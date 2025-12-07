Швеція фіксує підводні човни рф у Балтиці "майже щотижня" і їх кількість може збільшитися

Шведський флот майже щотижня фіксує присутність російських підводних човнів у Балтійському морі та готується до можливого збільшення їх кількості у разі припинення вогню або встановлення перемир’я в Україні. Про це інформує УНН з посиланням на видання The Guardian.

Начальник оперативного управління ВМС Швеції, капітан Марко Петрович заявив, що москва "постійно посилює" свою присутність у регіоні, а спостереження за її кораблями стали регулярним явищем для шведського флоту, причому кількість таких випадків зросла в останні роки.

За його словами, росія посилює свої підводні сили, виробляючи щороку по одному човну класу "Кіло" у Санкт-Петербурзі та Калінінграді, водночас здійснюючи планомірну модернізацію свого флоту.

Коли в Україні нарешті буде встановлено перемир’я чи припинення бойових дій, можна лише оцінювати, а ми оцінюємо, що росія посилить свої можливості в цьому регіоні. Отже, шведському флоту необхідно постійно розвиватися та зосереджуватися на загальній картині