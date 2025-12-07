$42.180.00
Зеленський мав складну розмову з представниками Трампа щодо територій - Axios
6 грудня, 09:02 • 23123 перегляди
Жодна модель гарантій безпеки для України неможлива без ЗСУ: Сирський записав відеозверненняVideo
6 грудня, 07:49 • 35397 перегляди
рф завдала масованого ракетно-дронового удару по енергетиці у 8 областях, є знеструмлення - Міненерго
6 грудня, 04:00 • 34636 перегляди
Україна відзначає День Збройних сил: історія становлення та сучасні традиціїPhoto
5 грудня, 18:15 • 43772 перегляди
Переговори США та України щодо "мирного плану Трампа" продовжаться у суботу, ймовірно і протягом всіх вихідних – Axios
5 грудня, 15:45 • 49281 перегляди
У Києві засяяла головна ялинка країни: чим її прикрасилиPhoto
5 грудня, 14:41 • 36527 перегляди
Святий Миколай уже прибув в Україну - прикордонникиPhoto
5 грудня, 11:17 • 71603 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?
5 грудня, 08:37 • 41058 перегляди
МВФ назвав додаткові умови для нової програми з Україною на додачу до Бюджету-2026
Ексклюзив
5 грудня, 07:29 • 37910 перегляди
Інфаркт, згущення крові та діабет: чому енергетики небезпечні для підлітків
Швеція фіксує підводні човни рф у Балтиці "майже щотижня" і їх кількість може збільшитися

Київ • УНН

 • 8 перегляди

Шведський флот майже щотижня фіксує російські підводні човни у Балтійському морі. Швеція готується до можливого збільшення їх кількості у разі припинення вогню в Україні.

Швеція фіксує підводні човни рф у Балтиці "майже щотижня" і їх кількість може збільшитися

Шведський флот майже щотижня фіксує присутність російських підводних човнів у Балтійському морі та готується до можливого збільшення їх кількості у разі припинення вогню або встановлення перемир’я в Україні. Про це інформує УНН з посиланням на видання The Guardian.

Деталі

Начальник оперативного управління ВМС Швеції, капітан Марко Петрович заявив, що москва "постійно посилює" свою присутність у регіоні, а спостереження за її кораблями стали регулярним явищем для шведського флоту, причому кількість таких випадків зросла в останні роки.

За його словами, росія посилює свої підводні сили, виробляючи щороку по одному човну класу "Кіло" у Санкт-Петербурзі та Калінінграді, водночас здійснюючи планомірну модернізацію свого флоту.

Коли в Україні нарешті буде встановлено перемир’я чи припинення бойових дій, можна лише оцінювати, а ми оцінюємо, що росія посилить свої можливості в цьому регіоні. Отже, шведському флоту необхідно постійно розвиватися та зосереджуватися на загальній картині

- попередив Петрович.

Він зауважив, що "тіньовий" флот росії, який складається з цивільних нафтоналивних танкерів, також викликає занепокоєння, і не виключив можливості використання таких суден для запуску безпілотників.

Щоб протистояти загрозі, Швеція нещодавно провела масштабні навчання НАТО з протичовнової боротьби "Playbook Merlin 25" за участю дев’яти країн, включно з Німеччиною, Францією та США. Петкович повідомив, що підводний рельєф Балтики ускладнює виявлення підводних човнів, тому посилена пильність альянсу особливо важлива.

Зазначається, що з початку операції НАТО "Балтійський вартовий" у січні серйозних інцидентів із кабелями або підводною інфраструктурою не зафіксовано, що свідчить про ефективність спільних заходів безпеки в регіоні.

Нагадаємо

Велика Британія та Норвегія підпишуть оборонну угоду про створення спільного військово-морського флоту для відстеження російських підводних човнів у Північній Атлантиці. Це партнерство має захистити критично важливі підводні кабелі та посилити безпеку в регіоні.

Угода на мільярди для безпеки у Балтійському морі: Польща замовляє у шведської компанії Saab три підводні човни26.11.25, 18:44 • 3302 перегляди

