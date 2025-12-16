15 лет лишения свободы: приговор Януковичу вступил в законную силу

Киевский апелляционный суд оставил в силе приговор бывшему Президенту Украины Виктору Януковичу. По решению суда, экс-президент приговорен к 15 годам лишения свободы за организацию незаконного пересечения госграницы и подстрекательство к дезертирству, а его сообщник - экс-заместитель начальника УГО - к 10 годам заключения. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

В ходе апелляционного рассмотрения прокуроры Офиса Генерального прокурора обеспечили позицию обвинения, в результате чего приговор суда в отношении четвертого Президента Украины и бывшего заместителя начальника Управления государственной охраны Украины - начальника Службы безопасности Президента Украины вступил в законную силу. Киевский апелляционный суд отклонил апелляционные жалобы стороны защиты и оставил без изменений приговор Подольского районного суда г. Киева - говорится в сообщении.

Согласно приговору суда, бывший Президент Украины приговорен к 15 годам лишения свободы за организацию незаконной переправки лиц через государственную границу Украины и подстрекательство к дезертирству по ч. 2 ст. 332, ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 408 УК Украины.

При этом ему назначено наказание по совокупности совершенных преступлений, в том числе государственной измены и пособничества рф в ведении против Украины агрессивной войны, за которые он приговором Оболонского районного суда г. Киева от 24.01.2019 был приговорен к 13 годам лишения свободы. Бывший заместитель начальника УГО Украины приговорен к 10 годам лишения свободы за организацию незаконной переправки лиц через государственную границу Украины и дезертирство по ч. 2 ст. 332, ч. 2 ст. 408 УК Украины - добавили в ОГП.

Прокуроры в суде доказали, что 23 февраля 2014 года экс-президент Украины, действуя в сговоре с бывшим начальником Службы безопасности Президента и при содействии представителей российской федерации, незаконно пересек государственную границу Украины воздушным путем и организовал переправку не менее 20 человек из числа близкого окружения и военнослужащих Управления государственной охраны.

Полет осуществлялся вне пунктов пропуска через государственную границу для воздушного сообщения. Осужденные вылетели тремя российскими военными вертолетами под управлением летчика ВС рф из окрестности села Урзуф Мангушского района Донецкой области на военный аэродром в городе Ейск (рф). В дальнейшем маршрут пролегал через г. Анапа, а затем - на военно-транспортном самолете, предоставленном ВС рф, на военный аэродром "Гвардейское" на территории Автономной Республики Крым.

В дальнейшем бывший Президент принял решение окончательно покинуть территорию Украины при содействии вооруженных сил рф. Находясь на территории воинской части черноморского флота рф в районе Казачьей бухты в г. Севастополь, он подстрекал военнослужащих УГО Украины, обеспечивавших его личную охрану, к дезертирству и выезду в российскую федерацию.

В результате часть сотрудников государственной охраны вместе с ним морским путем выехала из г. Севастополя в рф и на военную службу больше не вернулась.

Маршрут передвижения президента-беглеца по территории Украины и российской федерации полностью контролировался и сопровождался сотрудниками федеральной службы охраны и военными южного военного округа рф и согласовывался непосредственно с президентом российской федерации.

УНН передавал в 2022 году, что, как стало тогда известно, президент-беглец Виктор Янукович написал письмо украинцам и призвал к капитуляции, выдвигая необоснованные обвинения и угрозы.