Венгрия заблокировала расширение ЕС: Украина не сможет начать переговоры о вступлении

16 декабря, 17:02
15 лет лишения свободы: приговор Януковичу вступил в законную силуVideo
16 декабря, 16:20
Итоги "Рамштайна-32": Украина получила рекордные финансовые обязательства на 2026 год и новые системы ПВО
16 декабря, 16:11
Украина вернула 45 граждан, содержавшихся в пунктах временного содержания иностранцев в рфVideo
16 декабря, 15:35
В Украине высвободили 800 МВт электрической мощности: графики отключений сократятся
16 декабря, 13:38
"Может, на выходных": Зеленский раскрыл детали о новой ожидаемой встрече Украины и США в Майами с фидбеком от российской стороны
16 декабря, 10:57
Европа готовится к войне с россией, пока Трамп стремится к миру в Украине - WSJ
16 декабря, 10:49
Бельгия отклонила уступки Еврокомиссии для разблокировки активов рф для кредита Украине - Politico
16 декабря, 08:50
Новогодний стол–2026 подорожал почти на 11%: сколько будет стоить праздничное меню
16 декабря, 08:08
Генпрокурор Кравченко сообщил о найденном оружии, новых доказательствах и дополнительной квалификации по делу об убийстве Андрея ПарубияVideo
16 декабря, 08:00
Предложение не вечно: Politico узнало детали о предлагаемых США гарантиях безопасности для Украины, "подобных статье 5" НАТО
Завтра в большинстве областей Украины будут действовать графики отключений16 декабря, 16:31
Повстанцы M23 объявили о выходе из стратегического города Увира на востоке Конго16 декабря, 16:34
Интернет дома без света: в Минцифры рассказали, как подключить xPON16 декабря, 16:49
Польша готовит отмену спецстатуса для украинцев: что изменится с марта 2026 года16 декабря, 18:20
США заморозили технологическое соглашение с Британией на $40 млрд16 декабря, 18:54
Украина не имеет сертифицированной организации, которая может определять подлинность деталей вертолетов Ми-8МТ16 декабря, 14:38
"Суверенная фабрика ИИ" за 225 миллионов: как тендер ГП "Дія" вывел на российский след16 декабря, 12:02
"Вместе наши голоса сильнее": семьи погибших и бывшие пациенты скандальной клиники запустили сайт Stop Odrex16 декабря, 10:19
Войско рискует остаться без двух боевых вертолетов: арестованное СБУ вооружение Ми-8МТ может получить повреждения из-за неправильного храненияPhoto
15 декабря, 13:38
Как избежать или уменьшить риск ДТП: в патрульной полиции дали советы15 декабря, 13:34
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Кир Стармер
Борис Писториус
Наталья Калмыкова
Украина
Соединённые Штаты
Нидерланды
Франция
Белый дом
Мультфильм "Зверополис 2" в третий раз возглавил прокат, собрав 1,14 миллиарда долларов14 декабря, 19:02
Разъяренные фанаты в Индии забросали стадион стульями и бутылками из-за короткого визита Месси13 декабря, 11:42
От выпивки до черных поясов: пьяного енота из США подозревают в ограблении магазина карате13 декабря, 11:26
В США обнародовали новые фото из поместья Эпштейна, где фигурирует Трамп13 декабря, 09:00
Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года The Game Awards 2025: полный список победителей12 декабря, 12:55
Техника
Социальная сеть
YouTube
MIM-104 Patriot
ИРИС-Т

Венгрия заблокировала расширение ЕС: Украина не сможет начать переговоры о вступлении

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Венгрия заблокировала заявление Европейского Союза о расширении, что не позволяет Украине начать переговоры о вступлении в ЕС. 26 стран-членов ЕС поддерживают Украину, но Венгрия не поддержала положительную оценку ее усилий.

Венгрия заблокировала расширение ЕС: Украина не сможет начать переговоры о вступлении

Венгрия заблокировала заявление Европейского Союза о расширении. Это означает, что Украина не может начать переговоры о вступлении в Союз. Об этом информирует УНН со ссылкой на DW.

Детали

Правительство премьер-министра Виктора Орбана не поддержало положительную оценку усилий Украины на пути европейской интеграции. 

Другие государства Евросоюза подтвердили, что Украина достигла прогресса в выполнении требований Брюсселя.

26 стран-членов демонстрируют мощную поддержку Украине, а Украина выполняет свои обязательства

- заявила министр по делам Европы Дании Мари Бьерре

По ее словам, формулировки относительно Украины в проекте заявления были справедливыми и сбалансированными.

Министр по делам Европы Германии Гюнтер Крихбаум назвал действия Венгрии "все более деструктивными" и обвинил правительство в Будапеште в блокировании решений ЕС.

Как пишет DW, вето Венгрии означает, что Украина и в дальнейшем не может начать формальные переговоры о вступлении в Европейский Союз.

В то же время уже идут неформальные консультации относительно условий членства Украины, отметила Мари Бьерре. Она выразила уверенность, что Киев мог бы достичь очень быстрого прогресса, если бы Венгрия сняла свое вето.

Напомним

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что вступление Украины в ЕС уничтожит венгерских фермеров и подорвет продовольственную безопасность. 

"Это объявление войны" - Орбан жестко раскритиковал намерения ЕС по российским активам14.12.25, 04:31 • 18014 просмотров

Вита Зеленецкая

