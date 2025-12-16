$42.250.05
В Украине высвободили 800 МВт электрической мощности: графики отключений сократятся
13:38
"Может, на выходных": Зеленский раскрыл детали о новой ожидаемой встрече Украины и США в Майами с фидбеком от российской стороны
10:57
Европа готовится к войне с россией, пока Трамп стремится к миру в Украине - WSJ
10:49
Бельгия отклонила уступки Еврокомиссии для разблокировки активов рф для кредита Украине - Politico
16 декабря, 08:50
Новогодний стол–2026 подорожал почти на 11%: сколько будет стоить праздничное меню
16 декабря, 08:08
Генпрокурор Кравченко сообщил о найденном оружии, новых доказательствах и дополнительной квалификации по делу об убийстве Андрея Парубия
16 декабря, 08:00
Предложение не вечно: Politico узнало детали о предлагаемых США гарантиях безопасности для Украины, "подобных статье 5" НАТО
16 декабря, 03:55
"Наши переговорные команды встретятся в США в ближайшее время" - Зеленский назвал следующие шаги в переговорах
16 декабря, 02:54
Зеленский раскрыл последствия отказа РФ от мирного плана Трампа
16 декабря, 02:00
ЕС готовит новый пакет санкций против России и обеспечит две трети финансовых потребностей Украины - Еврокомиссия
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Нападение на украинцев в польской Познани: реакция МИД Украины не заставила себя ждать
16 декабря, 09:27
Харьковщина на аварийных отключениях, Донетчина полностью обесточена, в двух областях без света более 700 тыс. абонентов - Минэнерго
16 декабря, 09:39
"Вместе наши голоса сильнее": семьи погибших и бывшие пациенты скандальной клиники запустили сайт Stop Odrex
10:19
В оккупированном Крыму заявили о "национализации" имущества Усика
12:00
"Суверенная фабрика ИИ" за 225 миллионов: как тендер ГП "Дія" вывел на российский след
12:02
Украина не имеет сертифицированной организации, которая может определять подлинность деталей вертолетов Ми-8МТ
14:38
"Суверенная фабрика ИИ" за 225 миллионов: как тендер ГП "Дія" вывел на российский след
12:02
"Вместе наши голоса сильнее": семьи погибших и бывшие пациенты скандальной клиники запустили сайт Stop Odrex
10:19
Войско рискует остаться без двух боевых вертолетов: арестованное СБУ вооружение Ми-8МТ может получить повреждения из-за неправильного хранения
15 декабря, 13:38
15 декабря, 13:38 • 67103 просмотра
Как избежать или уменьшить риск ДТП: в патрульной полиции дали советы
15 декабря, 13:34
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Фридрих Мерц
Виктор Орбан
Андрей Сибига
Украина
Нидерланды
Германия
Европа
Польша
Мультфильм "Зверополис 2" в третий раз возглавил прокат, собрав 1,14 миллиарда долларов
14 декабря, 19:02
Разъяренные фанаты в Индии забросали стадион стульями и бутылками из-за короткого визита Месси
13 декабря, 11:42
От выпивки до черных поясов: пьяного енота из США подозревают в ограблении магазина карате
13 декабря, 11:26
В США обнародовали новые фото из поместья Эпштейна, где фигурирует Трамп
13 декабря, 09:00
Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года The Game Awards 2025: полный список победителей
12 декабря, 12:55
Техника
Социальная сеть
Отопление
Ми-8
Дія (сервис)

В Украине высвободили 800 МВт электрической мощности: графики отключений сократятся

Киев • УНН

 102 просмотра

В Украине высвободили не менее 800 МВт электрической мощности после пересмотра списков объектов критической инфраструктуры. Это позволит сократить продолжительность графиков отключения света для населения и промышленности.

В Украине высвободили 800 МВт электрической мощности: графики отключений сократятся

В Украине нашли возможность высвободить не менее 800 МВт электрической мощности. Как сообщила премьер Юлия Свириденко, это повлияет на сокращение продолжительности графиков отключения света для людей и промышленности, передает УНН.

Подробности

По словам Свириденко, состоялось совещание с главами областных военно-гражданских администраций по выполнению решения Правительства о пересмотре фактических списков объектов критической инфраструктуры.

По результатам пересмотра нашли возможность высвободить не менее 800 МВт электрической мощности. Это повлияет на сокращение продолжительности графиков отключения света для людей и промышленности 

- сообщила премьер.

Свириденко сообщила, что из списков убирали две категории: потребители мощностью менее 100 кВт, и объекты, к которым был подключен ряд других потребителей, которые для обеспечения справедливости распределения электрической энергии подпадают под общие ограничения.

Определенные при пересмотре перечней критически важных объектов потребители сопутствующей нагрузки, которая не является критической, будут переведены на графики отключений в общем порядке. Напоминаем, что этот пересмотр не касается опорных больниц, объектов жизнеобеспечения и предприятий оборонно-промышленного комплекса 

- подчеркнула премьер.

Кроме того, Минэнерго совместно с Госэнергонадзором поручили держать на контроле выполнение решения на местах.

Украинцы получат больше часов со светом: правительство приняло четыре важных решения
09.12.25, 20:20

Ранее

Кабинет министров Украины поручил областным военным администрациям пересмотреть фактические списки объектов критической инфраструктуры в течение двух дней.

Антонина Туманова

ОбществоЭкономика
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Кабинет Министров Украины
Отключение света
Электроэнергия
Юлия Свириденко
Министерство энергетики Украины