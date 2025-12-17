Швеция обнаружила российских военных на танкерах «теневого флота» в Балтике

$42.250.05
49.650.19
ukenru
17:02 • 8314 просмотра
15 лет лишения свободы: приговор Януковичу вступил в законную силуVideo
16:20 • 15679 просмотра
Итоги "Рамштайна-32": Украина получила рекордные финансовые обязательства на 2026 год и новые системы ПВО
16:11 • 15991 просмотра
Украина вернула 45 граждан, содержавшихся в пунктах временного содержания иностранцев в рфVideo
16 декабря, 15:35 • 19595 просмотра
В Украине высвободили 800 МВт электрической мощности: графики отключений сократятся
16 декабря, 13:38 • 19567 просмотра
"Может, на выходных": Зеленский раскрыл детали о новой ожидаемой встрече Украины и США в Майами с фидбеком от российской стороны
16 декабря, 10:57 • 23267 просмотра
Европа готовится к войне с россией, пока Трамп стремится к миру в Украине - WSJ
16 декабря, 10:49 • 24721 просмотра
Бельгия отклонила уступки Еврокомиссии для разблокировки активов рф для кредита Украине - Politico
16 декабря, 08:50 • 24191 просмотра
Новогодний стол–2026 подорожал почти на 11%: сколько будет стоить праздничное меню
16 декабря, 08:08 • 28963 просмотра
Генпрокурор Кравченко сообщил о найденном оружии, новых доказательствах и дополнительной квалификации по делу об убийстве Андрея ПарубияVideo
16 декабря, 08:00 • 24316 просмотра
Предложение не вечно: Politico узнало детали о предлагаемых США гарантиях безопасности для Украины, "подобных статье 5" НАТО
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+1°
0м/с
100%
758мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В НАБУ не знают, сколько утечек информации допущено детективами - информация руководителя САП противоречит фактам16 декабря, 12:53 • 5564 просмотра
САП обжалует отмену приговора экс-следователям, уличенным во взяточничестве в 50 тысяч долларов16 декабря, 13:06 • 4828 просмотра
Украина не имеет сертифицированной организации, которая может определять подлинность деталей вертолетов Ми-8МТ16 декабря, 14:38 • 18317 просмотра
Маск "наркоман", Вэнс "теоретик заговора" – руководитель аппарата Белого дома резко раскритиковала окружение Трампа16 декабря, 16:09 • 3346 просмотра
Интернет дома без света: в Минцифры рассказали, как подключить xPON16:49 • 3786 просмотра
публикации
Украина не имеет сертифицированной организации, которая может определять подлинность деталей вертолетов Ми-8МТ16 декабря, 14:38 • 18320 просмотра
"Суверенная фабрика ИИ" за 225 миллионов: как тендер ГП "Дія" вывел на российский след16 декабря, 12:02 • 32489 просмотра
"Вместе наши голоса сильнее": семьи погибших и бывшие пациенты скандальной клиники запустили сайт Stop OdrexPhoto16 декабря, 10:19 • 36592 просмотра
Войско рискует остаться без двух боевых вертолетов: арестованное СБУ вооружение Ми-8МТ может получить повреждения из-за неправильного храненияPhoto
Эксклюзив
15 декабря, 13:38 • 76683 просмотра
Как избежать или уменьшить риск ДТП: в патрульной полиции дали советы15 декабря, 13:34 • 71461 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Борис Писториус
Марко Рубио
Николас Мадуро
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Нидерланды
Польша
Европа
Реклама
УНН Lite
Мультфильм "Зверополис 2" в третий раз возглавил прокат, собрав 1,14 миллиарда долларов14 декабря, 19:02 • 44915 просмотра
Разъяренные фанаты в Индии забросали стадион стульями и бутылками из-за короткого визита МессиVideo13 декабря, 11:42 • 61997 просмотра
От выпивки до черных поясов: пьяного енота из США подозревают в ограблении магазина карате13 декабря, 11:26 • 61874 просмотра
В США обнародовали новые фото из поместья Эпштейна, где фигурирует ТрампVideo13 декабря, 09:00 • 65451 просмотра
Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года The Game Awards 2025: полный список победителейVideo12 декабря, 12:55 • 100197 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
YouTube
MIM-104 Patriot
ИРИС-Т

Швеция обнаружила российских военных на танкерах «теневого флота» в Балтике

Киев • УНН

 • 74 просмотра

Военно-морские силы и пограничная служба Швеции сообщают о присутствии российских военных на судах, которые подозревают в перевозке российской нефти. Также фиксируется рост военной активности РФ вблизи ключевых морских маршрутов, где действует от 500 до 1000 таких судов.

Швеция обнаружила российских военных на танкерах «теневого флота» в Балтике

Военно-морские силы и пограничная служба Швеции сообщают о присутствии российских военных на судах, подозреваемых в перевозке российской нефти, а также о росте военной активности РФ вблизи ключевых морских маршрутов. Об этом информирует издание SVT, передает УНН.

Детали

По данным ВМС страны, на борту части судов, подозреваемых в транспортировке российской нефти, находится российский военный персонал

Мы видели и получили информацию, что на некоторых судах "теневого" флота находится российский персонал в форме

- заявил начальник операций шведского флота Марк Петкович.

Эту информацию также подтвердила пограничная служба Швеции, отметив, что российские военные силы постоянно присутствуют в специальных зонах вблизи ключевых морских маршрутов.

Петкович сообщил, что Москва продолжает наращивать свою активность в регионе, и наблюдение за российскими кораблями уже стало привычным для шведских ВМС. В то же время он подчеркнул, что усиленное внимание со стороны НАТО положительно влияет на безопасность судоходства.

Несмотря на это, Россия официально отрицает существование "теневого флота", называя его выдумкой Запада, хотя фактически поддерживает постоянное присутствие своих сил вдоль важных морских путей.

По оценкам шведской пограничной службы, сейчас в море действует от 500 до 1000 таких судов, более 300 из которых ходят под иностранными флагами. Кроме перевозки нефти, эти суда подозревают в причастности к диверсиям против подводных кабелей. В то же время с начала миссии Operation Baltic Sentry в январе никаких случаев саботажа зафиксировано не было.

Напомним

Шведский флот почти еженедельно фиксирует российские подводные лодки в Балтийском море. Швеция готовится к возможному увеличению их количества в случае прекращения огня в Украине.

ЕС расширяет санкции против "теневого флота" россии: Каллас анонсировала включение еще 40 судов15.12.25, 09:36 • 3004 просмотра

Вита Зеленецкая

Новости Мира
российская пропаганда
Техника
Энергетика
Война в Украине
НАТО
Швеция
Украина