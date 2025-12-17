Швеція виявила російських військових на танкерах "тіньового флоту" в Балтиці

$42.250.05
49.650.19
ukenru
17:02 • 8296 перегляди
15 років позбавлення волі: вирок Януковичу набрав законної силиVideo
16:20 • 15652 перегляди
Підсумки "Рамштайну-32": Україна отримала рекордні фінансові зобов’язання на 2026 рік та нові системи ППО
16:11 • 15965 перегляди
Україна повернула 45 громадян, яких утримували в пунктах тимчасового тримання іноземців у рфVideo
16 грудня, 15:35 • 19571 перегляди
В Україні вивільнили 800 МВт електричної потужності: графіки відключень скоротяться
16 грудня, 13:38 • 19556 перегляди
"Може, на вихідних": Зеленський розкрив деталі про нову очікувану зустріч України та США в Маямі з фідбеком від російської сторони
16 грудня, 10:57 • 23260 перегляди
Європа готується до війни з росією, поки Трамп прагне миру в Україні - WSJ
16 грудня, 10:49 • 24714 перегляди
Бельгія відхилила поступки Єврокомісії для розблокування активів рф для кредиту Україні - Politico
16 грудня, 08:50 • 24189 перегляди
Новорічний стіл–2026 подорожчав майже на 11%: скільки коштуватиме святкове меню
16 грудня, 08:08 • 28958 перегляди
Генпрокурор Кравченко повідомив про знайдену зброю, нові докази та додаткову кваліфікацію у справі про вбивство Андрія ПарубіяVideo
16 грудня, 08:00 • 24315 перегляди
Пропозиція не вічна: Politico дізналося деталі щодо пропонованих США гарантій безпеки для України, "подібних до статті 5" НАТО
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+1°
0м/с
100%
758мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
У НАБУ не знають, скільки витоків інформації допущено детективами - інформація керівника САП протирічить фактам 16 грудня, 12:53 • 5500 перегляди
САП оскаржить скасування вироку ексслідчим, викритим на хабарництві в 50 тисяч доларів16 грудня, 13:06 • 4762 перегляди
Україна не має сертифікованої організації, яка може визначати автентичність деталей вертольотів Ми-8МТ16 грудня, 14:38 • 18233 перегляди
Маск "наркоман", Венс "теоретик змови" – керівниця апарату Білого дому різко розкритикувала оточення Трампа 16 грудня, 16:09 • 3296 перегляди
Інтернет удома без світла: у Мінцифри розповіли, як підʼєднати xPON 16:49 • 3724 перегляди
Публікації
Україна не має сертифікованої організації, яка може визначати автентичність деталей вертольотів Ми-8МТ16 грудня, 14:38 • 18295 перегляди
"Суверенна фабрика ШІ" за 225 мільйонів: як тендер ДП "ДІЯ" вивів на російський слід 16 грудня, 12:02 • 32467 перегляди
"Разом наші голоси сильніші": родини загиблих і колишні пацієнти скандальної клініки запустили сайт Stop Odrex Photo16 грудня, 10:19 • 36577 перегляди
Військо ризикує залишитись без двох бойових вертольотів: арештоване СБУ озброєння Ми-8МТ можуть зазнати пошкоджень через неправильне зберіганняPhoto
Ексклюзив
15 грудня, 13:38 • 76670 перегляди
Як уникнути або зменшити ризик ДТП: у патрульній поліції дали поради15 грудня, 13:34 • 71449 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Борис Пісторіус
Марко Рубіо
Ніколас Мадуро
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Нідерланди
Польща
Європа
Реклама
УНН Lite
Мультфільм "Звірополіс 2" втретє очолив прокат, зібравши 1,14 мільярда доларів14 грудня, 19:02 • 44907 перегляди
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід МессіVideo13 грудня, 11:42 • 61991 перегляди
Від випивки до чорних поясів: п'яного єнота з США підозрюють у пограбуванні магазину карате13 грудня, 11:26 • 61868 перегляди
У США оприлюднили нові фото з маєтку Епштейна, де фігурує ТрампVideo13 грудня, 09:00 • 65444 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55 • 100190 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
YouTube
MIM-104 Patriot
IRIS-T

Швеція виявила російських військових на танкерах "тіньового флоту" в Балтиці

Київ • УНН

 • 36 перегляди

Військово-морські сили та прикордонна служба Швеції повідомляють про присутність російських військових на суднах, які підозрюють у перевезенні російської нафти. Також фіксується зростання військової активності РФ поблизу ключових морських маршрутів, де діє від 500 до 1000 таких суден.

Швеція виявила російських військових на танкерах "тіньового флоту" в Балтиці

Військово-морські сили та прикордонна служба Швеції повідомляють про присутність російських військових на суднах, які підозрюють у перевезенні російської нафти, а також про зростання військової активності рф поблизу ключових морських маршрутів. Про це інформує видання SVT, передає УНН.

Деталі

За даними ВМС країни, на борту частини суден, що підозрюються у транспортуванні російської нафти, перебуває російський військовий персонал

Ми бачили і отримали інформацію, що на деяких суднах "тіньового" флоту перебуває російський персонал у формі

- заявив начальник операцій шведського флоту Марк Пєткович.

Цю інформацію також підтвердила прикордонна служба Швеції, зазначивши, що російські військові сили постійно присутні у спеціальних зонах поблизу ключових морських маршрутів.

Пєткович повідомив, що москва продовжує нарощувати свою активність у регіоні, і спостереження за російськими кораблями вже стало звичним для шведських ВМС. Водночас він підкреслив, що посилена увага з боку НАТО позитивно впливає на безпеку судноплавства.

Попри це, росія офіційно заперечує існування "тіньового флоту", називаючи його вигадкою Заходу, хоча фактично підтримує постійну присутність своїх сил уздовж важливих морських шляхів.

За оцінками шведської прикордонної служби, нині в морі діє від 500 до 1000 таких суден, понад 300 з яких ходять під іноземними прапорами. Окрім перевезення нафти, ці судна підозрюють у причетності до диверсій проти підводних кабелів. Водночас з початку місії Operation Baltic Sentry у січні жодних випадків саботажу зафіксовано не було.

Нагадаємо

Шведський флот майже щотижня фіксує російські підводні човни у Балтійському морі. Швеція готується до можливого збільшення їх кількості у разі припинення вогню в Україні.

ЄС розширює санкції проти "тіньового флоту" росії: Каллас анонсувала долучення ще 40 суден15.12.25, 09:36 • 3004 перегляди

Віта Зеленецька

Новини Світу
російська пропаганда
Техніка
Енергетика
Війна в Україні
НАТО
Швеція
Україна