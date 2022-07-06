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"Правда", "мир" та інші фантастичні заяви: Янукович написав ще один лист українцям

"Правда", "мир" та інші фантастичні заяви: Янукович написав ще один лист українцям

Київ • УНН

 • 822295 перегляди

КИЇВ. 6 липня. УНН. президент-втікач Віктор Янукович написав черговий лист до українців – вже другий з початку вторгнення. У ньому він закликає до капітуляції, висуває необґрунтовані звинувачення та погрози. УНН зібрав для вас кілька тез.

Деталі

Так, звернення Януковича було опубліковане в середу його прессекретарем Юрієм Кірасіром на сторінці у Facebook, і загалом не можна з упевненістю сказати, чи взагалі втікач писав цей лист.

У листі, ймовірно, Янукович стверджує, що знає, яке питання цікавить "усіх" українців. Звучить воно таким чином: "Як досягти довгоочікуваного миру і відсунути загрозу глобального конфлікту на безпечну відстань?"

Відразу після цього Янукович пише, що це питання "занадто складне, щоб спробувати знайти на нього однозначну відповідь".

На його думку, однак, українці "мають вимагати правди", щоб "наблизити мир". І цю "правду", на думку Януковича, Україна має вимагати не від Кремля, який розв'язав війну, але вже чотири місяці заперечує її існування, а від української легітимної влади.

президент-утікач стверджує, що держава "бреше" про перемоги (швидше за все, йдеться про перемоги на фронті), тоді як ситуація в країні "свідчить зовсім про інше" - знову, не ясно, на підставі яких даних Янукович, який не був у країні з 2014 року, робить такі твердження.

"Громадяни самі мають зробити вибір – воювати "до останнього українця", або намагатися зберегти те, що ще залишилося. Важливо дати можливість висловитися всім, хто має конструктивні пропозиції, і дати миру шанс. Це дозволить врятувати життя українців та зберегти майбутнє для України", - пише автор звернення, при цьому не уточнюючи, що саме росія загрожує цьому майбутньому.

Він закликає "протягнути руку тим, хто оцінює ситацію інакше", і при цьому закликає "об'єднатися не заради війни, де щодня гинуть сотні українців (сам факт війни він явно визнає), а навколо спільного пошуку рішень".

Також Янукович або людина, яка ним представляється, вказує, що нібито знає "кроки, дії та рішення, які допоможуть домогтися миру шляхом взаємних поступок".

Що це за поступки – також не вказано.

До речі, росія у листі взагалі не згадується.

Нагадаємо

Наприкінці травня експрезидент Віктор Янукович, який утік до росії, вирішив нагадати про себе і оприлюднив листа українцям на шести сторінках.

У тому листі він попереджав, що Україні "загрожує злиття" з Польщею, а також зазначав, що з росією доведеться сідати за стіл переговорів.

Українські Національні Новини

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