15 лет лишения свободы: приговор Януковичу вступил в законную силу

$42.250.05
49.650.19
ukenru
17:02 • 122 просмотра
15 лет лишения свободы: приговор Януковичу вступил в законную силуVideo
16:20 • 4518 просмотра
Итоги "Рамштайна-32": Украина получила рекордные финансовые обязательства на 2026 год и новые системы ПВО
16:11 • 7002 просмотра
Украина вернула 45 граждан, содержавшихся в пунктах временного содержания иностранцев в рфVideo
15:35 • 12436 просмотра
В Украине высвободили 800 МВт электрической мощности: графики отключений сократятся
13:38 • 13901 просмотра
"Может, на выходных": Зеленский раскрыл детали о новой ожидаемой встрече Украины и США в Майами с фидбеком от российской стороны
16 декабря, 10:57 • 19346 просмотра
Европа готовится к войне с россией, пока Трамп стремится к миру в Украине - WSJ
16 декабря, 10:49 • 21396 просмотра
Бельгия отклонила уступки Еврокомиссии для разблокировки активов рф для кредита Украине - Politico
16 декабря, 08:50 • 22331 просмотра
Новогодний стол–2026 подорожал почти на 11%: сколько будет стоить праздничное меню
16 декабря, 08:08 • 26776 просмотра
Генпрокурор Кравченко сообщил о найденном оружии, новых доказательствах и дополнительной квалификации по делу об убийстве Андрея ПарубияVideo
16 декабря, 08:00 • 23189 просмотра
Предложение не вечно: Politico узнало детали о предлагаемых США гарантиях безопасности для Украины, "подобных статье 5" НАТО
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+2°
1.6м/с
88%
757мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Нападение на украинцев в польской Познани: реакция МИД Украины не заставила себя ждать16 декабря, 09:27 • 14476 просмотра
Харьковщина на аварийных отключениях, Донетчина полностью обесточена, в двух областях без света более 700 тыс. абонентов - Минэнерго16 декабря, 09:39 • 22977 просмотра
"Вместе наши голоса сильнее": семьи погибших и бывшие пациенты скандальной клиники запустили сайт Stop OdrexPhoto16 декабря, 10:19 • 27843 просмотра
В оккупированном Крыму заявили о "национализации" имущества Усика12:00 • 13759 просмотра
"Суверенная фабрика ИИ" за 225 миллионов: как тендер ГП "Дія" вывел на российский след12:02 • 22460 просмотра
публикации
Украина не имеет сертифицированной организации, которая может определять подлинность деталей вертолетов Ми-8МТ14:38 • 11742 просмотра
"Суверенная фабрика ИИ" за 225 миллионов: как тендер ГП "Дія" вывел на российский след12:02 • 22585 просмотра
"Вместе наши голоса сильнее": семьи погибших и бывшие пациенты скандальной клиники запустили сайт Stop OdrexPhoto16 декабря, 10:19 • 27969 просмотра
Войско рискует остаться без двух боевых вертолетов: арестованное СБУ вооружение Ми-8МТ может получить повреждения из-за неправильного храненияPhoto
Эксклюзив
15 декабря, 13:38 • 72271 просмотра
Как избежать или уменьшить риск ДТП: в патрульной полиции дали советы15 декабря, 13:34 • 67381 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Борис Писториус
Дональд Трамп
Андрей Сибига
Майя Санду
Актуальные места
Украина
Нидерланды
Польша
Соединённые Штаты
Гаага
Реклама
УНН Lite
Мультфильм "Зверополис 2" в третий раз возглавил прокат, собрав 1,14 миллиарда долларов14 декабря, 19:02 • 42788 просмотра
Разъяренные фанаты в Индии забросали стадион стульями и бутылками из-за короткого визита МессиVideo13 декабря, 11:42 • 59704 просмотра
От выпивки до черных поясов: пьяного енота из США подозревают в ограблении магазина карате13 декабря, 11:26 • 59694 просмотра
В США обнародовали новые фото из поместья Эпштейна, где фигурирует ТрампVideo13 декабря, 09:00 • 63343 просмотра
Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года The Game Awards 2025: полный список победителейVideo12 декабря, 12:55 • 98092 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
MIM-104 Patriot
ИРИС-Т
Отопление

15 лет лишения свободы: приговор Януковичу вступил в законную силу

Киев • УНН

 • 116 просмотра

Киевский апелляционный суд оставил в силе приговор экс-президенту Януковичу, осужденному к 15 годам за организацию незаконного пересечения границы и подстрекательство к дезертирству. Его сообщник, экс-заместитель начальника УГО, получил 10 лет заключения.

15 лет лишения свободы: приговор Януковичу вступил в законную силу

Киевский апелляционный суд оставил в силе приговор бывшему Президенту Украины Виктору Януковичу. По решению суда, экс-президент приговорен к 15 годам лишения свободы за организацию незаконного пересечения госграницы и подстрекательство к дезертирству, а его сообщник - экс-заместитель начальника УГО - к 10 годам заключения. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

В ходе апелляционного рассмотрения прокуроры Офиса Генерального прокурора обеспечили позицию обвинения, в результате чего приговор суда в отношении четвертого Президента Украины и бывшего заместителя начальника Управления государственной охраны Украины - начальника Службы безопасности Президента Украины вступил в законную силу. Киевский апелляционный суд отклонил апелляционные жалобы стороны защиты и оставил без изменений приговор Подольского районного суда г. Киева 

- говорится в сообщении.

Согласно приговору суда, бывший Президент Украины приговорен к 15 годам лишения свободы за организацию незаконной переправки лиц через государственную границу Украины и подстрекательство к дезертирству по ч. 2 ст. 332, ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 408 УК Украины.

При этом ему назначено наказание по совокупности совершенных преступлений, в том числе государственной измены и пособничества рф в ведении против Украины агрессивной войны, за которые он приговором Оболонского районного суда г. Киева от 24.01.2019 был приговорен к 13 годам лишения свободы. Бывший заместитель начальника УГО Украины приговорен к 10 годам лишения свободы за организацию незаконной переправки лиц через государственную границу Украины и дезертирство по ч. 2 ст. 332, ч. 2 ст. 408 УК Украины 

- добавили в ОГП.

Прокуроры в суде доказали, что 23 февраля 2014 года экс-президент Украины, действуя в сговоре с бывшим начальником Службы безопасности Президента и при содействии представителей российской федерации, незаконно пересек государственную границу Украины воздушным путем и организовал переправку не менее 20 человек из числа близкого окружения и военнослужащих Управления государственной охраны.

Полет осуществлялся вне пунктов пропуска через государственную границу для воздушного сообщения. Осужденные вылетели тремя российскими военными вертолетами под управлением летчика ВС рф из окрестности села Урзуф Мангушского района Донецкой области на военный аэродром в городе Ейск (рф). В дальнейшем маршрут пролегал через г. Анапа, а затем - на военно-транспортном самолете, предоставленном ВС рф, на военный аэродром "Гвардейское" на территории Автономной Республики Крым.

В дальнейшем бывший Президент принял решение окончательно покинуть территорию Украины при содействии вооруженных сил рф. Находясь на территории воинской части черноморского флота рф в районе Казачьей бухты в г. Севастополь, он подстрекал военнослужащих УГО Украины, обеспечивавших его личную охрану, к дезертирству и выезду в российскую федерацию.

В результате часть сотрудников государственной охраны вместе с ним морским путем выехала из г. Севастополя в рф и на военную службу больше не вернулась.

Маршрут передвижения президента-беглеца по территории Украины и российской федерации полностью контролировался и сопровождался сотрудниками федеральной службы охраны и военными южного военного округа рф и согласовывался непосредственно с президентом российской федерации.

В РФ показали Януковича: экс-президент рассказал о "сближении с ЕС" и противодействии НАТО01.09.25, 15:34 • 11071 просмотр

Напомним

УНН передавал в 2022 году, что, как стало тогда известно, президент-беглец Виктор Янукович написал письмо украинцам и призвал к капитуляции, выдвигая необоснованные обвинения и угрозы.

Павел Башинский

ПолитикаКриминал и ЧП
Село
российская пропаганда
Военное положение
Война в Украине
Государственная граница Украины
Донецкая область
Генеральный прокурор Украины
Крым
Украина
Севастополь
Киев