Втікач Янукович звернувся до Президента Зеленського і закликав його «зупинити кровопролиття»
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. Російські ЗМІ опублікували звернення колишнього президента України Віктора Януковича до Президента Володимира Зеленського, повідомляє УНН.
Колишній президент України Віктор Янукович закликав Володимира Зеленського "зупинити кровопролиття" за всяку ціну.
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На думку Януковича, який втік до Росії, чинний Президент України зобов'язаний досягти мирної угоди з Росією. Він зазначив, що "глибоко співчуває тим стражданням, які змушені терпіти українці", але вважає, що "немає такої влади, яка була б дорожчою за кров дітей".
Янукович повідомляє, що з моменту від'їзду (втечі - ред.) з країни він неодноразово обмірковував це рішення.
"Напевно, не було дня і ночі за останні вісім років, коли я б не подумав про те, чи правильно вчинив, покинувши Україну. Це була єдина можливість уникнути широкомасштабної громадянської війни, кровопролиття на всій території України. Мої прихильники переконували мене - не можна віддавати законну владу! За владу треба боротися! Я ж знав - ціна цієї влади буде занадто висока. І тоді, і зараз я переконаний немає такої влади яка була б дорожчою за кров наших дітей", - стверджує він.
Янукович пише, що його "зброєю" "залишається лише молитва і віра в Бога", і зазначає, що хоче "по-президентськи і навіть трохи по-батьківськи відозвати" до Володимира Зеленського. У нього, на думку Віктора Януковича, "багато "порадників".
"Але особисто ви зобов'язані за всяку ціну зупинити кровопролиття і досягти мирної угоди. Цього від вас чекають в Україні, Донбасі та Росії. Вам будуть вдячні український народ і Ваші партнери на Заході", — переконаний Янукович.