Щодо вступу України до НАТО, експрезидент-втікач наголосив, - він, за часів перебування на посаді, категорично чинив цьому опір. Передає УНН із посиланням на росЗМІ.

Деталі

В рф, пропагандистські ЗМІ передають "свіжі" відео-заяви екс-президента України Януковича, який вкрай рідко з'являється в місцевому інформпросторі.

Отже, за даними російських медіа, 4-й президент України заявив, що у свій час цілеспрямовано працював на "зближення України з ЄС", але ж, за його словами, "європейці поводилися некоректно".

Екс-президент-втікач також зазначив, що "завжди був категоричним та переконаним противником вступу України до НАТО". Янукович також заявив, що буцімто "вступ Києва до альянсу був би катастрофою та прямою дорогою до громадянської війни".

Нагадаємо

УНН передавав у 2022 році, що як стало тоді відомо, президент-втікач Віктор Янукович написав лист до українців і закликав до капітуляції, висуваючи необґрунтовані звинувачення та погрози.

УНН нагадував у минулому році, що у вересні 2004 року тодішній прем’єр-міністр України та кандидат у президенти України Віктор Янукович прибув автобусом до Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника в Івано-Франківську. Він виходив з автобусу, а в цей момент студент 1 курсу Дмитро Романюк кинув яйцем у Януковича. Останній по-акторськи впав нібито отримав кулю снайпера.