Ексклюзив
11:39 • 2906 перегляди
Без відновлення податкових пільг українська авіація може втратити здобутий десятиліттями досвід та шанс на відновлення в майбутньому
Ексклюзив
09:15 • 50477 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: озвучено три основні версії
08:38 • 40913 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: затриманому повідомили про підозру
Ексклюзив
07:50 • 72593 перегляди
Комітет ВР готує до другого читання законопроєкт щодо ФГВФО: депутати подають поправки, але є ризик, що їх не врахують
Ексклюзив
06:45 • 81873 перегляди
Напружений перший тиждень осені: які зміни очікуються для кожного знаку зодіакуPhoto
1 вересня, 05:46 • 76570 перегляди
День знань: українські школи розпочали четвертий навчальний рік в умовах повномашстабного вторгнення
1 вересня, 05:39 • 64694 перегляди
Бодікамери для військових ТЦК та БЗВП для студентів: нововведення в Україні з 1 вересняPhoto
31 серпня, 21:30 • 32333 перегляди
Підозрюваного у справі про вбивство Андрія Парубія затримали на Хмельниччині: злочин був ретельно підготовлений
31 серпня, 20:53 • 23897 перегляди
Європейські лідери зберуться у Франції 4 вересня для переговорів про Україну
Ексклюзив
30 серпня, 16:05 • 54543 перегляди
Мер міста Рені Плєхов потрапив у ДТП, загинула його матір Photo
Комітет ВР готує до другого читання законопроєкт щодо ФГВФО: депутати подають поправки, але є ризик, що їх не врахують
Ексклюзив
07:50 • 72460 перегляди
Напружений перший тиждень осені: які зміни очікуються для кожного знаку зодіакуPhoto
Ексклюзив
06:45 • 81751 перегляди
День знань: українські школи розпочали четвертий навчальний рік в умовах повномашстабного вторгнення
Бодікамери для військових ТЦК та БЗВП для студентів: нововведення в Україні з 1 вересняPhoto
В рф показали Януковича: екс-президент розповів про "зближення з ЄС" та протидію НАТО

Київ • УНН

 • 142 перегляди

Колишній президент України Віктор Янукович зробив заяву, що працював над зближенням України з ЄС, але був категорично проти вступу до НАТО. Він стверджує, що вступ до Альянсу "призвів би до громадянської війни".

В рф показали Януковича: екс-президент розповів про "зближення з ЄС" та протидію НАТО

Щодо вступу України до НАТО, експрезидент-втікач наголосив, - він, за часів перебування на посаді, категорично чинив цьому опір. Передає УНН із посиланням на росЗМІ.

Деталі

В рф, пропагандистські ЗМІ передають "свіжі" відео-заяви екс-президента України Януковича, який вкрай рідко з'являється в місцевому інформпросторі.

Отже, за даними російських медіа, 4-й президент України заявив, що у свій час цілеспрямовано працював на "зближення України з ЄС", але ж, за його словами, "європейці поводилися некоректно".

Екс-президент-втікач також зазначив, що "завжди був категоричним та переконаним противником вступу України до НАТО". Янукович також заявив, що буцімто "вступ Києва до альянсу був би катастрофою та прямою дорогою до громадянської війни".

Нагадаємо

УНН передавав у 2022 році, що як стало тоді відомо, президент-втікач Віктор Янукович написав лист до українців і закликав до капітуляції, висуваючи необґрунтовані звинувачення та погрози.

УНН нагадував у минулому році, що у вересні 2004 року тодішній прем’єр-міністр України та кандидат у президенти України Віктор Янукович прибув автобусом до Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника в Івано-Франківську. Він виходив з автобусу, а в цей момент студент 1 курсу Дмитро Романюк кинув яйцем у Януковича. Останній по-акторськи впав нібито отримав кулю снайпера.

Ігор Тележніков

