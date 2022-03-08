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Втікач Янукович звернувся до Президента Зеленського і закликав його «зупинити кровопролиття»

Втікач Янукович звернувся до Президента Зеленського і закликав його «зупинити кровопролиття»

Київ • УНН

 • 336934 перегляди

КИЇВ. 8 березня. УНН. Російські ЗМІ опублікували звернення колишнього президента України Віктора Януковича до Президента Володимира Зеленського, повідомляє УНН.

Колишній президент України Віктор Янукович закликав Володимира Зеленського "зупинити кровопролиття" за всяку ціну.

Деталі

На думку Януковича, який втік до Росії, чинний Президент України зобов'язаний досягти мирної угоди з Росією. Він зазначив, що "глибоко співчуває тим стражданням, які змушені терпіти українці", але вважає, що "немає такої влади, яка була б дорожчою за кров дітей".

Янукович повідомляє, що з моменту від'їзду (втечі - ред.) з країни він неодноразово обмірковував це рішення.

"Напевно, не було дня і ночі за останні вісім років, коли я б не подумав про те, чи правильно вчинив, покинувши Україну. Це була єдина можливість уникнути широкомасштабної громадянської війни, кровопролиття на всій території України. Мої прихильники переконували мене - не можна віддавати законну владу! За владу треба боротися! Я ж знав - ціна цієї влади буде занадто висока. І тоді, і зараз я переконаний немає такої влади яка була б дорожчою за кров наших дітей", - стверджує він.

Янукович пише, що його "зброєю" "залишається лише молитва і віра в Бога", і зазначає, що хоче "по-президентськи і навіть трохи по-батьківськи відозвати" до Володимира Зеленського. У нього, на думку Віктора Януковича, "багато "порадників".

"Але особисто ви зобов'язані за всяку ціну зупинити кровопролиття і досягти мирної угоди. Цього від вас чекають в Україні, Донбасі та Росії. Вам будуть вдячні український народ і Ваші партнери на Заході", — переконаний Янукович.

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