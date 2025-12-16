$42.250.05
В Україні вивільнили 800 МВт електричної потужності: графіки відключень скоротяться

Київ • УНН

 • 6494 перегляди

В Україні вивільнили не менше 800 МВт електричної потужності після перегляду списків об'єктів критичної інфраструктури. Це дозволить скоротити тривалість графіків відключення світла для населення та промисловості.

В Україні вивільнили 800 МВт електричної потужності: графіки відключень скоротяться

В Україні знайшли можливість вивільнити не менше ніж 800 МВт електричної потужності. Як повідомила прем'єрка Юлія Свириденко, це вплине на скорочення тривалості графіків відключення світла для людей і промисловості, передає УНН.

Деталі

За словами Свириденко, відбулась нарада з головами обласних військово-цивільних адміністрацій щодо виконання рішення Уряду про перегляд фактичних списків обʼєктів критичної інфраструктури.

За результатами перегляду знайшли можливість вивільнити не менше ніж 800 МВт електричної потужності. Це вплине на скорочення тривалості графіків відключення світла для людей і промисловості 

- повідомила прем'єрка.

Свириденко повідомила, що зі списків прибирали дві категорії: споживачі потужністю менше 100 кВт, та обʼєкти, до яких була підключена низка інших споживачів, які для забезпечення справедливості розподілу електричної енергії підпадають під загальні обмеження.

Визначені під час перегляду переліків критичних важливих об’єктів споживачі супутнього навантаження, яке не є критичними, будуть переведені на графіки відключень за загальним порядком. Нагадуємо, що цей перегляд не стосується опорних лікарень, обʼєктів життєзабезпечення та підприємств оборонно-промислового комплексу 

- наголосила прем'єрка.

Крим того, Міненерго разом з Держенергонаглядом доручили тримати на контролі виконання рішення на місцях.

Раніше

Кабінет міністрів України доручив обласним військовим адміністраціям переглянути фактичні списки обʼєктів критичної інфраструктури протягом двох днів.

Антоніна Туманова

СуспільствоЕкономіка
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Кабінет Міністрів України
Відключення світла
Електроенергія
Юлія Свириденко
Міністерство енергетики України