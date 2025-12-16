В Украине высвободили 800 МВт электрической мощности: графики отключений сократятся

В Украине нашли возможность высвободить не менее 800 МВт электрической мощности. Как сообщила премьер Юлия Свириденко, это повлияет на сокращение продолжительности графиков отключения света для людей и промышленности, передает УНН.

Подробности

По словам Свириденко, состоялось совещание с главами областных военно-гражданских администраций по выполнению решения Правительства о пересмотре фактических списков объектов критической инфраструктуры.

По результатам пересмотра нашли возможность высвободить не менее 800 МВт электрической мощности. Это повлияет на сокращение продолжительности графиков отключения света для людей и промышленности - сообщила премьер.

Свириденко сообщила, что из списков убирали две категории: потребители мощностью менее 100 кВт, и объекты, к которым был подключен ряд других потребителей, которые для обеспечения справедливости распределения электрической энергии подпадают под общие ограничения.

Определенные при пересмотре перечней критически важных объектов потребители сопутствующей нагрузки, которая не является критической, будут переведены на графики отключений в общем порядке. Напоминаем, что этот пересмотр не касается опорных больниц, объектов жизнеобеспечения и предприятий оборонно-промышленного комплекса - подчеркнула премьер.

Кроме того, Минэнерго совместно с Госэнергонадзором поручили держать на контроле выполнение решения на местах.

Украинцы получат больше часов со светом: правительство приняло четыре важных решения

Ранее

Кабинет министров Украины поручил областным военным администрациям пересмотреть фактические списки объектов критической инфраструктуры в течение двух дней.