Швеція виявила російських військових на танкерах "тіньового флоту" в Балтиці

Військово-морські сили та прикордонна служба Швеції повідомляють про присутність російських військових на суднах, які підозрюють у перевезенні російської нафти, а також про зростання військової активності рф поблизу ключових морських маршрутів. Про це інформує видання SVT, передає УНН.

За даними ВМС країни, на борту частини суден, що підозрюються у транспортуванні російської нафти, перебуває російський військовий персонал

Ми бачили і отримали інформацію, що на деяких суднах "тіньового" флоту перебуває російський персонал у формі - заявив начальник операцій шведського флоту Марк Пєткович.

Цю інформацію також підтвердила прикордонна служба Швеції, зазначивши, що російські військові сили постійно присутні у спеціальних зонах поблизу ключових морських маршрутів.

Пєткович повідомив, що москва продовжує нарощувати свою активність у регіоні, і спостереження за російськими кораблями вже стало звичним для шведських ВМС. Водночас він підкреслив, що посилена увага з боку НАТО позитивно впливає на безпеку судноплавства.

Попри це, росія офіційно заперечує існування "тіньового флоту", називаючи його вигадкою Заходу, хоча фактично підтримує постійну присутність своїх сил уздовж важливих морських шляхів.

За оцінками шведської прикордонної служби, нині в морі діє від 500 до 1000 таких суден, понад 300 з яких ходять під іноземними прапорами. Окрім перевезення нафти, ці судна підозрюють у причетності до диверсій проти підводних кабелів. Водночас з початку місії Operation Baltic Sentry у січні жодних випадків саботажу зафіксовано не було.

Шведський флот майже щотижня фіксує російські підводні човни у Балтійському морі. Швеція готується до можливого збільшення їх кількості у разі припинення вогню в Україні.

