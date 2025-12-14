"Это объявление войны" - Орбан жестко раскритиковал намерения ЕС по российским активам

$42.270.00
49.520.00
ukenru
13 декабря, 15:54 • 17090 просмотра
18-летние парни, не ставшие на учет, автоматически получат статус призывника – Минобороны
13 декабря, 15:26 • 31442 просмотра
Украина ввела санкции против почти 700 морских судов "теневого флота" рф - Зеленский
13 декабря, 15:01 • 24320 просмотра
беларусь передала Украине 114 гражданских лиц: среди них известные белорусские оппозиционеры и украинцыPhoto
13 декабря, 13:58 • 24283 просмотра
Зеленский поручил ГУР активизировать работу по освобождению военнопленных до Нового года
13 декабря, 13:41 • 21478 просмотра
В Украину из беларуси возвращаются 5 заключенных гражданских - Зеленский
13 декабря, 12:30 • 15380 просмотра
Советники США и Украины примут участие в мирных переговорах в Берлине в воскресенье - dpa
Эксклюзив
13 декабря, 11:00 • 15980 просмотра
Астма рядом: почему болезнь может возникнуть внезапно и как уберечь себя
13 декабря, 10:39 • 15204 просмотра
13 из 30 российских ракет и 417 из 465 дронов обезврежены над Украиной, рф атаковала 4 "Кинжалами"
13 декабря, 09:59 • 13459 просмотра
Более миллиона потребителей без света после ночной атаки рф - МВДPhoto
13 декабря, 08:44 • 13834 просмотра
Европа опасается троянского коня для россии в плане Трампа для Украины - Bloomberg
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−2°
2м/с
80%
754мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Разрушают иллюзию "успеха" российских пропагандистов: украинские военные записали видеопоздравление из ПокровскаVideo13 декабря, 18:24 • 9322 просмотра
Ряд взрывов прогремел в оккупированном Крыму13 декабря, 19:04 • 5488 просмотра
В Донецке неплательщиков кредитов заставляют идти на фронт - ЦНС13 декабря, 20:11 • 5190 просмотра
18-летняя одесситка Валерия Лисовская получила корону "Мисс Украина - 2025"13 декабря, 21:44 • 14135 просмотра
В США в Брауновском университете неизвестный стрелял по людям: есть погибшие и раненые00:37 • 6914 просмотра
публикации
Необычные рецепты какао, которые согреют в холодные зимние вечераPhoto13 декабря, 16:20 • 23839 просмотра
Как подключить телефон к телевизору: самые простые способы13 декабря, 12:38 • 29401 просмотра
Топ-10 незабываемых рождественских хитов, создающих праздничное настроениеVideo13 декабря, 08:00 • 32491 просмотра
Pinterest раскрыл главные тренды 2026 года: от Glitchy Glam до List Pals12 декабря, 17:56 • 42508 просмотра
Цены на сливочное масло падают, склады переполнены: что происходит на молочном рынке Украины и какие прогнозы
Эксклюзив
12 декабря, 13:07 • 65775 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Кирилл Буданов
Александр Сырский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Беларусь
Европа
Покровск
Реклама
УНН Lite
Разъяренные фанаты в Индии забросали стадион стульями и бутылками из-за короткого визита МессиVideo13 декабря, 11:42 • 15426 просмотра
От выпивки до черных поясов: пьяного енота из США подозревают в ограблении магазина карате13 декабря, 11:26 • 17299 просмотра
В США обнародовали новые фото из поместья Эпштейна, где фигурирует ТрампVideo13 декабря, 09:00 • 22499 просмотра
Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года The Game Awards 2025: полный список победителейVideo12 декабря, 12:55 • 57153 просмотра
Новая видеоигра Star Wars "Fate of the Old Republic" получила тизерVideo12 декабря, 10:01 • 38057 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
The New York Times
Ми-8

"Это объявление войны" - Орбан жестко раскритиковал намерения ЕС по российским активам

Киев • УНН

 • 958 просмотра

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал инициативу ЕС по использованию замороженных российских активов, назвав ее опасной и приравняв к объявлению войны, а также обвинил европейских лидеров в ошибочном финансовом подходе к поддержке Украины.

"Это объявление войны" - Орбан жестко раскритиковал намерения ЕС по российским активам

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает попытку использования замороженных российских активов "чрезвычайно необычным и опасным делом". Об этом информирует УНН со ссылкой на издание Magyar Nemzet.

Детали

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил о несогласии с инициативой Евросоюза по конфискации замороженных российских активов, считая такой шаг фактическим приравниванием к объявлению войны.

Он резко раскритиковал руководителей ЕС, в частности канцлера Германии Фридриха Мерца и главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, обвиняя их в том, что они отдают предпочтение финансированию через займы на международных рынках, вместо реалистичной оценки финансовых возможностей стран для длительной поддержки войны в Украине.

Есть российские деньги или возможность сбора денег от стран-членов, что послужило бы основой для большего займа

- сказал Орбан.

Он подчеркнул, что Будапешт будет сопротивляться любым шагам, направленным на обход позиции Венгрии относительно доступа к этим средствам.

Орбан заявил, что планирует отстаивать свою позицию в Брюсселе и выступать против решения об использовании российских активов, подчеркнув, что подобные шаги могут заложить крайне рискованный прецедент.

Я еду в Брюссель бороться с тем фактом, что они тянутся к российским активам, минуя Венгрию. Это объявление войны. Я никогда не видел ничего подобного, когда теряются активы на сумму 200-300 миллиардов евро без каких-либо последствий

- подчеркнул венгерский премьер.

Глава венгерского правительства также назвал идею замораживания и дальнейшего применения российских активов "чрезвычайно необычным и опасным делом".

Напомним

Европейский Союз согласился на неопределенный срок заморозить активы российского центрального банка, хранящиеся в Европе. Это устранило значительное препятствие для использования этих средств для помощи Украине в защите от России.

Италия, Бельгия, Мальта и Болгария выступили против плана ЕС по передаче Украине 210 миллиардов евро замороженных российских активов. Они призывают Еврокомиссию рассмотреть альтернативные варианты финансовой помощи, такие как совместный долг ЕС.

Орбан запугивает венгров войной с РФ в случае поражения его партии на выборах07.12.25, 03:21 • 4266 просмотров

Вита Зеленецкая

ЭкономикаПолитика
Санкции
Государственный бюджет
Война в Украине
Фридрих Мерц
Европейский Союз
Мальта
Бельгия
Болгария
Италия
Венгрия
Урсула фон дер Ляйен
Украина
Виктор Орбан