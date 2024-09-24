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20 років від “замаху” на Януковича: як це було

20 років від “замаху” на Януковича: як це було

Київ • УНН

 • 12217 перегляди

24 вересня 2004 року студент Дмитро Романюк кинув яйце в тодішнього прем'єр-міністра Віктора Януковича. Інцидент став легендарним "замахом" і приводом для жартів під час президентської кампанії.

Рівно 20 років тому в Івано-Франківську на тодішнього прем’єр-міністра України та кандидата президенти Віктора Януковича стався "замах" - студент Прикарпатського університету Дмитро Романюк кинув у Януковича яйце. УНН вирішив пригадати легендарний "замах".

Деталі

Саме 24 вересня 2004 року тодішній прем’єр-міністр України та кандидат у президенти України Віктор Янукович прибув автобусом до Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника в Івано-Франківську, де перед будівлею навчального закладу його зустріла група студентів, які викрикували "Ющенко, Ющенко".

Виходячи з автобусу, студент 1 курсу Дмитро Романюк кинув яйцем у Януковича, який по-акторськи впав нібито отримав кулю снайпера. Інцидент набув широкого поширення в мережі та став приводом для жартів протягом усієї президентської кампанії.

Також спочатку заявлялося, що на Януковича був серйозний замах, а в лікарні йому нібити діагностували "черепно-мозкову травму" внаслідок попадання "важким тупим предметом".

Проти Романюка навіть відкрили кримінальне провадження, однак, як сам заявляв чоловік, якби тоді переміг не Ющенко, а Янукович, то, скоріш за все, йому б довелось би відсидіти чималий термін у в’язниці.

Через 10 років Романюк став кандидатом економічних наук, а у 2019 році став заступником голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації, де пропрацював до 2020 року.

У 2024 році Романюк став головою правління бізнес асоціації Івано-Франківська.

Що сталося із Януковичем всім відомо. Під час Революції Гідності у 2014 році тодішній президент втік до росії, де перебуває й досі. У 2022 році Янукович закликав президента Володимира Зеленського "зупинити кровопролиття" за всяку ціну.

Доповнення

У 2023 році Державне бюро розслідувань завершило розслідування щодо найбільшої справи Майдану. Перед судом постане експрезидент України Віктор Янукович та весь тодішній силовий блок за розстріл "Небесної сотні".

Прокурори Офісу Генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишнього президента України та 9 ексвисокопосадовців, які 18-20 лютого 2014 року у центрі столиці організували вчинення низки тяжких та особливо тяжких злочинів щодо протестувальників.

Павло Башинський

Павло Башинський

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