Військо ризикує залишитись без двох бойових вертольотів: арештоване СБУ озброєння Ми-8МТ можуть зазнати пошкоджень через неправильне зберігання

Два військові вертольоти Ми-8МТ вже понад рік залишаються без можливості повернутися до виконання бойових завдань під час війни через арешт систем озброєння в рамках кримінального провадження, яке розслідує Служба безпеки України. Хоча закон вимагає від слідства забезпечити цілісність арештованого майна, цього досі не зроблено. Демонтоване обладнання зберігається у невідповідних умовах, а підприємство, на якому воно перебуває, регулярно піддається ворожим атакам, пише УНН.

Як бойові вертольоти перетворили на "голубів миру"

Історія почалася з того, що на початку 2024 року Приватна науково-виробнича фірма "МС Авіа-Грейд" виконала державний контракт і встановила 12 систем на кожен із двох вертольотів Ми-8МТ. Роботи включали встановлення бортової електроніки, системам озброєння, захисту та елементів підвіски. Після модернізації вертольоти пройшли технічні та льотні випробування, були прийняті військовими частинами та використовувалися в бойових умовах. Один з бортів налітав понад 80 годин.

У звʼязку з тим, що льотний ресурс вертольотів вичерпувався, їх передали на капітальний ремонт іншому підприємству – "Авіакон". В ході виконання робіт підприємство вирішило самостійно демонтувати системи озброєння з бойових машин, хоча, за словами представників "МС Авіа-Грейд", не мало права цього робити. Адже озброєння перебувало на гарантії і працювати з ним мали право тільки їхні інженери. Але до розбору ферм балкових тримачів – ключових елементів, на які були встановлені системи озброєння, їх не допустили.

Таким чином, на думку експертів, було допущене грубе порушення Авіаційних правил, адже демонтаж гарантійного обладнання без представників компанії, що його встановила, позбавляє її можливості проводити належні рекламаційні процедури та ставить під загрозу справність обладнання.

Арешт систем озброєння та їх пошкодження

Після демонтажу систем озброєння, його, за словами представників "МС Авіа-Грейду" порівняли не з чинною українською технічною документацією (ДСТУ), а з радянськими й російськими ГОСТами, й очікувано виявили невідповідності. На цій підставі Департамент військової контррозвідки СБУ зареєстрував кримінальне провадження й отримав дозвіл суду на арешт озброєння.

При цьому фахівців "МС Авіа-Грейду" не допустили до арештованого майна, позбавили можливості надати технічну документацію, а слідство, як зазначили в "МС Авіа-Грейд" так і не провело жодної гарантійної чи експертної взаємодії з виробником систем озброєння.

"Авіакон" завершив капітальний ремонт вертольотів, збільшивши їхній льотний ресурс і вони повернулися у військові частини. Однак через арешт систем озброєння армія отримала вже не бойові одиниці, а звичайні. Попри клопотання про зняття арешту, суд відмовився переглядати рішення.

Водночас, як зазначили в "МС Авіа-Грейд", арештоване обладнання вже рік зберігається в неналежних умовах, від чого почало руйнуватися – частину систем вже пошкоджено. Крім того, підприємство, де воно знаходиться, неодноразово обстрілювалось російськими військами, що створює прямий ризик втрати державного майна.

Закон вимагає забезпечити належне зберігання арештованого майна

Ексзаступник директора Державного бюро розслідувань Олександр Бабіков в ексклюзивному коментарі УНН наголосив, що у випадку зі зброєю та боєприпасами правоохоронці зобов’язані встановити спеціальний режим зберігання арештованого майна.

Якщо говорити про зброю та боєприпаси, то з урахуванням обмеженості доступу до нього законодавство передбачає особливий порядок його зберігання. Таким чином, слідчий суддя, задовольняючи клопотання стороною обвинувачення про накладення арешту, може ухвалити рішення, в якому буде зазначено про режим зберігання зброї та боєприпасів - зазначив юрист.

Він пояснив, що це може бути військова частина, на балансі якої перебувають системи озброєння, інший військовий підрозділ чи частина або спеціальна кімната речових доказів органу досудового розслідування. Однак, де б не знаходилося арештоване майно, повинно бути дотримання суворих вимог безпеки та його збереження.

У випадку з озброєнням вертольотів Ми-8МТ цього не зроблено.

Замість охоронюваного сховища озброєння знаходиться на підприємстві, яке перебуває під постійним ризиком ворожих атак.

Загроза обороноздатності та питання до правоохоронців

Ситуація, яка починалася як господарський спір між підприємствами, перетворилася на кримінальну справу, що унеможливило виконання бойових завдань військовими вертольотами й фактично ставить під ризик забезпечення обороноздатності країни. При цьому неналежне зберігання арештованих систем озброєння щодня підвищує ризик виведення їх з ладу.

За нинішніх умов очевидно, що будь-яке затягування розслідування та зволікання з відновленням боєздатності вертольотів прямо шкодить армії та державі.