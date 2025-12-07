Швеція фіксує підводні човни рф у Балтиці "майже щотижня" і їх кількість може збільшитися
Київ • УНН
Шведський флот майже щотижня фіксує російські підводні човни у Балтійському морі. Швеція готується до можливого збільшення їх кількості у разі припинення вогню в Україні.
Про це інформує УНН з посиланням на видання The Guardian.
Деталі
Начальник оперативного управління ВМС Швеції, капітан Марко Петрович заявив, що москва "постійно посилює" свою присутність у регіоні, а спостереження за її кораблями стали регулярним явищем для шведського флоту, причому кількість таких випадків зросла в останні роки.
За його словами, росія посилює свої підводні сили, виробляючи щороку по одному човну класу "Кіло" у Санкт-Петербурзі та Калінінграді, водночас здійснюючи планомірну модернізацію свого флоту.
Коли в Україні нарешті буде встановлено перемир’я чи припинення бойових дій, можна лише оцінювати, а ми оцінюємо, що росія посилить свої можливості в цьому регіоні. Отже, шведському флоту необхідно постійно розвиватися та зосереджуватися на загальній картині
Він зауважив, що "тіньовий" флот росії, який складається з цивільних нафтоналивних танкерів, також викликає занепокоєння, і не виключив можливості використання таких суден для запуску безпілотників.
Щоб протистояти загрозі, Швеція нещодавно провела масштабні навчання НАТО з протичовнової боротьби "Playbook Merlin 25" за участю дев’яти країн, включно з Німеччиною, Францією та США. Петкович повідомив, що підводний рельєф Балтики ускладнює виявлення підводних човнів, тому посилена пильність альянсу особливо важлива.
Зазначається, що з початку операції НАТО "Балтійський вартовий" у січні серйозних інцидентів із кабелями або підводною інфраструктурою не зафіксовано, що свідчить про ефективність спільних заходів безпеки в регіоні.
Нагадаємо
Велика Британія та Норвегія підпишуть оборонну угоду про створення спільного військово-морського флоту для відстеження російських підводних човнів у Північній Атлантиці. Це партнерство має захистити критично важливі підводні кабелі та посилити безпеку в регіоні.
