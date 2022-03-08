Беглец Янукович обратился к Президенту Зеленскому и призвал его «остановить кровопролитие»

Бывший президент Украины Виктор Янукович призвал Владимира Зеленского «остановить кровопролитие» любой ценой.

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По мнению Януковича, сбежавшего в Россию, действующий Президент Украины обязан достичь мирного соглашения с Россией. Он отметил, что «глубоко сочувствует тем страданиям, которые вынуждены терпеть украинцы», но считает, что «нет такой власти, которая была бы дороже крови детей».

Янукович сообщает, что с момента отъезда (побега - ред.) из страны он неоднократно обдумывал это решение.

«Наверное, не было дня и ночи за последние восемь лет, когда я бы не подумал о том, правильно ли поступил, покинув Украину... Это была единственная возможность избежать широкомасштабной гражданской войны, кровопролития на всей территории Украины. Мои сторонники убеждали меня — нельзя отдавать законную власть! За власть надо бороться! Я же знал — цена этой власти будет слишком высока. И тогда, и сейчас я убежден нет такой власти которая была бы дороже крови наших детей», — утверждает он.

Он пишет, что его «оружием» «остается лишь молитва и вера в Бога», и отмечает, что хочет «по-президентски и даже немного по-отечески воззвать» к Владимиру Зеленскому. У него, по мнению Виктора Януковича, «много "советчиков"».

«Но лично Вы обязаны любой ценой остановить кровопролитие и достичь мирного соглашения. Этого от вас ждут в Украине, Донбассе и России. Вам будут благодарны украинский народ и Ваши партнеры на Западе», — убежден Янукович.