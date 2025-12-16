$42.250.05
15 років позбавлення волі: вирок Януковичу набрав законної сили
16:20 • 4508 перегляди
Підсумки "Рамштайну-32": Україна отримала рекордні фінансові зобов’язання на 2026 рік та нові системи ППО
16:11 • 6994 перегляди
Україна повернула 45 громадян, яких утримували в пунктах тимчасового тримання іноземців у рфVideo
15:35 • 12433 перегляди
В Україні вивільнили 800 МВт електричної потужності: графіки відключень скоротяться
13:38 • 13898 перегляди
"Може, на вихідних": Зеленський розкрив деталі про нову очікувану зустріч України та США в Маямі з фідбеком від російської сторони
16 грудня, 10:57 • 19345 перегляди
Європа готується до війни з росією, поки Трамп прагне миру в Україні - WSJ
16 грудня, 10:49 • 21395 перегляди
Бельгія відхилила поступки Єврокомісії для розблокування активів рф для кредиту Україні - Politico
16 грудня, 08:50 • 22331 перегляди
Новорічний стіл–2026 подорожчав майже на 11%: скільки коштуватиме святкове меню
16 грудня, 08:08 • 26776 перегляди
Генпрокурор Кравченко повідомив про знайдену зброю, нові докази та додаткову кваліфікацію у справі про вбивство Андрія ПарубіяVideo
16 грудня, 08:00 • 23189 перегляди
Пропозиція не вічна: Politico дізналося деталі щодо пропонованих США гарантій безпеки для України, "подібних до статті 5" НАТО
15 років позбавлення волі: вирок Януковичу набрав законної сили

Київ • УНН

 • 112 перегляди

Київський апеляційний суд залишив у силі вирок експрезиденту Януковичу, засудженому до 15 років за організацію незаконного перетину кордону та підбурювання до дезертирства. Його спільник, ексзаступник начальника УДО, отримав 10 років ув'язнення.

15 років позбавлення волі: вирок Януковичу набрав законної сили

Київський апеляційний суд залишив у силі вирок колишньому Президенту України Віктору Януковичу. За рішенням суду, експрезидента засуджено до 15 років позбавлення волі за організацію незаконного перетину держкордону та підбурювання до дезертирства, а його спільника - ексзаступника начальника УДО - до 10 років ув’язнення. Про це пише УНН з посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Під час апеляційного розгляду прокурори Офісу Генерального прокурора забезпечили позицію обвинувачення, у результаті чого вирок суду стосовно четвертого Президента України та колишнього заступника начальника Управління державної охорони України - начальника Служби безпеки Президента України набрав законної сили. Київський апеляційний суд відхилив апеляційні скарги сторони захисту та залишив без змін вирок Подільського районного суду м. Києва 

- йдеться в повідомленні.

Відповідно до вироку суду, колишнього Президента України засуджено до 15 років позбавлення волі за організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України та підбурювання до дезертирства за ч. 2 ст. 332, ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 408 КК України.

При цьому йому призначено покарання за сукупністю вчинених злочинів, у тому числі державної зради та пособництва рф у веденні проти України агресивної війни, за які він вироком Оболонського районного суду м. Києва від 24.01.2019 був засуджений до 13 років позбавлення волі. Колишнього заступника начальника УДО України засуджено до 10 років позбавлення волі за організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України та дезертирство за ч. 2 ст. 332, ч. 2 ст. 408 КК України 

- додали в ОГП.

Прокурори в суді довели, що 23 лютого 2014 року експрезидент України, діючи у змові з колишнім начальником Служби безпеки Президента та за сприяння представників російської федерації, незаконно перетнув державний кордон України повітряним шляхом і організував переправлення щонайменше 20 осіб з числа близького оточення та військовослужбовців Управління державної охорони.

Політ здійснювався поза пунктами пропуску через державний кордон для повітряного сполучення. Засуджені вилетіли трьома російськими військовими гвинтокрилами під керуванням льотчика ЗС рф з околиці села Урзуф Мангушського району Донецької області до військового аеродрому в місті Єйськ (рф). Надалі маршрут пролягав через м. Анапа, а згодом - на військово-транспортному літаку, наданому ЗС рф, до військового аеродрому "Гвардійське" на території Автономної Республіки Крим.

У подальшому колишній Президент ухвалив рішення остаточно залишити територію України за сприяння збройних сил рф. Перебуваючи на території військової частини чорноморського флоту рф у районі Козачої бухти в м. Севастополь, він підбурив військовослужбовців УДО України, які забезпечували його особисту охорону, до дезертирства та виїзду до російської федерації.

У результаті частина працівників державної охорони разом із ним морським шляхом виїхала з м. Севастополя до рф та на військову службу більше не повернулася.

Маршрут пересування президента-втікача територією України та російської федерації повністю контролювався й супроводжувався співробітниками федеральної служби охорони та військовими південного військового округу рф і погоджувався безпосередньо з президентом російської федерації.

В рф показали Януковича: екс-президент розповів про "зближення з ЄС" та протидію НАТО 01.09.25, 15:34

Нагадаємо

УНН передавав у 2022 році, що як стало тоді відомо, президент-втікач Віктор Янукович написав лист до українців і закликав до капітуляції, висуваючи необґрунтовані звинувачення та погрози.

Павло Башинський

