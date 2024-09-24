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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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20 лет от "покушения" на Януковича: как это было

20 лет от "покушения" на Януковича: как это было

Киев  •  УНН

24 сентября 2024, 13:48  •  3770 просмотра

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24 сентября 2004 года студент Дмитрий Романюк бросил яйцо в тогдашнего премьер-министра Виктора Януковича. Инцидент стал легендарным «покушением» и поводом для шуток во время президентской кампании.

Ровно 20 лет назад в Ивано-Франковске на тогдашнего премьер-министра Украины и кандидата в президенты Виктора Януковича произошло "покушение" - студент Прикарпатского университета Дмитрий Романюк бросил в Януковича яйцо. УНН решил вспомнить легендарное "покушение".

Детали

Именно 24 сентября 2004 года тогдашний премьер-министр Украины и кандидат в президенты Украины Виктор Янукович прибыл автобусом в Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника в Ивано-Франковске, где перед зданием учебного заведения его встретила группа студентов, которые выкрикивали "Ющенко, Ющенко".

Выходя из автобуса, студент 1 курса Дмитрий Романюк бросил яйцом в Януковича, который по-актерски упал якобы получив пулю снайпера. Инцидент получил широкое распространение в сети и стал поводом для шуток на протяжении всей президентской кампании.

Также сначала заявлялось, что на Януковича было серьезное покушение, а в больнице ему якобы диагностировали "черепно-мозговую травму" в результате попадания "тяжелым тупым предметом".

Против Романюка даже открыли уголовное производство, однако, как сам заявлял мужчина, если бы тогда победил не Ющенко, а Янукович, то, скорее всего, ему бы пришлось бы отсидеть немалый срок в тюрьме.

Через 10 лет Романюк стал кандидатом экономических наук, а в 2019 году стал заместителем председателя Ивано-Франковской областной государственной администрации, где проработал до 2020 года.

В 2024 году Романюк стал председателем правления бизнес ассоциации Ивано-Франковска.

Что произошло с Януковичем всем известно. Во время Революции Достоинства в 2014 году тогдашний президент сбежал в россию, где находится до сих пор. В 2022 году Янукович призвал президента Владимира Зеленского "остановить кровопролитие" любой ценой.

Дополнение

В 2023 году Государственное бюро расследований завершило расследование по крупнейшему делу Майдана. Перед судом предстанет экс-президент Украины Виктор Янукович и весь тогдашний силовой блок за расстрел "Небесной сотни".

Прокуроры Офиса Генерального прокурора направили в суд обвинительный акт в отношении бывшего президента Украины и 9 экс-чиновников, которые 18-20 февраля 2014 года в центре столицы организовали совершение ряда тяжких и особо тяжких преступлений в отношении протестующих.

Павел Башинский

Павел Башинский

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