"Это объявление войны" - Орбан жестко раскритиковал намерения ЕС по российским активам

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает попытку использования замороженных российских активов "чрезвычайно необычным и опасным делом". Об этом информирует УНН со ссылкой на издание Magyar Nemzet.

Детали

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил о несогласии с инициативой Евросоюза по конфискации замороженных российских активов, считая такой шаг фактическим приравниванием к объявлению войны.

Он резко раскритиковал руководителей ЕС, в частности канцлера Германии Фридриха Мерца и главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, обвиняя их в том, что они отдают предпочтение финансированию через займы на международных рынках, вместо реалистичной оценки финансовых возможностей стран для длительной поддержки войны в Украине.

Есть российские деньги или возможность сбора денег от стран-членов, что послужило бы основой для большего займа - сказал Орбан.

Он подчеркнул, что Будапешт будет сопротивляться любым шагам, направленным на обход позиции Венгрии относительно доступа к этим средствам.

Орбан заявил, что планирует отстаивать свою позицию в Брюсселе и выступать против решения об использовании российских активов, подчеркнув, что подобные шаги могут заложить крайне рискованный прецедент.

Я еду в Брюссель бороться с тем фактом, что они тянутся к российским активам, минуя Венгрию. Это объявление войны. Я никогда не видел ничего подобного, когда теряются активы на сумму 200-300 миллиардов евро без каких-либо последствий - подчеркнул венгерский премьер.

Глава венгерского правительства также назвал идею замораживания и дальнейшего применения российских активов "чрезвычайно необычным и опасным делом".

Напомним

Европейский Союз согласился на неопределенный срок заморозить активы российского центрального банка, хранящиеся в Европе. Это устранило значительное препятствие для использования этих средств для помощи Украине в защите от России.

Италия, Бельгия, Мальта и Болгария выступили против плана ЕС по передаче Украине 210 миллиардов евро замороженных российских активов. Они призывают Еврокомиссию рассмотреть альтернативные варианты финансовой помощи, такие как совместный долг ЕС.

