Венгрия заблокировала расширение ЕС: Украина не сможет начать переговоры о вступлении

Венгрия заблокировала заявление Европейского Союза о расширении. Это означает, что Украина не может начать переговоры о вступлении в Союз. Об этом информирует УНН со ссылкой на DW.

Детали

Правительство премьер-министра Виктора Орбана не поддержало положительную оценку усилий Украины на пути европейской интеграции.

Другие государства Евросоюза подтвердили, что Украина достигла прогресса в выполнении требований Брюсселя.

26 стран-членов демонстрируют мощную поддержку Украине, а Украина выполняет свои обязательства - заявила министр по делам Европы Дании Мари Бьерре

По ее словам, формулировки относительно Украины в проекте заявления были справедливыми и сбалансированными.

Министр по делам Европы Германии Гюнтер Крихбаум назвал действия Венгрии "все более деструктивными" и обвинил правительство в Будапеште в блокировании решений ЕС.

Как пишет DW, вето Венгрии означает, что Украина и в дальнейшем не может начать формальные переговоры о вступлении в Европейский Союз.

В то же время уже идут неформальные консультации относительно условий членства Украины, отметила Мари Бьерре. Она выразила уверенность, что Киев мог бы достичь очень быстрого прогресса, если бы Венгрия сняла свое вето.

Напомним

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что вступление Украины в ЕС уничтожит венгерских фермеров и подорвет продовольственную безопасность.

