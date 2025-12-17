Швеция обнаружила российских военных на танкерах «теневого флота» в Балтике

Военно-морские силы и пограничная служба Швеции сообщают о присутствии российских военных на судах, подозреваемых в перевозке российской нефти, а также о росте военной активности РФ вблизи ключевых морских маршрутов. Об этом информирует издание SVT, передает УНН.

Детали

По данным ВМС страны, на борту части судов, подозреваемых в транспортировке российской нефти, находится российский военный персонал

Мы видели и получили информацию, что на некоторых судах "теневого" флота находится российский персонал в форме - заявил начальник операций шведского флота Марк Петкович.

Эту информацию также подтвердила пограничная служба Швеции, отметив, что российские военные силы постоянно присутствуют в специальных зонах вблизи ключевых морских маршрутов.

Петкович сообщил, что Москва продолжает наращивать свою активность в регионе, и наблюдение за российскими кораблями уже стало привычным для шведских ВМС. В то же время он подчеркнул, что усиленное внимание со стороны НАТО положительно влияет на безопасность судоходства.

Несмотря на это, Россия официально отрицает существование "теневого флота", называя его выдумкой Запада, хотя фактически поддерживает постоянное присутствие своих сил вдоль важных морских путей.

По оценкам шведской пограничной службы, сейчас в море действует от 500 до 1000 таких судов, более 300 из которых ходят под иностранными флагами. Кроме перевозки нефти, эти суда подозревают в причастности к диверсиям против подводных кабелей. В то же время с начала миссии Operation Baltic Sentry в январе никаких случаев саботажа зафиксировано не было.

Напомним

Шведский флот почти еженедельно фиксирует российские подводные лодки в Балтийском море. Швеция готовится к возможному увеличению их количества в случае прекращения огня в Украине.

