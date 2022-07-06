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"Правда", "мир" и другие фантастические заявления: Янукович написал еще одно письмо украинцам

Киев • УНН

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КИЕВ. 6 июля. УНН. президент-беглец Виктор Янукович написал очередное письмо к украинцам – уже второе с начала вторжения. В нем он призывает к капитуляции, выдвигает необоснованные обвинения и угрозы. УНН собрал для вас несколько тезисов.

Детали

Так, обращение Януковича было опубликовано в среду его пресс-секретарем Юрием Кирасиром на странице в Facebook, и в целом нельзя с уверенностью сказать, писал ли вообще беглец это письмо.

В письме предположительно Янукович утверждает, что знает, какой вопрос интересует "всех" украинцев. Звучит он следующим образом: "каким образом достичь долгожданного мира и отодвинуть угрозу глобального конфликта на безопасное расстояние?"

Сразу после этого Янукович пишет, что этот вопрос "слишком сложен, чтоб попытаться найти на него однозначный ответ".

По его мнению однако, украинцы "должны потребовать правды", чтобы "приблизить мир". И эту "правду", по мнению Януковича, Украина должна требовать не от Кремля, который развязал войну но уже четыре месяца отрицает ее существование, но от украинских легитимных властей.

Беглый президент утверждает, что государство "врет" о победах (скорее всего, речь идет о победах на фронте), в то время как ситуация в стране "свидетельствует совершенно о другом" - снова, не ясно, на основании каких данных Янукович, который не был в стране с 2014 года, делает такие утверждения.

"Граждане сами должны сделать выбор - воевать "до последнего украинца", либо пытаться сохранить то, что еще осталось. Важно дать возможность высказаться всем, кто имеет конструктивные предложения, и дать миру шанс. Это позволит спасти жизни украинцев и сохранить будущее для Украины", - пишет автор обращения, при этом не уточняя, что именно россия угрожает этому будущему.

Он призывает "протянуть руку тем, кто оценивает ситацию иначе", и при этом призывает "объединиться не ради войны, на которой ежедневно гибнут сотни украинцев (сам факт войны он явно признает), а вокруг совместного поиска решений".

Также Янукович или человек, который им представляется, указывает, что якобы знает "шаги, действия и решения, которые помогут добиться мира путем взаимных уступок".

Что это за уступки – также не указано.

Кстати, россия в письме вообще не упоминается.

Напомним

В конце мая экс-президент Виктор Янукович, бежавший в рф, решил напомнить о себе и обнародовал письмо украинцам на шести страницах.

В том письме он предупреждал, что Украине "угрожает слияние" с Польшей, а также отмечал, что с россией придется садиться за стол переговоров.

Украинские Национальные Новости

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