брюсселі й виступати проти рішення про використання російських активів, наголосивши, що подібні кроки можуть закласти вкрай ризикований прецедент.

Я їду до Брюсселя боротися з тим фактом, що вони тягнуться до російських активів, минаючи Угорщину. Це оголошення війни. Я ніколи не бачив нічого подібного, коли втрачаються активи на суму 200-300 мільярдів євро без жодних наслідків

- наголосив угорський прем'єр.

Очільник угорського уряду також назвав ідею замороження та подальшого застосування російських активів "надзвичайно незвичайною та небезпечною справою".

Нагадаємо

Європейський Союз погодився на невизначений термін заморозити активи російського центрального банку, що зберігаються в Європі. Це усунуло значну перешкоду для використання цих коштів для допомоги Україні в захисті від росії.

Італія, Бельгія, Мальта та Болгарія виступили проти плану ЄС щодо передачі Україні 210 мільярдів євро заморожених російських активів. Вони закликають Єврокомісію розглянути альтернативні варіанти фінансової допомоги, такі як спільний борг ЄС.

Орбан залякує угорців війною з рф у разі поразки його партії на виборах07.12.25, 03:21 • 4219 переглядiв

Віта Зеленецька

ЕкономікаПолітика
Санкції
Державний бюджет
Війна в Україні
Фрідріх Мерц
Європейський Союз
Мальта
Бельгія
Болгарія
Італія
Угорщина
Урсула фон дер Ляєн
Україна
Віктор Орбан