В РФ показали Януковича: экс-президент рассказал о "сближении с ЕС" и противодействии НАТО

$41.320.06
48.200.06
ukenru
Эксклюзив
11:39 • 2770 просмотра
Без восстановления налоговых льгот украинская авиация может потерять накопленный десятилетиями опыт и шанс на восстановление в будущем
Эксклюзив
09:15 • 49746 просмотра
Убийство Парубия во Львове: озвучены три основные версии
08:38 • 40377 просмотра
Убийство Парубия во Львове: задержанному сообщили о подозрении
Эксклюзив
07:50 • 71591 просмотра
Комитет ВР готовит ко второму чтению законопроект относительно ФГВФЛ: депутаты подают поправки, но есть риск, что их не учтут
Эксклюзив
06:45 • 80879 просмотра
Напряженная первая неделя осени: какие изменения ожидаются для каждого знака зодиакаPhoto
1 сентября, 05:46 • 75707 просмотра
День знаний: украинские школы начали четвертый учебный год в условиях полномасштабного вторжения
1 сентября, 05:39 • 64042 просмотра
Бодикамеры для военных ТЦК и БЗВП для студентов: нововведения в Украине с 1 сентябряPhoto
31 августа, 21:30 • 32208 просмотра
Подозреваемого по делу об убийстве Андрея Парубия задержали в Хмельницкой области: преступление было тщательно подготовлено
31 августа, 20:53 • 23847 просмотра
Европейские лидеры соберутся во Франции 4 сентября для переговоров об Украине
Эксклюзив
30 августа, 16:05 • 54507 просмотра
Мэр города Рени Плехов попал в ДТП, погибла его мать Photo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+31°
3м/с
33%
744мм
Популярные новости
ЕС обсуждает новые санкции против рф и использование замороженных активов для Украины - Radio Prague International31 августа, 02:29 • 69571 просмотра
Эрдоган прибыл в Китай на саммит ШОС для переговоров с лидерами: ожидается встреча с путиным30 августа, 23:45 • 68960 просмотра
Нардеп Безугла предупредила о возможных блэкаутах и тяжелой зиме31 августа, 18:14 • 56753 просмотра
Металлургия рф переживает глубочайший кризис с начала вторжения в Украину: производство обвалилось до худших показателей - ЦПД31 августа, 19:40 • 54356 просмотра
«Понимания, достигнутые на Аляске, открывают дорогу к миру»: путин на саммите ШОС сделал ряд заявлений по Украине1 сентября, 04:35 • 46644 просмотра
публикации
Для настоящих гурманов: топ рецептов приготовления домашнего майонезаPhoto09:46 • 15520 просмотра
Комитет ВР готовит ко второму чтению законопроект относительно ФГВФЛ: депутаты подают поправки, но есть риск, что их не учтут
Эксклюзив
07:50 • 71591 просмотра
Напряженная первая неделя осени: какие изменения ожидаются для каждого знака зодиакаPhoto
Эксклюзив
06:45 • 80879 просмотра
День знаний: украинские школы начали четвертый учебный год в условиях полномасштабного вторжения1 сентября, 05:46 • 75707 просмотра
Бодикамеры для военных ТЦК и БЗВП для студентов: нововведения в Украине с 1 сентябряPhoto1 сентября, 05:39 • 64042 просмотра
Актуальные люди
Андрей Парубий
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Королева Камилла
Реджеп Тайип Эрдоган
Актуальные места
Украина
Львов
Китай
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Брэд Питт купил особняк в Голливуд-Хиллз за $12 миллионов10:27 • 4712 просмотра
Создатель популярной игрушки Labubu вошел в топ-100 самых богатых людей мира, заняв 86 местоPhoto29 августа, 13:11 • 133369 просмотра
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto27 августа, 15:52 • 264091 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений27 августа, 12:36 • 285638 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto27 августа, 09:48 • 281335 просмотра
Актуальное
Фейковые новости
Financial Times
Таймс
ЧатГПТ
Ми-8

В РФ показали Януковича: экс-президент рассказал о "сближении с ЕС" и противодействии НАТО

Киев • УНН

 • 84 просмотра

Бывший президент Украины Виктор Янукович сделал заявление, что работал над сближением Украины с ЕС, но был категорически против вступления в НАТО. Он утверждает, что вступление в Альянс "привело бы к гражданской войне".

В РФ показали Януковича: экс-президент рассказал о "сближении с ЕС" и противодействии НАТО

Что касается вступления Украины в НАТО, беглый экс-президент подчеркнул, что, находясь на посту, он категорически сопротивлялся этому. Передает УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

В РФ пропагандистские СМИ передают "свежие" видеозаявления экс-президента Украины Януковича, который крайне редко появляется в местном информпространстве.

Итак, по данным российских медиа, 4-й президент Украины заявил, что в свое время целенаправленно работал на "сближение Украины с ЕС", но, по его словам, "европейцы вели себя некорректно".

Беглый экс-президент также отметил, что "всегда был категорическим и убежденным противником вступления Украины в НАТО". Янукович также заявил, что якобы "вступление Киева в альянс было бы катастрофой и прямой дорогой к гражданской войне".

Напомним

УНН передавал в 2022 году, что, как стало тогда известно, президент-беглец Виктор Янукович написал письмо украинцам и призвал к капитуляции, выдвигая необоснованные обвинения и угрозы.

УНН напоминал в прошлом году, что в сентябре 2004 года тогдашний премьер-министр Украины и кандидат в президенты Украины Виктор Янукович прибыл автобусом в Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника в Ивано-Франковске. Он выходил из автобуса, а в этот момент студент 1 курса Дмитрий Романюк бросил яйцом в Януковича. Последний по-актерски упал, будто получил пулю снайпера.

Игорь Тележников

ПолитикаНовости Мира
Фейковые новости
НАТО
Европейский Союз
Украина
Киев