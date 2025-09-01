Что касается вступления Украины в НАТО, беглый экс-президент подчеркнул, что, находясь на посту, он категорически сопротивлялся этому. Передает УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

В РФ пропагандистские СМИ передают "свежие" видеозаявления экс-президента Украины Януковича, который крайне редко появляется в местном информпространстве.

Итак, по данным российских медиа, 4-й президент Украины заявил, что в свое время целенаправленно работал на "сближение Украины с ЕС", но, по его словам, "европейцы вели себя некорректно".

Беглый экс-президент также отметил, что "всегда был категорическим и убежденным противником вступления Украины в НАТО". Янукович также заявил, что якобы "вступление Киева в альянс было бы катастрофой и прямой дорогой к гражданской войне".

Напомним

УНН передавал в 2022 году, что, как стало тогда известно, президент-беглец Виктор Янукович написал письмо украинцам и призвал к капитуляции, выдвигая необоснованные обвинения и угрозы.

УНН напоминал в прошлом году, что в сентябре 2004 года тогдашний премьер-министр Украины и кандидат в президенты Украины Виктор Янукович прибыл автобусом в Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника в Ивано-Франковске. Он выходил из автобуса, а в этот момент студент 1 курса Дмитрий Романюк бросил яйцом в Януковича. Последний по-актерски упал, будто получил пулю снайпера.